Appunti - di Stefano Feltri

Marco Ponti
Marco Ponti
1d

Il fenomeno conferma il ribaltamento, anche spaziale, del conflitto di classe: oggi vanno più in macchina le categorie che stanno ai margini, o oltre, delle città maggiori, perchè non possono permettersi case nelle aree centrali, o perchè lavorano fuori da tali aree. E vengono pesantemente tassati, mentre i trasporti pubblici (TPL), pesantemente sussidiati, sono usati principalmente proprio nelle aree centrali delle maggiori città. Cioè da categorie con redditi mediamente più alti.

Continuare a chieder più sussidi per il TPL da parte delle sinistre, e non una riduzione delle tasse sulla benzina lascia perplessi.

Infine in un futuro vicinissimo l'abbinamento auto elettrica-pannelli fotovoltaici consentirà di azzerare quasi interamente gli impatti negativi sul clima sia delle automobili che del riscaldamento domestico, ma questo sarà possibile solo nelle aree a bassa densità, dove tendono a collocarsi lavoratori a minor reddito (e posti di lavoro meno retribuiti).

