Iran
Le proteste fanno parte di una nuova fase di instabilità nella Repubblica islamica: dal 2017 le richieste di riforma sono diventate domande esplicite di cambio di regime
Nell’ultimo decennio, la Repubblica islamica ha progressivamente perso legittimità politica, capacità di cooptare le élite, di fornire servizi sociali e di soddisfare le esigenze di base. Incapace di mantenere il consenso attraverso l’ideologia, il patronato o il welfare, il regime ha abbandonato una governance fondata sulle prestazioni e sull’inclusione.
Al suo posto, ha ampliato e rafforzato un vasto apparato di sicurezza, trattando la coercizione come sostituto della legittimità. Repressione, sorveglianza e uso sistematico della violenza non sono più risposte temporanee alle crisi, ma la strategia centrale per mantenere l’ordine.
Kasra Aarabi e Saeid Golkar