Alla fine, cosa hanno fatto questi due poveri cristi di genitori? Sono novax! No, hanno vaccinato. Sono contro la scuola? No, avevano la certificazione. Avevano la certificazione ma erano contro la maestra? No, hanno accettato la maestra. Avevano la casa pericolante? No, l’hanno restaurata. Il restauro non va bene? Hanno trovato una casa in comodato. Ma il contratto siamo sicuri che c’è? Eccolo, firmato davanti ai fotografi

Luca Telese, oltre a condurre In Onda su La7 con Marianna Aprile, dirige il quotidiano il Centro di Pescara che più di ogni altra testata ha seguito da vicino la vicenda della famiglia Trevaillon che viveva nei boschi abruzzesi di Palmoli in provincia di Chieti. Le illustrazioni sono realizzate con AI. Per sostenere Appunti, potete scegliere una formula di abbonamento o regalarlo

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Ping pong, lo ho scritto ormai cinque mesi fa, e purtroppo puntualmente è accaduto: i genitori della famiglia Trevaillon or vengono cancellati a mezzo perizia psichiatrica: non hanno “capacità genitoriale”, sostiene la perita, e con queste due affilate parole la famiglia del bosco non esiste più.

A dirlo è la psichiatra Simona Ceccoli, nota terapeuta che esercita nell’Accademia di Villa Letizia e che in questo caso arriva sulla scena come consulente forense del tribunale.

Il giudizio sui due genitori, Nathan e Catherine, è drastico, ed è gravido di conseguenze terribili per i loro bambini e i loro genitori, anche se si tratta di una pre-perizia.

Un documento a cui risponderanno le deduzioni dei periti della difesa. E a cui in conclusione seguirà il giudizio della perizia finale. Più facile, per l’Italia, qualificarsi ai mondiali.

Ma questi sono dettagli di procedura, secondo il collaudato metodo delle volenterose burocrati del tribunale per i minori de L’Aquila.

In otto mesi abbiamo capito come funziona, il congegno è facile da intuire perché è composto di quattro elementi ricorrenti: bastone e carota, poliziotto cattivo e poliziotto buono, fotocopiatrice e tritacarne.

Fotocopiare, perché ogni singola “esperta” nominata dal tribunale partecipa alla missione finale dell’azzeramento genitoriale ripetendo i concetti chiave utili alla demolizione legale dei genitori.

E tritacarne perché da mesi questi bambini, le vittime finali della procedura, vengono tenuti sospesi nel nulla in modo indeterminato, con un metodo quasi scientifico: per gradi, carta dopo carta, si finisce per destrutturare tutti.

Il ping pong

Facciamo il riassunto di questo Ping pong surreale. Primo colpo di racchetta, Ping:arriva l’assistente sociale con la polizia. Pong, l’assistente scrive la relazione denunciando (tra le altre cose) documenti su scolarizzazione e vaccini che in realtà ci sono.

Ma l’importante è partire, in questa storia quando cadono delle motivazioni - come vedrete - se ne trovano subito di nuove.

Pong, il tribunale fotocopia la relazione, ed infatti non conta che quei problemi siano già risolti del tutto o risolvibili, conta proseguire il processo: sospensione della potestà genitoriale.

Ping, al primo set Catherine è buona, viene inclusa nella casa del Grande Fratello. Nathan invece è cattivo, può vedere i suoi figli con il contagocce, e guardare il programma da casa.

Ma subito dopo, Pong, tocca ai responsabili della casa famiglia: per loro la cattiva diventa Catherine, che fa casino nella struttura, non accetta - pensa te - che le chiudano la porta del corridoio la notte, perché i bimbi devono piangere senza che lei possa vederli.

Ma - Ping - poco dopo il cattivo è di nuovo Nathan, non può vedere i bimbi a Natale. Pong, brava la madre, che accetta la maestra designata, ma siccome questa splendida donna dice che i genitori sono collaborativi -Pouff! - scompare dalla scena.

Pong, segnatevelo: bravi tutti e due i genitori che partecipano alle nuove vaccinazioni, per il richiamo.

Ping, stavolta cattiva Catherine che organizza addirittura “lo sciopero” della fame dei bimbi. Pong: lo “sciopero della fame” era una panzana, lo dicono i responsabili della casa famiglia, ma la mamma torna cattiva comunque.

Ping Pong, cattive nonna e zia, che vengono dalla lontana Australia, e possono vedere i bimbi solo per due volte in quindici giorni.

Ancora Ping pong: cattivi i bambini, che sono poco collaborativi e non sorridono quando la tutrice fa loro ghiri-ghiri. E trattano male le operatrici! E si arrampicano sugli alberi! E mettono a rischio l’incolumità di un altro bambino.

Pong, bravo Nathan, lui si che è serio: ha collaborato alla vaccinazione, mentre lei si opponeva. Potrebbe essere la soluzione, dare i piccoli a lui? Ping Pong!

Fuori Catherine dalla casa delle piccole sorelle, con un trucco (dovrebbero andarsene via tutti, va via solo lei). Pong: cattivissima Catherine, resta fuori dalla casa famiglia, può fare videochiamate.

Pong pong : le proibiscono anche le videochiamate. Dice addirittura radio-casa che i due genitori litigano: ma certo, come fa quel santo a sopportare quella strega? Ping Pong: perizia psichiatrica per entrambi.

Pong: da quando non c’è più la madre i bimbi stanno una favola, e mangiano tutte le caramelle che la perfida Catherine voleva negare loro. Sono sereni.

Pong: cattivissima mamma! Arriva la curatrice legale e spiega che ha danneggiato i suoi stessi bimbi con quello che ha scritto nel suo libro, fra l’altro con finalità commerciali (una curatrice profetica: il libro non è stato ancora pubblicato). Ping: tutti partecipano, e fanno in modo di concorrere, con le loro relazioncine all’obiettivo finale.

L’assistente sociale, la tutrice, la curatrice legale, il responsabile della casa famiglia, le anonime assistenti della casa famiglia… mesi e mesi di macerazione. Come gli schiaffoni sul collo delle reclute nelle caserme dove si fa accademia del nonnismo

Perché alla fine, cosa hanno fatto questi due poveri cristi di genitori? Sono novax! No, hanno vaccinato. Sono contro la scuola? No, avevano la certificazione. Avevano la certificazione ma erano contro la maestra? No, hanno accettato la maestra. Avevano la casa pericolante? No, l’hanno restaurata. Il restauro non va bene? Hanno trovato una casa in comodato. Ma il contratto siamo sicuri che c’è? Eccolo, firmato davanti ai fotografi.

E poi Ping pong Bang: arrivano le perizie psichiatriche. Fuori dalla casa sia il padre che la madre. Dal modo in cui uno dei figli ha disegnato un albero si capisce che i due non sono buoni genitori (purtroppo non è uno scherzo).

Voi direte: chi paga il prezzo di questo strazio alla moviola? I primi saperlo sono le volenterose burocrati del tribunale: pagano i piccoli. Non c’è nulla da ridere, però, si può solo piangere. Non auguro a nessuno il destino di questi bambini.

L’unica speranza è che il Tribunale d’Appello prenda metaforicamente a martellate la fotocopiatrice, e bruci le racchette nel fuoco. Ci vuole coraggio, certo. Ma io credo nella magistratura.

Bruciate i disegni

Se vi chiedono di fare un disegno rifiutatevi, dite che vi fa male la mano, che soffrite di una gravissima forma di artrite reumatica. Se i vostri figli fanno un disegnino su un foglio A4, strappateglielo subito dalle mani, tirate fuori uno Zippo e bruciatelo immediatamente: quello schizzo, un domani non lontano, potrà essere usato contro di voi, come le fatidiche frasi pronunciate in America dopo un arresto.

Ad uno dei bambini del bosco (non è uno scherzo, leggete gli articoli sulle perizia) hanno chiesto: “Disegna la tua famiglia reale”, e lui ha raffigurato se stesso, i suoi fratelli e i suoi genitori, con la grafia semplificata tipica del bambino di ciclo scolare primario. Poi gli hanno domandato: “Disegna la tua famiglia ideale”.

Quello - beata fantasia dei piccoli! - ci ha messo dentro gli animali, un cavallo. E da questo dettaglio, la nostra prode consulente - Simona Ceccoli - assistita dalla sua consulente della consulente Valentina Garrapetta - ha tratto una serie di fantastiche deduzioni: il bimbo del bosco non percepisce i suoi genitori come veri genitori, non li avverte come adulti, non li riconosce come tali, non si sente protetto, non si sente sicuro, preferisce proiettare oniricamente una trasfigurazione animalizzata piuttosto che riconoscerli come umani.

Quello schizzo equino, dunque, non dimostra come potremmo immaginare noi, che il piccolo Trevaillon pensava al suo amato cavallo perduto, ma invece - come ha genialmente intuito la sfavillante coppia Garrapetta -Ceccoli - che i Trevaillon non sono dei buoni genitori.

Se c’è un motivo per cui questo processo è drammaticamente interessante, eccolo. Spiega perché in Italia c’è un pezzo di genitori con figli in età minore che temono l’arrivo degli assistenti sociali come nei film fantasy le vergini dei castelli transilvani si addormentano paventando l’arrivo di Dracula.

Leggendo con un po’ di attenzione le duecento pagine della perizia ci si mette le mani nei capelli: domande folli a bambini e genitori (Fate sesso? Quante volte lo fate, dove lo fate quando lo fate?), e altre straordinarie perizie sui disegni dei piccoli e dei grandi: se il naso stilizzato punta verso destra significa che c’è volontà di dominio, anzi di sopraffazione, se l’albero è incurvato significa che il bimbo sente di non avere più la protezione dalla famiglia.

A fare i test - si dice “testista” - c’è quella stessa dottoressa Valentina Garrapetta che ripubblicava in rete post denigratori contro i genitori, irridendoli (“Ma lo facevo come persona, non come professionista!”, spiegava) e curiosamente la Garrapetta “testista” ha fatto dire ai disegni di tutta la famiglia, al cavallino, all’albero e al naso (in piena e separata autonomia da se stessa) le medesime opinioni che lei come cittadina faceva dire ai post dileggiativi online. Miracolo.

È inutile scomodare Kafka, e i nosocomi pre legge Basaglia, inutile cercare antecedenti o modelli, la fantastica infermiera Mildred Ratched, che per Milos Forman, in quel capolavoro che è Qualcuno volò sul nido del cuculo, rappresentava l’incarnazione simbolica delle società repressive, conformiste e totalitarie.

Ma Jack Nicholson, in quel film era un ribelle irredimibile, Nathan e Catherine, nella relazione della Garrapetta sono come due agnelli indifesi mandati al macello.

Tuttavia adesso io vado in cantina a bruciare tutti i disegni che conservo in alcuni bauli, compresi i miei di quando ero alle elementari (a sei anni disegnavo dei soli blu che oggi potrebbero portarmi ad essere recluso in un manicomio criminale) e a otto anni copiavo gli elmetti bullonati delle Sturmtruppen di Bonvi, chissà cosa ci potrebbero vedere i quattro argutissimi occhi della coppia Garrapetta-Ceccoli.

Ma per un attimo provo a dimenticarmi delle due investigatrici dell’inconscio e a mettermi nei panni della corte di Appello che dovrà giudicare questo poema giudiziario penale.

Se ti rendi conto che ci sono elementi inquietanti in questo pool, avresti la forza intellettuale, da magistrato, di liberare la famiglia Trevaillon? Riusciresti a prendere atto che Garrapetta-Ceccoli sono qualche millimetro sotto Freud e Lacan, e vanno sottratte (nel loro bene) al gioco da tavolo del piccolo psicanalista?

Dato che al referendum di marzo ho sostenuto le ragioni del No in pubblico e in privato, in tutta Italia, devo sperare di sì. Soprattutto perché questa relazione rappresenta davvero il punto di non ritorno in un processo di progressiva perdita di ancoraggio dalla realtà.

Sorvegliare e punire

I genitori del bosco sono entrati in un processo di privazione e segregazione perché - secondo l’assistente sociale - non avevano una casa salubre, non garantivano la scolarità, “forse” non avevano fatto i vaccini, “forse” non avevano un titolo di omologazione scolastica regolare (questi due ultimi addebiti, come ricordiamo sempre, sono risultati non veri). La domanda dunque è: cosa c’azzeccano l’albero curvo, il naso a destra, dove scopi?

Lo dico perché se io sono un’assistente sociale che davvero ha cuore la scolarità, poi questi bambini li mando a scuola. Oppure almeno al doposcuola, due giorni a settimana, come prevede il protocollo regolarmente sottoscritto e depositato dai Trevaillon.

Se mi sta davvero a cuore la socialità, allora consento ai bimbi di vedere ancora la vicina di casa che portava loro le uova del pollaio, la maestra che li ospitava a Bologna, gli altri vicini di casa che li ospitavano spesso nella loro tenuta, e - soprattutto - Davide, il loro insegnante di musica.

Invece, intenta a punire, piuttosto che ad educare, la coppia di ri-educatrici ha inventato persino una sorta di “pena accessoria”. Questi due genitori incapaci di paternità e maternità non possono neanche tornare (anche senza i figli di cui sono stati privati) a dormire a casa loro.

Ecco di nuovo Foucault, sorvegliare, e punire, soprattutto reprimere: se vogliono sperare di rivedere i loro piccoli dovranno prendere la residenza a Vasto in centro, nella casa che il comune aveva messo a disposizione della famiglia (in caso di ricongiungimento) come “prova di adesione allo stile di vita” (qualsiasi cosa voglia dire). Non il loro, ovviamente, ma quello che la sagace coppia Garrapetta- Ceccoli ha immaginato come l’unico possibile. Sembra il rituale dei processi di Mosca degli anni Trenta: rinnega te stesso, per salvare te stesso.

Quindi, appena finito questo articolo, fate come vi dico: bruciate tutti i vostri carteggi, andate dalle ex fidanzate a istruirle su cosa dire quando chiederanno loro come facevate sesso a diciotto anni. Ma soprattutto: se vi chiedono soavemente di disegnare un albero, disegnate una quercia che assomiglia alla grande madre di Avatar, e se vi chiedono di abbozzare un pupazzetto tratteggiate -per carità di patria! - un bel naso orientato a destra. Alla faccia di quello sfigato di Freud, noi siamo Garrapetta style.

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