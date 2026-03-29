In Iran la diplomazia funzionava più della forza
L’accordo nucleare del 2015 imponeva limiti, controlli e comprava tempo. I raid militari hanno solo rinviato il problema, e per pochi mesi
Dopo il primo ciclo di attacchi contro l’Iran, lo scorso giugno, Donald Trump dichiarò che i raid erano stati un successo e che il programma nucleare iraniano era stato sostanzialmente neutralizzato. Eppure, nel giro di sei-otto mesi, Israele e gli Stati Uniti hanno ritenuto necessario colpire di nuovo, perseguendo sostanzialmente lo stesso obiettivo. Questa è la misura dei limiti della forza
Pasquale Quito Terracciano