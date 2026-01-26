Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di marisa lazzarino
marisa lazzarino
5d

266930. Ho apprezzato l'articolo e sono d'accordo con l'autore. Non servono a nulla le giornate del ricordo. Servono scuole davvero funzionanti e attenzione per i percorsi di crescita dei nostri ragazzi.

Rispondi
Condividi
Avatar di FIAT
FIAT
5d

Condivido quanto scrive Raimo. E si prosegue sulla stessa scia pensando di mettere i metal derector nelle scuole al posto che sostenere l'educazione dei ragazzi. Educazione non solo istruzione.

Rispondi
Condividi
Ancora 10 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura