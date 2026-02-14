La verità è che quasi tutti i leader che sono a Monaco si sono formati in un mondo nel quale essere in ottimi rapporti con gli Stati Uniti era un prerequisito per arrivare al potere: spesso il percorso per la costruzione di una leadership nazionale includeva una tappa americana, che fosse di studio o di carriera. Dunque, molti dei partecipanti alla conferenza sono strutturalmente incapaci di immaginare un’Europa senza America, o comunque che abbia con gli Stati Uniti un rapporto più freddo, di contrapposizione

Nella geopolitica al tempo di Donald Trump, i cappellini contano quanto i documenti strategici ufficiali: Michael Waltz, alla Conferenza per la sicurezza di Monaco appoggia un cappellino azzurro sulla sedia accanto alla sua, nel dibattito trasmesso in diretta mondiale. E sul cappellino c’è scritto “Make the UN Great Again”, rendere l’ONU di nuovo grande.

Il gioco di parole con la filosofia complessiva del trumpismo, cioè Make America Great Again, è fin troppo didascalico. E, certo, Waltz è l’ambasciatore degli Stati Uniti all’ONU. Prima era il consigliere per la Sicurezza nazionale, la posizione che un tempo fu di Henry Kissinger e Zbigniew Brzeziński, ma si è dovuto dimettere dopo lo scandalo dei piani di guerra condivisi via chat con un giornalista.

Si è preso lui la responsabilità di aver aggiunto a una chat su Signal il cronista dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, per un errore di rubrica e di omonimia. Anche se scambiare documenti classificati in piattaforme commerciali era una cosa grave a prescindere dalla presenza di un estraneo.

Make ONU Great Again