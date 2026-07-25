A partire da settembre, la celeberrima tappezzeria sarà visibile al British Museum a Londra e lo sarà fino a luglio del 2027, quando tornerà a casa per la riapertura del museo normanno che nel frattempo affronta importanti lavori di riqualificazione. L’evento è il risultato di una grande opera di diplomazia culturale tra i due Paesi. L’operazione si iscrive nel quadro di un partenariato culturale tra le due nazioni europee Martina Bagnoli

Appunti è arrivato a 30.000 iscritti: scopri l’offerta per abbonarti Appunti, con te Stefano Feltri · Jul 24 Per festeggiare i 30.000 iscritti, e perché d’estate c’è più tempo per leggere, chi si abbona ora riceverà in regalo le tre nuove pubblicazioni di Appunti: il primo numero della rivista Appunti di Geopolitica; La mano davanti alla faccia. Michele Mari e la letteratura come reliquia Leggi la storia completa

Per il Regno Unito il 1066 è una di quelle date impresse nella memoria collettiva sin dalle elementari, un po’ come il 1789 in Francia (data della presa della Bastiglia) e il 1776 In America (data della dichiarazione di Indipendenza).

Pensate che uno dei libri più conosciuti sul suolo britannico, che racconta la storia in maniera ironica, si intitola 1066 and all that.

Che cosa successe quindi nel 1066? In quell’anno i Normanni sconfissero le truppe inglesi nella battaglia di Hastings e cominciò così la lunga conquista e dominazione Normanna dell’isola.

Non molto tempo dopo i fatti, ricamatrici inglesi confezionarono un ricamo di grandi dimensioni (lungo 68 metri!) raffigurante fatti, cavalieri e persone legati alla celebre battaglia.

La costruzione delle navi per l’invasione.

Seppure non si sappia chi disegnò il ricamo, ragioni stilistiche inducono a credere che esso sia stato concepito in Inghilterra, a causa delle molte affinità stilistiche tra le figure del tessuto e quelle delle miniature prodotte nello scriptorium di Canterbury.

E’ possibile che il committente fosse il vescovo di Bayeux, Normandia, che appare in maniera prominente tra i personaggi rappresentati.

Il ricamo è una delle opere più famose dell’arte medievale europea. Normalmente è esposto al Musée de la Tapisserie de Bayeux, a Bayeux, in Normandia.

L’arrivo della flotta normanna.

Ma a partire da settembre, la celeberrima tappezzeria sarà visibile al British Museum a Londra e lo sarà fino a luglio del 2027, quando tornerà a casa per la riapertura del museo normanno che nel frattempo affronta importanti lavori di riqualificazione.

L’evento è il risultato di una grande opera di diplomazia culturale tra i due Paesi. L’operazione era stata annunciata durante il trentasettesimo summit franco inglese del 2025 e si iscrive nel quadro di un partenariato culturale tra le due nazioni europee.

La tappezzeria, che nella sua lunga vita ha lasciato il suolo francese solo due volte, nel 1804 e nel 1944, è un tesoro nazionale e la concessione del prestito ha sollevato non poche polemiche in Francia.

Le misure messe in atto per il trasporto sono state eccezionali.

Scortata da ministri, curatori, restauratori e forze dell’ordine l’opera è giunta a Londra 10 luglio alle ore 2 del mattino dentro una cassa speciale condizionata e antivibrazione.

Ad attendere l’opera nel cuore della notte c’erano il direttore del British Museum, Nicholas Cullinan e una selva di giornalisti che ne hanno dato notizia su tutti i media, generando molta attesa per l’evento, che promette di attrarre molto pubblico.

La tappezzeria di Bayeux torna in patria dopo 1000 anni di assenza. Non avendo vinto la coppa del mondo, gli inglesi si dovranno accontentare di aver riportato a casa ( almeno per qualche mese) l’arazzo.

La fama dell’opera è meritata. Chiunque la veda per la prima vola rimane senza fiato. Non solo per la dimensione, così grande da creare lo spazio espositivo in un’esperienza immersiva, ma anche per la vivacità e l’immediatezza della narrazione visiva.

Gli eventi narrati nel ricamo cominciano con la partenza per la Francia di Harold ‘Godwinson’, una delle figure più potenti in Inghilterra al tempo.

Non sappiamo precisamente perché Harold partisse. Alcune fonti documentarie normanne ci informano che la missione di Harold era quella di promettere al Duca Guglielmo di Normandia il trono inglese.

Altre fonti suggeriscono che Harold fosse stato incaricato di andare a riscattare alcuni membri della sua famiglia tenuti in ostaggio da Guglielmo. Harold sbarca vicino a Ponthieu.

Nel ricamo si vede un nobiluomo francese, il conte Guy de Ponthieu, che cattura Harold. Guy consegna Harold a Guglielmo, mentre in Inghilterra il re Edoardo giace sul suo letto di morte. Harold viene coinvolto da Guglielmo in una spedizione militare in Bretagna.

Ottiene delle ricompense dal duca Guglielmo a cui fa giuramento, promettendogli di aiutarlo ad ottenere la corona inglese. Harold ritorna in Inghilterra in tempo per dare l’ultimo saluto al re Edoardo.

Nell’arazzo, Harold e il re si toccano le mani in un gesto che sembra indicare che Edoardo confida la cura dei suoi famigliari e del regno ad Harold. Harold si proclama re di Inghilterra, rompendo la promessa fatta a Guglielmo che, appresa la notizia, attraversa la manica con una grande sua flotta e ingaggia battaglia con le truppe inglesi. A Hastings, Harold muore e Guglielmo diventa re d’Inghilterra.

Uno degli aspetti più intriganti del tappeto di Bayeux è la presenza della cometa di Halley che appare con la scritta “stella” e la sua coda raggiante subito dopo l’ascesa al trono di Harold.

Harold è informato dell’arrivo della cometa

La presenza della stella è usata come monito della sciagura che avverrà. Infatti, quando Harold riceve notizia dell’avvistamento celeste una flotta fantasma aleggia nel bordo inferiore della cena. Il ricamo qui è solo accennato dei contorni, lasciando intendere che si tratti non di un vero avvistamento ma di un presagio.

Una delle caratteristiche più spiccate dell’opera è la ricca decorazione dei margini superiore e inferiore che, come nella scena della cometa, sono arricchiti di dettagli, animali e edifici che fanno da commentario a quello che succede nella scena principale.

Seppure nella sua lunga vita il ricamo abbia subito qualche lacerazione, restauro e abbia perso le scene finali (forse dedicate all’incoronazione di Guglielmo a Westminster) l’opera non ha perso un grammo della sua freschezza e del suo fascino.

Piena di dettagli della vita reale, come ad esempio la costruzione delle navi in preparazione dello sbarco, il ricamo è non solo un’opera d’arte ma un indispensabile documento per leggere la storia della conquista normanna.

La mostra al British Museum si annuncia come un evento da non perdere e, al di là dei risultati della coppa del mondo, segna la profonda amicizia tra le due nazioni rivali.

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