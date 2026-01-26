Christian Raimo è co-autore, tra l’altro, del libro e il podcast Willy - Una storia di ragazzi.

La tragica morte di Willy Monteiro Duarte, avvenuta a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, non è stata solo un crimine brutale, ma è diventata il terreno fertilissimo per un continuo innestarsi di strumentalizzazioni politiche e mediatiche, anche da parte delle istituzioni.

Invece di interrogarsi sulle voragini sociali di un territorio e sulle dinamiche tossiche di una maschilità prevaricatrice, lo Stato e i media hanno preferito fabbricare dei simboli pronti all’uso: il cosiddetto Daspo Willy e la Giornata del rispetto.

Queste iniziative non solo non onorano la memoria di un ragazzo di vent’anni ma rappresentano una schifezza retorica, un alibi per istituzioni che latitano dove dovrebbero invece educare e proteggere.

Il primo passo di questa strumentalizzazione è stata la deformazione della realtà attraverso i media.

Fin dalle prime ore dopo il delitto la narrazione si è spostata su un binario e socialmente rassicurante: da una parte l’angelo indifeso, dall’altra i diavoli tatuati. Willy è stato trasformato in un’icona sorridente, un santo o un eroe da medaglia d’oro: in questo processo è scomparso il ragazzo reale.

La sorella Milena ha dovuto denunciare come molti parlassero di lui senza conoscerlo, inventando sogni mai avuti (come quello di giocare nella Roma) o origini sbagliate (brasiliane, maghrebine; la sua famiglia è capoverdiana).

Addirittura è stata fatta circolare una lettera falsa attribuita alla madre, un espediente strappalacrime utile per fare traffico sui social e a nutrire un voyeurismo morboso.

Soltanto mostri

Parallelamente si è assistito alla mostrificazione dei fratelli Bianchi e degli altri imputati. Sebbene la loro violenza fosse indubbiamente feroce e gratuita, descriverli come mostri senz’anima ha permesso a chi si interessava al caso di ridurre la questione delle ragioni dell’omicidio a un’anomalia genetica o un caso isolato di follia del branco.

Questo ha impedito di analizzare il contesto: il ruolo della mascolinità egemone, il culto della forza fisica e l’abitudine a una violenza a chiamata, tipica di chi si sentiva un rider della violenza a difesa di una reputazione criminale nel territorio.

Quale educazione hanno avuto gli assassini? Dove si sono formati per essere dei violenti?

La risposta è semplice: in una comunità dove hanno tolto le scuole, in un territorio che è stato dato in pasto alla logistica e ai centri commerciali. Da chi? Dalle politiche dei missini diventati berlusconiani come Silvano Moffa, che è stato presidente della provincia di Roma, sindaco di Colleferro e sottosegretario al ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Un politico di primo livello nell’età berlusconiana, che ha ripensato completamente la concezione urbanistica, produttiva, industriale di questa zona.

Oggi quelle decisioni politiche non vengono discusse minimamente. Non c’è nessuna riflessione storica. E invece siamo immersi in una vertigine di emozione pilotata, il governo ha risposto al solito: con il populismo penale.

È nato così il Daspo Willy, un provvedimento amministrativo che prevede il divieto di accesso a locali ed edifici pubblici per chi è protagonista di disordini. (Dal punto di vista tecnico-giuridico, il Daspo Willy non è una nuova legge nata dal nulla, ma un ampliamento del preesistente Daspo urbano o D.Ac.Ur., divieto di accesso alle aree urbane).

Ribattezzare il Daspo in nome di Willy e presentare questa misura come una soluzione è un’operazione di marketing legislativo che non affronta minimamente le cause della violenza urbana. Funziona così per ogni caso di cronaca nera per cui il governo risponde essenzialmente solo inasprendo le pene.

Senza processo

Inoltre si anticipa in modo arbitrario la soglia di punibilità. Con il decreto-legge 130 del 2020, il questore può disporre il divieto di accesso ai locali o allo stazionamento nelle loro vicinanze non solo in presenza di condanne definitive, ma sulla base di una semplice denuncia o di una condanna anche non definitiva per reati di spaccio.

Questo approccio sposta il baricentro dal garantismo verso una prevenzione amministrativa discrezionale e alimenta le operazioni show, utili a tranquillizzare l’opinione pubblica senza affrontare le radici della violenza.

L’evoluzione della norma raggiunge vette di incoerenza con l’estensione prevista dal decreto Caivano. Oggi il Daspo urbano può essere applicato ai minori sopra i 14 anni per il semplice possesso o uso di stupefacenti, prevedendo l’allontanamento da scuole e università. Mentre lo Stato dichiara di voler combattere la dispersione scolastica, utilizza strumenti repressivi per espellere gli adolescenti proprio dai luoghi della formazione e del riscatto sociale. Invece di valorizzare la giustizia riparativa e il supporto sociale, si sceglie la strada dell’esclusione forzata. Quindi a che serve il Daspo Willy?

Se si tiene conto dello storytelling istituzionale che ormai accompagna ogni operazione delle forze dell’ordine, si potrebbe parlare di welcometofavelasizzazione della polizia: un modo per provare a rendere glam la repressione.

Questo tipo di risposta ricalca un modello invalso, inaugurato in Europa da Sarkozy all’inizio degli anni duemila in Francia, quando era in perdita di consenso. Alcuni penalisti parlano di diritto penale simbolico, un ossimoro che chiarisce bene il disastro civico che è sottinteso in questo genere di giustizia.

L’uso della cronaca nera, la strumentalizzazione della paura e il surfare sull’ondata emotiva pubblica servono a presentare il decisore politico come il protettore dei cittadini contro i “mostri”.

Il Daspo Willy è una misura che interviene dopo che la violenza è già esplosa, è una pezza repressiva su un tessuto sociale lacerato dalla disoccupazione, dalla precarietà e dall’assenza di centri di aggregazione. Chiamarlo con il nome di una vittima è un modo per mettere un marchio su una legge, trasformando il dolore di una famiglia in uno slogan elettorale.

Ma quale rispetto

Ancora più emblematica è l’istituzione della Giornata del rispetto, fissata per il 20 gennaio, data di nascita di Willy, tramite la legge 17 maggio 2024 n. 70. Sebbene nelle intenzioni dichiarate voglia essere un momento di riflessione contro bullismo e prevaricazione, nella pratica rischia di diventare una parata di retorica vuota.

Per chi ha vent’anni a Colleferro, dove è successo l’omicidio, a Paliano, il paese da dove veniva Willy, a Artena, la cittadina dove venivano i suoi assassini, le possibilità sono quattro: disoccupazione, sfruttamento, pendolarismo, emigrazione. Di cosa parliamo quindi quando parliamo di rispetto?

Per Willy Monteiro Duarte e la sua cerchia di amici la scuola ha rappresentato il principale collante sociale e il modo in cui pensare insieme alla classe a un futuro comune che comprendesse le proprie ambizioni professionali.

Willy e molti dei suoi compagni, come Federico Zurma, Samuele Chelucci e Marco Romagnoli, hanno frequentato l’Istituto alberghiero di Fiuggi, un centro di formazione fondamentale per la Valle del Sacco e il frusinate.

Oggi lavorano in tutta Italia, ma ci sono affezionati a quella scuola, tornano ogni anno proprio il 20 gennaio per organizzare delle cene in memoria di Willy, hanno fondato un’associazione che si occupa dell’inserimento di ragazzi con disabilità nelle cucine, hanno rapporti con le carceri del territorio per le stesse ragioni.

Per Willy l’istruzione alberghiera era lo strumento per realizzare il sogno di diventare uno chef e lavorare all’estero: un obiettivo che ha perseguito con dedizione anche dopo il diploma, continuando a studiare libri di cucina nei ritagli di tempo, e nonostante lavorasse da cuoco in un albergo della zona a 900 euro al mese.

Samuele Cenciarelli, uno degli amici coinvolti nella rissa diventata un massacro, ricorda come il loro legame fosse radicato negli anni della scuola media a Paliano e delle elementari a Colleferro, ne parla sempre come un percorso di crescita condiviso.

Artena invece, 15mila abitanti, non ha da anni una scuola superiore. Perché?

Per l’accorpamento, per i dimensionamenti, che da allora non si sono certo fermati. Per gli aggressori di Artena, l’istituzione scolastica vuol dire ostilità, abbandono, marginalità.Mario Pincarelli ha interrotto gli studi dopo tre anni di istituto tecnico, dichiarando esplicitamente di “non essere fatto per studiare”.

Anche i fratelli Bianchi avevano interrotto le scuole prima di diplomarsi, si erano dati a attività precarie o illecite.

DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) certificati, le loro maestre elementari ricordano come fosse fondamentale seguirli con una cura che da un certo punto in poi non hanno più avuto.

L’unico del gruppo con un percorso formativo al momento dell’omicidio era Francesco Belleggia, che si era diplomato come perito geometra. Gabriele Bianchi ha intrapreso un percorso universitario in Scienze della Comunicazione solo durante la detenzione, come parte di un percorso di giustizia riparativa.

Nel vuoto

Perché è accaduto, questo? Perché questa zona non ha una formazione terziaria e quaternaria adeguata. E per le scelte urbanistiche del territorio. L’istituto professionale Ipia di Colleferro, ad esempio, è stato spostato per anni dal centro città a una zona isolata adiacente alla discarica di Colle Fagiolara.

Questa delocalizzazione, presentata dalla politica come un modo per avvicinare gli studenti al polo della logistica, ha di fatto confinato generazioni di ragazzi in un ambiente insalubre, forzandoli a una visione del lavoro spesso priva di riscatto sociale.

Mentre le istituzioni hanno promosso la Giornata del rispetto nelle scuole come “porto sicuro”, la realtà vissuta dagli amici di Willy e dai loro coetanei rimane segnata dal vuoto politico e dalla carenza di spazi educativi.

Scuola costituzionale e porto sicuro: queste parole suonano come una beffa in territori dove le scuole sono state spostate vicino alle discariche, negli stessi giorni in cui quattro regioni governate dal centrosinistra vengono commissariate perché hanno resistito alla volontà di accorpare i plessi e ridurre il numero di istituti presenti in Italia, per quelle mere ragioni di risparmio che sono chiamate razionalizzazione.

Artena, la cittadina di 15mila abitanti, da dove venivano gli assassini di Willy non ha una scuola superiore da molto tempo.

Istituire una giornata celebrativa è un modo economico per le istituzioni di dire “abbiamo fatto qualcosa”, mentre nel frattempo il lavoro asociale, alienante della logistica e la mancanza di prospettive continuano a spingere i giovani verso la depressione o la devianza.

Il rispetto non è un valore che si insegna con un decreto o con una circolare ministeriale una volta l’anno.

Il rispetto nasce dalla presenza costante dello Stato, dai servizi sociali, da un’economia che non umilia i lavoratori e da una cultura che non esalta il machismo e il virilismo.

Senza queste basi, la Giornata del rispetto è solo una copertura estetica per nascondere il fallimento delle politiche giovanili e territoriali.

La bonifica mancata

La vera porcheria di queste intitolazioni sta nel fatto che oscurano la complessità della valle del Sacco e della vita reale di Willy. Willy non era un’astrazione del bene; era un ragazzo di provincia, un cuoco che lavorava duramente, un appassionato di musica rap e della sua macchina modificata.

La sua morte è avvenuta in un contesto di periferie marginali dove regna il vuoto sociale e dove la reputazione violenta può diventare letteralmente un curriculum incarnato.

Strumentalizzare la sua vicenda per intitolargli leggi repressive o giornate celebrative significa: semplificare il male, riducendo tutto a un problema di bullismo ignorando la violenza sistemica e le dinamiche paramafiose del territorio; nobilitare la vittima per fini politici (usare il volto di Willy per giustificare misure di sicurezza che non avrebbero evitato il pestaggio, dato che gli aggressori erano già noti alle forze dell’ordine per precedenti violenze); ignorare le voci dei ragazzi (molte delle amiche e degli amici di Willy hanno espresso fastidio per il modo in cui la vicenda è stata trattata dai media e dalla politica, percependo uno sguardo adulto pieno di moralismo e pietà astratta).

Prendere la storia di Willy Monteiro Duarte e chiuderla dentro il recinto del “Daspo” o di una “Giornata nazionale” è un atto che serve a tranquillizzare le coscienze degli adulti e dei politici, ma non restituisce dignità alla vittima.

Il vero rispetto per Willy passerebbe attraverso la bonifica di un territorio avvelenato, la creazione di lavoro vero e non precario e un’educazione sentimentale che scardini i codici della sopraffazione.

Tutto il resto è solo un uso spregiudicato di un cadavere eccellente per alimentare la macchina del consenso e della distrazione collettiva.

Intitolate a Willy una nuova scuola, non un Daspo o una Giornata del rispetto.

