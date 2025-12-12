INCHIESTA - La pericolosa idea di guerra di questa destra
Paola Maria Chiesa è capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa dove difende la visione della guerra tipica della destra neofascista italiana (parte III)
Il punto non è solo ciò che dice Chiesa sulla guerra, ma il fatto che sia stata proprio questa voce a essere scelta per incarnare la visione della difesa del partito di governo. Questo rende la questione più ampia: riguarda Meloni, la sua responsabilità nelle scelte interne e l’immaginario che FdI decide di mettere al centro della strategia sulla sicure…