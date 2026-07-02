Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Lanfranco Pellesi
39m

Grazie, io non ho gli strumenti per combattere il populismo di Graziano, ma apprezzo chi ci prova

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Cristina_M
28m

Grazie all’autore del pezzo, ma anche grazie a Stefano Feltri, per aprire Appunti, facendone un autentico punto di informazione, dove vengono espresse opinioni -per fortuna- diverse.

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Assolutamente, procediamo.

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