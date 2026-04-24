Silvia Salis ha dimostrato a Genova un talento comunicativo notevole, insieme a una caratteristica particolare. Da un lato ha una discendenza, per così dire, renziana ed è quindi gradita al mondo moderato; dall’altro dice cose molto di sinistra Marco Grasso Salis ha certamente conquistato una popolarità significativa in tempi molto brevi. Deve quindi decidere se rinviare le proprie ambizioni a una fase successiva — come le ha suggerito Dario Franceschini — oppure se assumere un ruolo diverso: quello di candidata capace di portare dentro il campo largo un segmento di elettorato che altrimenti rischierebbe di allontanarsi o di sentirsi emotivamente distante dalla coalizione Salvatore Vassallo

Silvia Salis è un enigma, per ora un enigma di narrazione, di storytelling, più che politico. Nel senso che è sindaca di Genova da appena un anno e il suo bilancio come amministratrice è ancora tutto da scrivere.

Sulla narrazione, invece, c’è già molto materiale. E la sintesi che si può azzardare è che Silvia Salis è la prima candidata Instagram, nel senso che tutto quello che fa o dice sembra perfetto per essere condiviso sui social, o innescare il tipo di discussioni e polemiche che creano engagement.

Anche i suoi temi seguono una perfetta agenda Instagram, ormai gli hashtag sono passati di moda, ma comunque Silvia Salis è sempre pronta sull’argomento di cui si discute a prendere una posizione che rappresenta il mainstream social, che però non coincide sempre con quello della televisione o dei giornali.