Appunti - di Stefano Feltri

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Clelia Stincheddu
8h

L’articolo sembrerebbe criticare Slow Food perché non ha offerto una teoria tecnico-scientifica completa per nutrire il pianeta nel contesto climatico.

Ma questo è un bersaglio sbagliato.

Slow Food non nasceva per essere: un modello agronomico globale; una teoria quantitativa dell’allocazione delle risorse; un piano di ottimizzazione produttiva.

Nasceva per porre una domanda politica: che tipo di sistema alimentare vogliamo?

Criticare Carlo Petrini perché non ha prodotto una teoria sistemica completa è come criticare un filosofo politico perché non ha progettato un algoritmo logistico.

Slow Food non ha voluto e non vuole sostituire la scienza agronomica; ha voluto cambiare il quadro etico dentro cui la scienza agronomica opera.

L’articolo presenterebbe un falso aut aut tra Slow Food e innovazione scientifica. Suggerisce: o localismo/biologico/visione petriniana, o approccio scientifico-tecnologico complesso.

Per me questa è una contrapposizione artificiale. Le pratiche agro ecologiche, la diversificazione colturale, la rigenerazione del suolo, la tutela della biodiversità agricola sono oggi ambiti di ricerca scientifica avanzata.

Molta scienza contemporanea sta validando intuizioni che Slow Food aveva politicizzato decenni fa.

Slow Food non è il contrario della scienza; ha anticipato domande che la scienza oggi prende sul serio.

L’articolo riduce tutto alla resa per ettaro. L’autore insiste sulla minore produttività del biologico.

Ma la resa per ettaro è un indicatore importante ma insufficiente. Un sistema alimentare si valuta anche su: resilienza climatica; consumo idrico; fertilità di lungo periodo; dipendenza da input esterni; erosione del suolo; perdita di biodiversità; impatto energetico; stabilità ecosistemica.

Una resa più alta oggi può produrre costi sistemici enormi domani.

E massimizzare le rese non equivale a massimizzare la sostenibilità.

L’articolo assume che “più tecnologia” risolva automaticamente il problema; “servono tecnologie migliori”.

Invece la tecnologia è strumento, non criterio normativo.

Le domande restano politiche: per chi innoviamo? chi controlla le tecnologie? chi beneficia? quali dipendenze producono?

Slow Food ha sempre ricordato che il problema alimentare non è solo tecnico ma distributivo, culturale e democratico.

La fame globale oggi non dipende primariamente da insufficiente produzione, ma da accesso, distribuzione, povertà e spreco.

L’articolo sottovaluta il contributo sistemico di Slow Food e riduce Slow Food a “attivismo individualista del consumatore”.

Questo è parziale. Slow Food ha costruito:

reti territoriali; presìdi agroalimentari; educazione alimentare; infrastrutture culturali; tutela di varietà e pratiche a rischio; alleanze tra produttori.

Non è solo “comprare meglio al supermercato”. È anche istituzione sociale e infrastruttura civica.

Ridurre Slow Food al consumo etico è ignorarne la dimensione associativa, educativa e territoriale.

L’articolo critica l’individualismo… ma trascura il valore della responsabilizzazione.

L’autore tratta la politicizzazione delle scelte individuali come depotenziamento della politica collettiva.

Ma non c’è opposizione necessaria tra: azione individuale, trasformazione strutturale.

Le pratiche individuali possono: creare domanda; produrre consenso; modificare norme sociali; preparare cambiamenti legislativi.

Storicamente, molti cambiamenti collettivi passano prima da trasformazioni culturali diffuse.

Slow Food aveva identificato il problema fondamentale: l’industrializzazione alimentare.

L’iper-industrializzazione del cibo genera: omologazione biologica;

vulnerabilità sistemica; perdita di biodiversità; erosione culturale; concentrazione di potere.

Su questo il tempo gli ha dato largamente ragione.

La scienza misura i vincoli; non decide quali fini debbano guidare il sistema alimentare.

Slow Food non è superato. E proprio perché ha posto le domande giuste, oggi serve integrarlo con più scienza.

L’articolo sbaglia nel liquidarla come filosofia “invecchiata male”.

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3 risposte da Stefano Feltri e altri
Avatar di Paolo Bisol
Paolo Bisol
26m

Non credo che Petrini abbia sbagliato e che il suo messaggio sia inattuale. Non si può dimenticare che i modi di produrre, anche in agricoltura, sempre più invasivi e le conseguenti offerte sul mercato di prodotti monotone, con poche varietà standardizzate da supermercato rappresentano una significativa perdita sia in termini di biodiversità sia in termini culturali. C'è un libretto del Trinity College datato 1997 - Saving biodiversity che pone questo tipo di problemi e del tutto valido se si tien conto che la biodiversità di tutte le forme di vita è in continua diminuzione, a tassi sempre più alti. Biodiversità che ci fornisce cibo,vestiti, combustibili, materiali da costruzione, medicine e un'ampia gamma di servizi ecosistemici, compresa la soddisfazione di osservare gli ambienti naturali. Affrontare temi così complessi, nel senso etimologico ti tenere insieme molti elementi, partendo dal basso sia stato e sia un grande merito.

Che poi il "biologico" reale sia qualcosa di diverso dal teorizzato fa parte delle continue distorsioni, in tutti i campi ( si pensi all'abuso dei termini ecologico e economico) che molti sono in grado di alimentare grazie all'adozione di metodi non commendevoli.

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