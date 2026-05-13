Questa non è la Guerra fredda. Stati Uniti e Cina sono simultaneamente competitor e partner economici, legati da catene di approvvigionamento, mercati finanziari e, soprattutto, vulnerabilità condivise. Questo rende il dialogo non un favore concesso all’avversario, ma una condizione di sopravvivenza per entrambi e, ovviamente, per tutti gli altri Stefano Pelaggi

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Dossier Garlasco: le sentenze, i fatti, le ipotesi Stefano Feltri · May 10 Se dovesse emergere che Alberto Stasi è davvero innocente, un intero Paese dovrebbe chiedersi perché ha potuto consentire che un ragazzo a cui avevano ucciso la fidanzata venisse distrutto sui media e poi incarcerato per quasi un ventennio Read full story

L’Europa osserva il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping - che inizia il 13 maggio - con una sostanziale indifferenza. Niente di quello che può succedere a Pechino cambierà l’approccio delle “potenze medie”, come le ha chiamate il premier canadese Mark Carney. E questa è una novità.