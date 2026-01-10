Meloni sembra ben consapevole che la congiuntura economica attuale è di quelle che di solito condannano alla sconfitta chi governa, ma sembra convinta di poter agire soltanto sulla narrazione, su come viene presentata, senza velleità di fare alcunché di concreto

Su Appunti di Geopolitica leggi anche

Nella conferenza stampa di inizio anno Giorgia Meloni non ha detto niente di davvero sorprendente.

Però, poiché è l’unico momento che concede ai giornalisti per farle domande vere, visto che per il resto si nega, ha dato comunque molti spunti utili per capire qual è la sua visione, come si stanno evolvendo i suoi messaggi, e qual è la strategia.

In estrema sintesi: la premier ha l’obiettivo di arrivare a fine legislatura con una coalizione compatta, è stata attentissima a evitare polemiche con Lega o Forza Italia, e con lo stesso sistema di alleanze internazionali che ha perseguito finora, un po’ con l’Unione europea ma anche sempre con Donald Trump.

Ci sono soltanto due vere incognite: l’economia, che la premier padroneggia poco ma di cui non sottovaluta l’importanza, e il referendum sulla riforma della magistratura che si terrà il 22 e il 23 marzo.

Meloni sembra ben consapevole che la congiuntura economica attuale è di quelle che di solito condannano alla sconfitta chi governa, ma sembra convinta di poter agire soltanto sulla narrazione, su come viene presentata, senza velleità di fare alcunché di concreto.

Il voto sui giudici