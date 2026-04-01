A Sigonella operano i velivoli P-8 Poseidon, che possono trasportare missili antinave e antisommergibile, sganciabili dal ventre dell’aereo per neutralizzare assetti nemici. Il ruolo più rilevante è però quello dei Triton: droni impiegati in missioni di sorveglianza continuativa dal Mediterraneo verso il teatro operativo. Li abbiamo tracciati anche nei giorni precedenti al primo attacco e stanno soprattutto nella parte settentrionale del Golfo Persico Sergio Scandura

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L’Italia non è in guerra, ma sembra avvolta in quella che la letteratura bellica chiama “fog of war”, quella nebbia in cui fatti e propaganda si confondono, e stabilire la verità sembra non importare a nessuno.

Il governo italiano è andato allo scontro con gli Stati Uniti sull’utilizzo delle basi americane per il conflitto in Iran nel quale non vogliamo essere coinvolti? Sì o no? C’è una rottura formale tra l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e l’amministrazione Trump che ha sempre sostenuto?

Sono domande rilevanti, ma il governo sembra comunicare in modo da rendere impossibile una risposta netta.