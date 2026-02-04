Finché l’India non svilupperà un’industria della difesa indigena (cosa che non avverrà nel breve termine e non senza difficoltà), deve disporre di fonti variegate di approvvigionamento di armamenti, per evitare una dipendenza squilibrata da un singolo Stato. È il calcolo alla base della sua politica di multi-allineamento. Ha diversificato gli acquisti di armi allontanandosi dalla Russia e rivolgendosi a Francia, Israele e Stati Uniti, e continua a cercare altre opzioni in un contesto di crescente incertezza geopolitica. Gli Emirati Arabi Uniti emergono come un’opzione solida, non solo per queste considerazioni geopolitiche.

Mariam Qureshi