Insomma, o quell’intervista presuppone che Veltroni abbia fatto un po’ il furbo perché ha manipolato un testo nel quale dovrebbe essere la forma e la sequenza a essere interessante, oppure Veltroni ha fatto il furbo perché a fronte di un tempo di lavoro netto di 5 minuti ha dato al Corriere un pezzo di due pagine facendo soltanto copia e incolla

Molto si è detto e scritto sulla cosiddetta “intervista” di Walter Veltroni all’intelligenza artificiale Claude uscita il 30 aprile sul Corriere della Sera.

Il grosso del dibattito si è concentrato sul fatto che l’ex segretario del PD sembra non essere molto aggiornato sul dibattito sull’intelligenza artificiale e ha proposto su due pagine, come fosse un grande pezzo di letteratura, un ingenuo esperimento che sembrava originale nel 2022, quando è uscita la prima versione di ChatGpt, ma che oggi sembra archeologia giornalistica.

C’è però un altro aspetto su cui vale la pena soffermarsi. Quell’intervista suscita tanto disagio tra chi capisce la grammatica dei giornali anche per ragioni di metodo, oltre che di merito.