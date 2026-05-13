Il vertice Xi-Trump non è un problema europeo
Il nostro destino dipende da come reagiremo alla “collusione imperiale” tra due potenze che vogliono metterci sul menù, non dalla sintonia tra i loro leader
Questa non è la Guerra fredda. Stati Uniti e Cina sono simultaneamente competitor e partner economici, legati da catene di approvvigionamento, mercati finanziari e, soprattutto, vulnerabilità condivise. Questo rende il dialogo non un favore concesso all’avversario, ma una condizione di sopravvivenza per entrambi e, ovviamente, per tutti gli altri
Stefano Pelaggi
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L’Europa osserva il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping - che inizia il 13 maggio - con una sostanziale indifferenza. Niente di quello che può succedere a Pechino cambierà l’approccio delle “potenze medie”, come le ha chiamate il premier canadese Mark Carney. E questa è una novità.