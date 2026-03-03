L’intervento militare in Iran degli Usa e di Israele, con missili, schieramento imponente di navi, sommergibili, aerei, ha aperto ancora un altro capitolo sul tema del petrolio e del gas, colpendo direttamente un altro centro mondiale di estrazione e produzione di greggio a disposizione degli avversari degli Usa Roberto Seghetti

La strategia di dominio energetico sul mondo degli Stati Uniti non è una contraddizione con la cancellazione degli interventi per prevenire o limitare il riscaldamento climatico: è solo un’altra faccia della stessa strategia.

Per la prima volta la terra sta superando nella media degli ultimi tre anni (2023/2025) la soglia di +1,5 gradi rispetto all’era preindustriale.

Il dato, segnalato dall’Osservatorio europeo sul clima, è importante per due motivi. Il primo motivo riguarda gli accordi di Parigi firmati nel 2015 dai 197 Paesi membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc).

In quell’occasione il mondo intero stabilì che bisognasse fare di tutto per evitare che nella prima parte del secolo le temperature medie del pianeta superassero del 2 per cento la media registrata nel periodo preindustriale.

Possibilmente, si concordò, bisognava fare in modo di restare entro un surriscaldamento medio aggiuntivo al massimo pari a 1,5 gradi, pena sconvolgimenti catastrofici e fenomeni atmosferici fuori controllo. Quella soglia, dunque, è stata raggiunta.

Il secondo motivo è ancora più importante del primo: all’aumento medio delle temperature di +1,5 gradi ci siamo arrivati molto, molto prima del previsto, grosso modo dieci anni prima.

Non è un caso dunque se negli ultimi tempi il mondo abbia dovuto affrontare incendi spaventosi (Canada, California e Spagna), tempeste violente in Asia e Nord America, ondate di calore record nell’Artico e in Antartide con il ghiaccio marino ridotto in modo a dir poco preoccupante.

Anche in Italia ne abbiamo provato gli effetti, come dimostrano le inondazioni, le frane, i problemi drammatici che ci troviamo a fronteggiare ogni volta che pioggia e vento superano per intensità il livello al quale eravamo abituati.

Di fronte a questi dati spiccano ancor di più le decisioni prese dagli Stati Uniti e da Trump in particolare: il 7 gennaio di quest’anno il presidente degli Stati Uniti ha firmato un memorandum presidenziale ritirando il suo paese da trattati, convenzioni e organismi multilaterali per la battaglia contro il cambiamento climatico, a cominciare dall’Unfcc.

In questi ultimi giorni Trump ha anche deciso di abrogare la cosiddetta Endangerment Finding, cioè la determinazione scientifica certificata nell’era Obama, secondo la quale le emissioni di gas serra mettono a repentaglio la salute umana; una determinazione che funge da base giuridica per ogni decisione sulle regole che riguardano le emissioni dannose.

Niente di nuovo, direte voi. È la politica che Trump ha sempre perseguito, fin dal suo primo mandato: petrolio uber alles. È l’ideologia negazionista sul clima e l’affermazione che gli affari vengono prima di tutto.

Tuttavia vi è forse una domanda aggiuntiva che dovremmo farci: se è davvero la convinzione negazionista sul cambiamento climatico a spingere in questa direzione, perché la politica che poi il principale Paese del mondo persegue è esattamente quella che dovrebbe adottare se ritenesse che il cambiamento climatico non solo esiste, ma è anche fortemente accelerato e bisogna attrezzarsi prima possibile, senza indugi e tentennamenti?

In altre parole, forse bisognerebbe chiedersi se l’ideologia della destra Usa e il bullismo tipico di Donald Trump non ci stiano portando un po’ troppo fuori strada, spingendoci a credere che tutto dipenda solo dall’odio per il politicamente corretto, per le politiche buoniste, per il green.

C’è anche questo, e non poco, come è evidente. Così come ci sono gli affari. Ma se ci limitiamo a dare solo una tale spiegazione, poi ci accorgiamo che molte altre scelte prese dall’intero establishment Usa non trovano il giusto posto.

Oltre il negazionismo

La conseguenza è che forse è il caso di allargare lo sguardo e prendere in considerazione, oltre all’ideologia negazionista e agli affari, anche altre ragioni: per esempio, il fatto che gli Usa siano riusciti a diventare uno dei principali produttori e venditore di petrolio e gas in un mondo in cui ancora non è stata fatta una transizione energetica sufficiente.

Cioè il fatto che l’uso del petrolio e del gas in questo momento è “ancora” uno strumento politico potente per rallentare il declino dell’impero americano, ristabilirne la primazia, per rallentare la crescita degli avversari (vedi Venezuela, Artico, Russia, Iran e le relative forniture energetiche alla Cina, presenti e future), per limitare la concorrenza degli alleati (vedi il rapporto con l’Europa).

Questo fatto significa che, per risalire la china di un potere in difficoltà, gli Usa si sono trovati in mano uno strumento potente. E hanno deciso di usarlo, anche prima che arrivasse alla Casa Bianca un inquilino che nega il cambiamento climatico: fu il democratico Joe Biden a imporre alla Germania di Angela Merkel lo stop al Nord Stream 2, cioè al secondo canale di collegamento del gas russo verso l’Europa, quando gas e petrolio russi venduti a prezzi bassi consentivano all’Europa di competere non solo sulla qualità, ma anche sui prezzi delle merci vendute nel mondo, Usa compresi.

Era il 2021, sei anni dopo gli accordi di Parigi. Putin, con il suo folle progetto imperiale, ha poi invaso con i carri armati l’Ucraina, e tutto è cambiato ancora di più. È perfino saltato materialmente per aria anche il condotto sottomarino del Nord Stream.

Da allora c’è la guerra sul territorio europeo e tutta l’industria dell’Ue, segnatamente quelle tedesca e italiana, ma non solo, ha subito un colpo durissimo alla propria capacità competitiva.

Oggi quasi non ci riforniamo più dalla Russia, compriamo a caro prezzo grandi quantità di olio e gas dagli Usa, oltre che da altri Paesi produttori, e gli Usa sopravanzano l’Europa sul versante economico molto più di prima.

Geopolitica fossile

Molti osservatori in Italia e altrove sostengono da tempo che la guerra sia scoppiata proprio per questa pressione, per questo stringere all’angolo la Russia. Personalmente, credo che a muovere i carri armati sia stata la volontà di potenza imperiale di Putin. Il desiderio di riconquistare i confini della vecchia Unione Sovietica.

Resta il fatto, però, che petrolio e gas sono stati usati dagli States come strumento di potere geopolitico, oltre che come mezzo economico, ben prima che Trump tornasse alla Casa Bianca. Allora i democratici hanno agito senza negare il cambiamento climatico.

Oggi Trump sembra mosso, oltre che da una visione ideologica, dall’obiettivo di massimizzare sempre di più questo ruolo predominante nelle fonti fossili, finché può farlo.

Ecco dunque una ragione per la quale potrebbe non esserci una vera contraddizione tra la negazione del cambiamento climatico e la spinta all’uso massiccio delle fonti fossili da un lato e, dall’altro, una politica che sembra disegnata in base alla consapevolezza che bisogna prepararsi per tempo a ciò che accadrà a causa dell’uso non moderato delle fonti fossili e dei gas climalteranti, in modo da rimanere in vantaggio anche nel mondo nuovo.

Tanto per dire, in un mondo stravolto dai cambiamenti del clima l’approvvigionamento delle risorse vitali diventerebbe decisivo e la competizione per controllarne il flusso potrebbe generare confronti non solo commerciali ma anche militari.

Quindi, sarebbe indispensabile:

1) accorciare e avvicinare in fretta le catene per l’approvvigionamento di materie prime essenziali, concentrandole tutte nella propria area di influenza diretta (dal petrolio all’acqua, dalle terre rare all’uranio, tanto per fare un esempio);

2) controllare pienamente un’area omogenea nel mondo, e completare in fretta il progetto, senza perdere tempo in mediazioni, perché per prepararsi ci vogliono investimenti, interventi anche lunghi, strutturali;

3) essere pronti a uno scontro anche militare per proteggere le proprie fonti, o comunque per proteggere quelle disponibili dove ci sono;

4) puntare a interrompere le catene di rifornimento favorevoli ai propri concorrenti.

Fermiamoci un momento a riflettere su questo punto, perché è esattamente ciò che stanno facendo gli Stati Uniti con il petrolio, con le fonti di materiali critici, con le terre rare e, non in ultimo posto, con l’acqua da bere e per la produzione agricola, cioè per la produzione di cibo.

Ossessione acqua

Appena insediato, Donald Trump ha accusato il Messico di non rispettare il Trattato del 1941 ed ha minacciato di imporre dazi aggiuntivi. La ragione? Semplice: il Rio grande non ha più la stessa portata che aveva prima, a causa del cambiamento climatico, ma Trump pretende di ottenere la stessa quantità di acqua prevista decenni or sono.

Questo significa una cosa chiarissima: se quella quantità di acqua arriva agli Usa, gli agricoltori Usa del Sud ne continueranno a beneficiare. Ma quella stessa quantità di acqua non arriverà più agli agricoltori messicani.

Si tratta di problemi di dimensioni enormi: alcuni distretti agricoli del Texas, che dipendono per larga parte dalle consegne internazionali, hanno visto ridursi la disponibilità di acqua di circa il 60 per cento. Mors tua vita mea, avrebbero detto i nostri progenitori.

Parliamo ancora di acqua. Biden stava rinegoziando con il Canada il rinnovo del trattato del 1961 sull’uso dell’acqua del fiume Columbia, che nasce in Canada, scorre per circa duemila chilometri e sfocia nell’Oceano in Oregon.

In Canada ci sono i bacini per lo stoccaggio. Il trattato è scaduto, ma era stato prorogato per tre anni. Biden non ha fatto in tempo a rinnovarlo.

Appena insediato, Donald Trump, ha sospeso le trattative ed ha emesso due ordini esecutivi: il Putting people over fish e l’Unleasing American energy che ribadisce di produrre energia entro i confini degli Usa. Solo che quando si tratta di acqua chi sta a monte, in questo caso il Canada, in una trattativa ha di solito il coltello dalla parte del manico.

Forse non è un caso se il presidente Usa appena insediato abbia cominciato a parlare del Canada come 51° stato Usa, avviando una politica pesantissima di dazi.

Lo stesso vale per il brutale intervento in Venezuela, nel giardino di casa degli Usa. Nel bacino dell’Orinoco ci sono alcuni tra i principali bacini di petrolio al mondo. Certo, è petrolio pesante e le strutture di estrazione sono vecchie. Ma le raffinerie Usa del Golfo del Messico sono in grado di gestirne tranquillamente la raffinazione.

Certo, per rimetterne in moto l’estrazione in loco, in modo efficiente e profittevole, ci vorrebbero investimenti giganteschi. La Exxon ha già detto di non essere interessata, suscitando l’ira del presidente.

Ma intanto non partono più navi che portano petrolio venezuelano a prezzi stracciati verso la Cina: la lunga catena di approvvigionamento cinese che parte dal Venezuela è stata interrotta.

Maduro è stato tolto di mezzo. Al potere ci sono i suoi sostenitori. Di democrazia ed elezioni non si parla neppure. Ma ora quella fonte così vicina è di nuovo sotto il controllo Usa.

L’Iran e la strategia del dominio

L’intervento militare in Iran degli Usa e di Israele, con missili, schieramento imponente di navi, sommergibili, aerei, ha aperto ancora un altro capitolo sul tema del petrolio e del gas, colpendo direttamente un altro centro mondiale di estrazione e produzione di greggio a disposizione degli avversari degli Usa.

Donald Trump ha in questo modo ridotto le capacità di un concorrente, oltre che di un nemico, restando così l’attore principale nel settore dell’approvvigionamento, realizzando così una strategia di dominio energetico nel mondo.

Un discorso analogo vale per la Groenlandia. L’aumento delle temperature nell’Artico è molto più forte che nel resto del mondo.

Il ghiaccio artico si ridurrà. Molte saranno a breve le conseguenze. Primo: sarà più agevole avere il passaggio a Nord Est, ma anche il passaggio per mare a Nord Ovest.

Controllare questi passaggi sarà decisivo per garantire i propri approvvigionamenti e limitare quello degli avversari.

Secondo: sarà possibile attaccare gli enormi giacimenti di gas e petrolio sotto una parte della piattaforma artica.

Terzo: la Groenlandia, una delle parti rocciose più antiche della terra, ha enormi giacimenti di terre rare, metalli pregiati, uranio e ogni altro ben di dio che serve alle nuove tecnologie, oltre ad avere enormi riserve di acqua dolce ancora sotto forma di ghiaccio.

Ma per sfruttare queste risorse bisognerebbe fare lavori pesanti per impiantare strutture di trasporto (strade, porti, aeroporti mancano quasi del tutto), sbancamenti, interventi costosi per aprire nuove miniere e, da questo punto di vista ci sono enormi problemi di tempo, se ogni iniziativa deve essere concordata, sottoposta ad occhiute regole di conservazione dell’ambiente.

La democrazia e il metodo europeo, tanto per essere espliciti, non consentirebbero di intervenire con la fretta e l’ampiezza che sarebbero necessarie (se, appunto, si desse per scontato il cambiamento climatico).

Il desiderio espresso da Trump di averne “la piena proprietà” ha rivelato al mondo non solo la brutalità della sua visione politica ma anche la necessità di raggiungere “presto” un obiettivo considerato strategico per tenere sotto controllo le catene di approvvigionamento e la compattezza delle protezioni territoriali Usa.

In questo contesto, non si capisce se il cosiddetto Golden Dome, il progetto di superscudo spaziale di difesa lanciato da poco, che comprende basi in Groenlandia, sia solo un alibi o una ulteriore necessità strategica.

Infine, ma non in ordine di importanza, per quanto riguarda la Groenlandia vi è un’altra osservazione: già forte è la penetrazione commerciale cinese, ma soprattutto nell’artico la potenza e il controllo Usa non sono oggi commisurabili rispetto alla presenza e alla potenza russa nell’area, sia per strutture (navi rompighiaccio, sottomarini, basi di ogni genere dislocate in migliaia e migliaia di chilometri di costa), sia per capacità operativa in zone così difficili.

Senza contare che nelle isole Svalbard, territorio norvegese e altra area strategica in Artico, già ci sono insediamenti russi. E la Russia è alleata con la Cina.

Oltre Trump

Mentre si sfruttano le fonti fossili per rinverdire oggi il potere declinante dell’impero americano e per giocarle contro la Cina (e la concorrenza europea), nella piena consapevolezza del cambiamento climatico e dei suoi effetti dirompenti, si starebbe anche preparando (dall’estremo Nord fino al Centro e al Sud delle Americhe) un solo, compatto territorio sotto la diretta influenza Usa (vedi anche le pressioni su Cuba), pieno di risorse naturali, di acqua, di fonti di energia, di minerali per lo sviluppo delle nuove tecnologie, ben difendibile e in una posizione di potere in un mondo in cui tutti mostreranno i denti per accaparrarsi ciò che serve a sopravvivere.

Certo, una strategia di questo tipo coincide in parte non marginale con l’ideologia di dominio e difesa dell’America First di Trump, o semplicemente con l’idea che lo scacchiere decisivo per la competizione nel mondo si sia spostato verso il Pacifico. Anche a prescindere dal cambiamento climatico. Ma non sono pochi nemmeno gli indizi che la coincidenza non sia casuale.

Insomma, non è affatto scontato che cambierebbero gli obiettivi e la strategia di fondo degli Usa, se a Washington rivincessero i democratici o i repubblicani decidessero di non sostenere più Trump. Potrebbero cambiare i modi, questo è sicuro, ma non è detto che cambierebbe anche la sostanza.

Roberto Seghetti ha appena pubblicato un bel libro per Laterza sul Capitalismo feudale, una riflessione che approfondisce i temi di questo pezzo e che approfondisce l’evoluzione dei rapporti di potere in questa strana epoca di stravolgimenti.

Con Roberto ne abbiamo parlato in una conversazione che trovate qui sotto:

