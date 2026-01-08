Nell’ultimo decennio, la Repubblica islamica ha progressivamente perso legittimità politica, capacità di cooptare le élite, di fornire servizi sociali e di soddisfare le esigenze di base. Incapace di mantenere il consenso attraverso l’ideologia, il patronato o il welfare, il regime ha abbandonato una governance fondata sulle prestazioni e sull’inclusione.

Al suo posto, ha ampliato e rafforzato un vasto apparato di sicurezza, trattando la coercizione come sostituto della legittimità. Repressione, sorveglianza e uso sistematico della violenza non sono più risposte temporanee alle crisi, ma la strategia centrale per mantenere l’ordine.

Kasra Aarabi e Saeid Golkar