Per il futuro presidente di Consob sono le regole che si devono adeguare al mercato e non il mercato alle regole. Grandi banche e società quotate prossime alla politica si sentiranno rassicurate da un approccio di questo genere che subordina la politica agli interessi privati. Un po’ meno tranquilli saranno i piccoli risparmiatori

Da un po’ di tempo si parla soltanto del Garante della Privacy, per le inchieste di Report che hanno scoperto un sistema di commistioni con la politica, disinvolture sulle spese di servizio e altre criticità.

Ma se a parte la multa a Report per la pubblicazione di un audio privato dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano nessuno sa dire cosa faccia esattamente il Garante della Privacy, la questione è molto diversa per la Consob, cioè l’autorità che vigila sulla Borsa e le società quotate.

In estrema sintesi: la Consob dovrebbe garantire il corretto funzionamento del mercato finanziario in Italia, proteggere i piccoli azionisti dagli abusi di chi controlla le società, assicurare la trasparenza e la correttezza delle informazioni in modo che i prezzi possano rispecchiare rischi e prospettive di redditività dell’investimento.

La Consob dovrebbe essere indipendente sia dalla politica, perché le autorità indipendenti sono credibili soltanto se sono terze rispetto a chi scrive le leggi che devono far rispettare, che dai soggetti vigilati, dunque le imprese quotate.

Due requisiti che sono progressivamente venuti meno: il mercato finanziario italiano si è fatto via via più piccolo, molte aziende hanno scelto di non essere più quotate - da Tod’s a GEDI - altre sono ormai scambiate soprattutto in piazze internazionali, vedi Stellantis.

Così a dominare la Borsa sono rimaste le partecipate di Stato tipo Eni, Enel, Terna e le banche, cioè tutti soggetti molto influenzabili dalle decisioni della politica. Non è quindi una sorpresa che anche la Consob sia diventata sempre più politica.