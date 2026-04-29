Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di CARLA NEGRO
CARLA NEGRO
33m

non mi pare una ricostruzione corretta. E' e quanto meno parziale.. come forse tutte o troppe info su questa famiglia da entrambi i lati del ping pong. Ricordiamo l inizio?' bambini finiti in ospedale per assunzione di funghi non commestibili e che rifiutano con orrore le flebo perche temono la plastica.. certo fatti non sufficienti per un completo giudizio, ma un inizio di conoscenza del nucleo. io non posso piu parteggiare perche appunto non è una gara. comprendo il dolore ( ela rabbia) di genitori bambin e perché no anche di chi deve per mandato seguirli. Non è sempre facile fare gli operatori che si occupano dell infanzia.

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Avatar di Maria Grazia Bonesi
Maria Grazia Bonesi
1h

Tutto gioca qui tranne che il bene dei bambini. Quel che conta è dimostrare che ciascuna delle parti è nel

“giusto “. Ricordiamo quel che è successo anni fa nella Bassa Modenese (Veleno) dove sulla base di sospetti riti satanici furono distrutte varie famiglie. Che dolore per questa famiglia

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Assolutamente, procediamo.

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