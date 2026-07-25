Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Chiara
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Che fascino pazzesco emana questo ricamo. Moderno nel concetto quasi da fumetto, anche solo i dettagli valgono più di una visita. Già a scuola ci ha affascinato, quando poi lo si vede davvero, nella penombra della galleria curva nel museo di Bayeux, è una delle cose indimenticabili della vita, almeno per me. Grazie per averne parlato.

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Assolutamente, procediamo.

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