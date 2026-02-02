Sul Corriere della Sera edizione di Torino è uscita una di quelle notizie che garantiscono di solito reazioni indignate sui social e molti commenti nei talk. Questo è il titolo dell’articolo di Christian Benna: “‘Turni di notte e sabato al lavoro? No grazie’: Stellantis assume a Torino ma i (pochi) giovani operai mettono paletti”.

Sembra una storia del filone molto amato dai grandi giornali italiani dedicato ai giovani che non hanno più voglia di lavorare, con i giovani in questione che poi rilanciano gli articoli sui social per commentare che con salari più alti e condizioni migliori, l’entusiasmo sarebbe ben maggiore.

In realtà è una storia di tutt’altro genere. Nel suo piccolo, è la sintesi della fine dell’industria dell’auto in Italia per come l’abbiamo conosciuta.

Si legge che Antonio Filosa, il nuovo amministratore delegato di Stellantis, il conglomerato che contiene i resti della FIAT, ha avviato la selezione di 440 operai da affiancare a 2mila colleghi esperti sulla linea di produzione della 500 ibrida, “che non è il nuovo modello in più richiesto dai sindacati, ma la 500 elettrica riconvertita al motore, ultima speranza per far decollare la fabbrica oltre i 100 mila pezzi l’anno”.

E già qua si inizia a capire le ragioni dello scarso entusiasmo: che prospettive ha una fabbrica gigantesca come Mirafiori che affida la sua sopravvivenza a un modello elettrico riconvertito in ibrido, cioè con anche un motore a benzina?

I nuovi assunti dovrebbero poi imparare da operai esperti che sono reduci da 13 anni alternanza tra lavoro e cassa integrazione, con un’età media superiore a 55 anni. Molti di loro, ci informa il Corriere, avrebbero voluto andare in pensione e magari lasciare il posto ai figli, come si faceva una volta a Torino, ma per misteriose ragioni l’azienda ha fermato le assunzioni degli over 35 e vuole solo giovanissimi.

Che peraltro arrivano con un contratto di somministrazione, dunque non sono davvero assunti da FIAT ma mandati da un’agenzia che fa da intermediario, e con una durata di 10 mesi.

C’è da stupirsi se non c’è la fila per questa opportunità, diciamo così? Certo, lo stipendio pare sia buono, da 2.000 a 2.600 euro lordi, ma una fabbrica nelle condizioni di Mirafiori non sembra il posto giusto oggi dove un ragazzo, ancorché poco qualificato, possa pensare di investire per costruirsi una carriera.

Nel 2025 le vendite europee di Stellantis sono scese del 3,9 per cento rispetto al 2024, la quota di mercato si è ridotta dall’11,6 all’11, 2 per cento.

Il 2026 si è aperto con una polemica della FIOM, il sindacato metalmeccanici della CGIL, che non ha gradito l’iniziativa organizzata da Stellantis per martedì 2 febbraio: c’è un incontro a Torino promosso da Stellantis Algeria per consigliare ai fornitori dell’indotto ex-FIAT di investire in Nord Africa, intorno allo stabilimento di Tafaroui, dove il gruppo presieduto da John Elkann vuole salire da 70.000 a 90.000 auto all’anno, e ha già creato 5.000 posti di lavoro.

A conferma che un certo mondo, o una certa industria, è finito, c’è la notizia alla quale il Financial Times ha dato un certo risalto: per la prima volta a dicembre 2025 in Europa si sono vendute più auto elettriche a batteria che modelli a benzina.

Nel 2025 le vendite di auto elettriche sono state solo il 17 per cento, ma in notevole crescita, erano il 14 per cento l’anno prima.

Per molti mesi il governo Meloni si è agitato intorno alle vicende di Stellantis, la destra al potere ha portato in Parlamento a riferire prima Carlos Tavares, amministratore delegato di fatto licenziato all’improvviso a dicembre 2024, poi il presidente John Elkann.

L’esecutivo, con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso ma anche con la premier Meloni, aveva ordinato a Stellantis di produrre in Italia un milione di veicoli, più del doppio dei 380.000 del 2025, poi c’erano stati dei tentativi di attirare gli investimenti di un produttore cinese.

Non è successo niente. O meglio, una cosa è successa: anche in conseguenza di tutte queste polemiche John Elkann ha deciso di vendere il gruppo editoriale GEDI che include il quotidiano La Repubblica, da sempre su posizioni anti-governative. L’acquirente dovrebbe essere il gruppo greco Antenna, considerato di area di centrodestra.

Un problema in meno - forse - per il governo Meloni. Ma per il settore automotive non è cambiato nulla.

Il conto degli errori è arrivato

L’analisi di Francesco Zirpoli

Francesco Zirpoli è un economista della Ca’ Foscari di Venezia, per Laterza ha appena pubblicato il libro Autodistruzione - Crisi e trasformazioni dell’industria dell’automobile.

Il Financial Times ha dato grande risalto ai dati sulla vendita di auto elettriche nel 2025 in Europa: un aumento del 30 per cento, con il primo sorpasso su quelle a benzina a dicembre, nonostante il rallentamento di Tesla. Ricorderemo il 2025 come l’anno della svolta?

La diffusione delle auto elettriche sta seguendo un andamento da manuale. La novità è che tra il 2025 e il 2026 l’offerta di prodotto si sta allargando ai segmenti più economici.

Le auto elettriche, finora associate al segmento premium del mercato, saranno presto accessibili a condizioni paritarie — se non addirittura più vantaggiose — rispetto alle alternative a combustione interna, su tutti i segmenti di mercato.

Questo risultato sarà reso possibile dalla rapida riduzione dei costi delle batterie, dal loro progressivo aumento di durata e di autonomia, nonché dallo sviluppo di infrastrutture di ricarica sempre più diffuse ed efficienti.

Con alta probabilità, in pochi anni, questa tipologia di motorizzazione sarà dominante, indipendentemente dalla normativa.

Alla luce di queste tendenze, che senso e che implicazioni ha la scelta della Commissione europea di rendere meno stringente il vincolo alla riduzione delle emissioni al 2035, la data dopo la quale non si potevano più vendere auto inquinanti?

La dinamica del mercato e della tecnologia mostra che l’obiettivo di riduzione delle emissioni non penalizzerà i consumatori; al contrario, li avvantaggerà in termini di salute e qualità ambientale.

Esiste poi un tema legato alla competitività dell’Europa.

Cambiare in corsa penalizzerà gli attori dell’industria che hanno investito nella filiera dell’elettrico: dai produttori auto che hanno puntato sui BEV, alla filiera della produzione di batterie, alle infrastrutture di ricarica; e anche i fornitori che hanno scommesso sulla nuova tecnologia, sviluppando componentistica per le nuove motorizzazioni pulite.

A beneficiare saranno soprattutto le imprese del comparto oil and gas. A mio avviso, questo chiarisce anche la direzione e la lobby che ha maggiormente ispirato il provvedimento.

La realtà, purtroppo, è che i Paesi e i produttori auto che non avranno investito nelle nuove tecnologie vedranno aumentare il divario con i competitor asiatici.

Il mercato cinese vale già da alcuni anni oltre trenta milioni di vetture: più della somma di Unione europea e NAFTA, cioè Stati Uniti, Messico e Canada insieme.

In Cina i produttori europei, una volta dominanti, si sono fatti trovare impreparati perché sprovvisti di un’offerta di auto elettriche all’altezza.

In assenza di investimenti, la situazione non potrà che peggiorare, mentre il flusso di auto dalla Cina verso l’Unione europea inizia a diventare effettivamente significativo, sia per le motorizzazioni elettriche sia per quelle ibride.

A questo punto è auspicabile che la proposta della Commissione non passi così com’è, visto che esistono ulteriori spinte ad allentare il vincolo sulle emissioni.

Nel libro c’è una dettagliata analisi di come la Fiat, nelle sue varie declinazioni, ha condizionato l’evoluzione della filiera italiana in questi anni di cambiamento profondo del settore. Cosa è successo e com’è la situazione ora?

Nel 1986 Fiat acquisisce dall’Iri, ossia dallo Stato, l’Alfa Romeo. È a questo punto che l’Italia diventa un’anomalia nel mondo occidentale.

Mentre infatti gli Stati Uniti, la Francia, il Regno Unito, la Germania, la Spagna e altri Paesi si aprono agli investimenti di altri produttori auto, in Italia Fiat resta l’unico assemblatore.

Il peso economico di Fiat ha generato un forte condizionamento della politica e ha creato un notevole squilibrio tra Fiat e la sua filiera di fornitura.

Tuttavia, a mio avviso, l’eredità di questa anomalia non è solo nelle influenze politiche, ma è nel modo in cui Fiat ha plasmato la filiera e l’industria italiana dell’auto.

A partire dagli anni Ottanta, Fiat ha progressivamente scelto una strategia di forte esternalizzazione, arrivando a demandare ai fornitori fino al 75–80 per cento del valore della progettazione e produzione del veicolo.

Questa trasformazione rispondeva a una logica di riorganizzazione delle attività di innovazione, ma anche — e soprattutto — al disegno di Agnelli e Romiti di ridurre gli asset investiti nell’auto e diversificare le attività del gruppo, ormai diventato, dall’uscita di Ghidella in poi, una vera e propria holding finanziaria.

Il punto è che questa metamorfosi doveva avvenire rapidamente.

I fornitori italiani, cresciuti all’ombra di una Fiat dominus e raramente incentivati a sviluppare competenze autonome di ricerca e sviluppo e di progettazione di sistemi complessi, non erano pronti a sostenere questo cambio di paradigma.

Ne è derivato un massiccio ingresso di fornitori multinazionali esteri, invitati da Fiat anche attraverso l’acquisizione di asset industriali dismessi da Fiat — come Campi Bisenzio, acquisito dalla GKN — o dai suoi fornitori storici, piuttosto che attraverso investimenti greenfield.

Le scelte di Fiat, inclusa quella di vendere l’unico grande fornitore italiano, cioè Magneti Marelli, hanno contribuito a creare una filiera duale.

Da un lato fornitori fedeli, protetti ma vulnerabili alle crisi del costruttore — e la situazione è peggiorata con Stellantis — dall’altro fornitori indipendenti, capaci di internazionalizzare e competere su scala globale.

Con quali conseguenze per l’Italia?

Con la crisi della produzione di Stellantis, i grandi fornitori stanno gradualmente lasciando o ridimensionando la loro presenza in Italia. Non ci sono più i volumi di un tempo.

L’Italia è passata da due milioni di veicoli all’inizio degli anni Novanta a 215.000 nel 2025: il punto più basso della storia.

Gli altri fornitori, con poche eccezioni, sono piccole e medie imprese che, tra il calo delle commesse in Europa e la necessità di investire in innovazione per tenere il passo dei competitor asiatici, rischiano grosso. Anche perché — come abbiamo capito — hanno poca consuetudine a confrontarsi con un mercato globale così complesso.

Per chiudere con una nota positiva, va detto che il comparto della filiera è in ogni caso quello che ha tenuto meglio sul piano occupazionale.

Mentre Stellantis è passata dal 2021 a oggi da 55.000 a meno di 40.000 dipendenti, la filiera rimane stabile sui 200.000 addetti e circa 2.500 imprese.

Vent’anni fa la Fiat rompeva l’alleanza con General Motors e otteneva le risorse per salvarsi. Tra vent’anni parleremo ancora di auto come facciamo oggi, o l’idea della motorizzazione di massa — di due o tre auto di proprietà per famiglia — ci sembrerà assurda e superata?

Va detto con chiarezza: le automobili continueranno a essere prodotte e a essere utilizzate, soprattutto da chi non ha un’alternativa.

L’industria dell’auto è un’industria importante e, per molti versi, strategica per lo sviluppo economico di un’economia avanzata. Questo va al di là degli aspetti occupazionali, che sono ovviamente importanti. Per questo è necessario, per l’Europa e per l’Italia, salvaguardarla.

Tuttavia, le innovazioni — e anche le risorse pubbliche e private — dovranno essere riallocate verso soluzioni di mobilità più sostenibili, con particolare attenzione, ad esempio, al trasporto pubblico e al trasporto ferroviario.

La qualità del trasporto pubblico è un fattore decisivo. Nelle città avanzate diventa la scelta naturale di mobilità per tutti, compresa la popolazione ad alto reddito.

Nelle città dove il servizio è carente, invece, chi non può permettersi un’auto privata affronta difficoltà crescenti nell’accesso al lavoro, allo studio e ai servizi. Questo genera congestione, inquinamento e disuguaglianze sociali.

Allo stesso tempo, città che hanno ripensato gli spazi pubblici per favorire bici e micromobilità hanno notevolmente migliorato vivibilità e incl’inclusione sociale.

A mio avviso, oggi il dibattito resta troppo polarizzato sulla difesa del modello tradizionale dell’auto, sottovalutando il potenziale economico, occupazionale e innovativo di nuovi modelli di mobilità sostenibile.

La trasformazione urbana e industriale non è solo un obiettivo ambientale. È una grande opportunità economica e sociale per migliorare la qualità della vita e rendere le città più inclusive.

