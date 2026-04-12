Alessandra Briganti ha pubblicato per People un libro sull’Ungheria di Viktor Orbán (La danza del pavone) che oggi va al voto per l’elezione più decisiva della sua storia recente. Qui una parte rilevante per capire cosa sta succedendo a Budapest.

Sui pinnacoli della Westminster di Budapest, la bandiera dell’Europa non sventola più. L’unica traccia dell’Unione è il volto di Ursula von der Leyen che campeggia sui totem pubblicitari sparsi per la città.

Come George Soros e Jean-Claude Juncker, la presidente della Commissione europea è ritratta come una burattinaia, ma a Budapest nessuno sembra farci più caso. La capitale si è rivoltata da anni contro l’uomo forte d’Ungheria. Tutto intorno, invece, è stato un tripudio di consensi per un arruffapopolo abile a parlare alle masse e a intercettarne le paure.

Stella ha venticinque anni, e nemmeno se lo ricorda un tempo in cui l’Ungheria non era governata da Viktor Orbán.

Non si illude che il Paese possa riuscire a sbarazzarsi di lui: «È tutto diverso rispetto al passato, ma in qualche modo è anche simile».

Alle elezioni del 2022, Stella ha lavorato alla campagna elettorale per le opposizioni. Nella capitale si respirava aria di vittoria. È finita con il quarto mandato consecutivo per Fidesz e l’ennesima maggioranza di due terzi. «I sondaggi lo davano per spacciato. Si inizia così» dice, «poi il tempo passa e vince ancora».

Mentre il Paese sprofondava nell’apatia, è accaduto l’impensabile. Il governo ha iniziato a scricchiolare sotto il peso di uno scandalo che ha fatto cadere le teste di due donne chiave dell’apparato: Katalin Novàk, all’epoca presidente della Repubblica, e Judit Varga, potente ministra della Giustizia. Un’inchiesta giornalistica ha fatto venire a galla la storia della grazia – concessa da Novàk e firmata da Varga – a un uomo, Endre Kónya, condannato per aver contribuito a insabbiare dei casi di abusi sessuali su minori avvenuti in un orfanotrofio vicino Budapest di cui era il vicedirettore.

Il terremoto ha aperto una crepa profonda nel regime di Orbán, che da anni mascherava le sue posizioni anti-Lgbtqia+ dietro il pretesto di proteggere i bambini. Lo scandalo non poteva scoppiare in un momento peggiore per Fidesz, nel pieno della campagna elettorale per le Europee di giugno 2024, cruciali dopo gli anni passati ai margini del Parlamento europeo. A nulla sono valse le dimissioni delle due fedelissime del premier, né il giro di vite contro la pedofilia varato dal governo.

L’ascesa di Magyar

La valanga è diventata inarrestabile con l’irruzione sulla scena di Péter Magyar, ex dirigente di Fidesz sposato a Varga fino al 2023.

Dopo aver accusato il governo di essersi nascosto «dietro le gonne delle donne», ha tirato fuori dal cassetto una registrazione, fatta un anno prima all’insaputa dell’ex moglie, in cui la guardasigilli alludeva alle manomissioni del governo di un’indagine per corruzione su due dirigenti del ministero della Giustizia: György Schadl, ex capo dell’organizzazione degli ufficiali giudiziari, e Pál Völner, segretario di Stato. Scacco matto.

Da allora, Magyar ha dichiarato guerra al sistema.

Dismessi i panni di notabile di Fidesz, ha portato in piazza decine di migliaia di manifestanti non solo nella capitale, ma anche in quella parte del Paese rimasta per anni fedele a Orbán. Si è messo alla testa di un partito fondato nel 2020, Tisza (Tisztelet és Szabadság Párt, ‘Rispetto e Libertà’), come il fiume biondo che scorre nell’Alföld, la grande pianura ungherese bacino di voti per Fidesz.

Al suo debutto alle Europee, l’astro nascente della politica ungherese ha inflitto il primo colpo a Orbán. Il partito dei bibós si è fermato al 44,82 per cento dei consensi, il peggior risultato negli ultimi vent’anni. Tisza lo ha tallonato, sfiorando il 30 per cento.

In pochi mesi, Magyar ha fagocitato i consensi degli altri partiti all’opposizione e captato il voto degli incerti, aspetto tutt’altro che trascurabile in un Paese come l’Ungheria, privo di un leader capace di catalizzare il dissenso. Ora, come il Tisza di Sándor Petőfi che corre sulla pianura «come un matto che ha rotto le catene», il suo leader galoppa verso la vittoria alle prossime elezioni.

Stella è scettica, e non è solo una questione di sondaggi: «Magyar ricorda Orbán com’era un tempo. È uno di loro, ma la gente odia così tanto il primo ministro che non gli interessa sapere chi manderà al governo». La discussione si anima, a dimostrazione di quanto sia elettrico il clima alla vigilia del voto.

«Intendiamoci: non comprerei un’auto usata da lui, ma al momento va bene qualsiasi soluzione» controbatte un suo amico, Zoltan. «Magyar è solo il treno per scendere a un’altra stazione, poi facciamo sempre in tempo a cambiare.»

Quello che Stella vede come un limite – «è uno di loro» –, per gli analisti è invece il segreto del suo successo. Il nuovo vecchio che avanza parla la stessa lingua di Orbán – pugno duro con i migranti e richiamo ai valori della patria e della famiglia – mentre glissa su temi divisivi come i diritti Lgbtqia+.

I punti di rottura sono la lotta alla corruzione e il conflitto in Ucraina. Qui il leader d’opposizione ha confermato la linea “neutrale” del governo, ma – ed è il punto fondamentale – ha promesso di recidere i legami energetici con il Cremlino.

La continuità garantita da Magyar ha un indubbio vantaggio: incrinare il principio guida della retorica Orbániana, quel divide et impera che spacca la società in due – i sostenitori di Fidesz, conservatori votati all’interesse della nazione, e i suoi nemici, le élite della sinistra globalista malata di wokismo.

Se il sindaco di Budapest Gergely Karácsony incarna alla perfezione il nemico – l’intellettuale gauchista, paladino di una società aperta –, Magyar si muove nel suo stesso campo, e questo rompe la visione binaria di Orbán.

Conto alla rovescia

A Debrecen, Máté conta i giorni che mancano alla cacciata del «traditore». È così che chiama il premier, da quando ha aperto le porte del Paese alla Cina. Máté, studente universitario, indica i cantieri delle fabbriche: «Diceva: “l’Ungheria agli ungheresi” e guarda qui, la difesa della nazione. Ha svenduto anche la nostra terra ai cinesi». C

he Magyar sia o meno la fotocopia del sovranista gli importa poco, quel che gli importa è mettere un punto all’era Orbán. «Alle Europee, Fidesz ha vinto di un soffio a Debrecen, se consideri le percentuali bulgare che prendeva in passato» racconta. «Stavolta, però, non hanno scampo. È come se la gente si fosse svegliata: persino dal mio barbiere non si parla d’altro che di politica».

È nella provincia ungherese, un piccolo mondo antico scandito dal ritmo lento dei campanili delle chiese riformate, che si gioca la partita.

Da qui Magyar muove la sua offensiva, forte di un esercito di volontari che vanno di casa in casa per stanare gli indecisi. Negli ultimi anni, il patto tra il regime e l’anima profonda dell’Ungheria – stabilità economica in cambio di fedeltà elettorale – è andato in frantumi.

Le aree rurali, dipinte da Orbán come la miniera d’oro del Paese, sono state travolte dall’aumento del costo della vita. Gli scandali di corruzione, fino ad allora tollerati, ora stanno facendo da detonatore a una situazione economica divenuta più precaria.

Mentre Magyar ha fatto leva su questi temi in campagna elettorale, Orbán ha puntato le sue fiches sulla politica estera.

Lo spartito è identico al passato: l’opposizione e i “burattinai” a Bruxelles che la dirigono vogliono trascinare l’Ungheria nella guerra in Ucraina; il primo ministro invece è la garanzia della neutralità, l’uomo che lavora contro le correnti avverse in Europa per far cessare il conflitto, la fonte dei mali economici del Paese.

È lui il ponte tra Mosca e Washington, il Davide che si muove tra i Golia del nuovo disordine mondiale. Anche visivamente la campagna elettorale dei due contendenti è agli antipodi: fresca e aperta al contatto, quella di Magyar; chiusa nei palazzetti dei congressi, quella di Orbán, quasi l’immagine di un potere arroccato, preoccupato solo di scongiurare la propria fine.

Tre ore di treno separano Budapest da Vienna. Quando arrivi nella capitale austriaca, hai come l’impressione di non aver mai lasciato la sponda opposta del Danubio. Le due teste dell’Impero asburgico sono ancora l’una lo specchio dell’altra.

Sarà per questo che Paul Lendvai l’ha scelta come città d’adozione. Sopravvissuto alla Shoah, disse addio alla sua Budapest nel 1956, nel pieno della repressione sovietica che soffocò nel sangue la rivoluzione.

Storica firma del Financial Times, Lendvai ha narrato questo angolo di mondo in più di venti libri. Il suo Orbán: Europe’s New Strongman è uno dei ritratti più taglienti di quello che considera «un talentuoso camaleonte politico, privo di princìpi e ossessionato dal potere».

«È il periodo più emozionante da quando Orbán è al gover-no» racconta ora, a novantasei anni, sprofondato in una poltrona Biedermeier nel suo appartamento viennese. «Questa è l’unica certezza: per il resto dovrai scrivere il tuo libro con un punto di domanda».

Di interrogativi, il voto di primavera se ne porta appresso parecchi, e ce n’è uno in particolare a cui solo il sempiterno leader può dare una risposta.

Le incognite

Partiamo dall’inizio. Proviamo a immaginare l’election day: «Sulla base delle ipotesi attuali» ragiona Lendvai «è certo che Fidesz perderà». I sondaggi danno Tisza in vantaggio di 12 punti percentuali10. Magyar potrebbe non solo vincere, ma anche riuscire a strappare la maggioranza dei due terzi, la stessa che per sedici anni ha permesso a Orbán di governare il Paese come un monarca. Oltre a Tisza e Fidesz, l’unico partito che ha una chance di entrare in Parlamento è l’estrema destra di Mi Hazánk (‘Movimento Nostra Patria’). Oltre la destra, insomma c’è solo un’altra destra.

Uno degli ostacoli principali per Magyar è il sistema elettorale – tra le prime riforme varate dal premier nel 2010 – e in particolare la ridefinizione delle circoscrizioni per massimizzare i consensi di Fidesz (gerrymandering).

Il meccanismo di compensazione – previsto nei sistemi misti per correggere l’effetto distorsivo del maggioritario a favore dei perdenti nei collegi elettorali – è stato esteso anche ai vincitori. Un’anomalia tutta magiara che, sommata al voto degli ungheresi etnici all’estero e al gerrymandering, ha garantito a Orbán una super-maggioranza alle urne. Dopo la débâcle alle europee, il governo ha ritoccato di nuovo le circoscrizioni, complicando la strada di Tisza verso la vittoria

Di una cosa Lendvai è certo: senza la super-maggioranza, Magyar avrà vita difficile, più di quanto accaduto in Polonia con Donald Tusk dopo la sua rielezione nel 2023. «Una maggioranza semplice non basta: le posizioni di Fidesz sono talmente forti che possono paralizzare il governo» spiega lo scrittore.

In quest’ottica va letta la nuova legge voluta da Orbán – a quattro mesi dalle elezioni – che rende più difficile rimuovere il capo dello Stato, Tamás Sulyok, in quota Fidesz. Palazzo Sándor potrà bloccare ogni legge, e se non sarà il presidente, sarà la Consulta a farlo. È questa la trappola dei “colpi di Stato costituzionali”: una volta rotto lo Stato di diritto, è difficile tornare indietro.

L’incognita delle elezioni è tutta qui: se Magyar dovesse farcela a conquistare la super-maggioranza, il premier getterà la maschera? Il metodo Orbán diventerà il metodo Putin? «In questo caso, sarà nei guai» spiega Lendvai. «È difficile immaginare che sia disposto a rischiare il potere e persino la libertà. Tutta la sua famiglia è corrotta, il suo clan, i suoi amici».

Se ambienti vicini a Fidesz assicurano che non vi sarà alcun colpo di mano, critici e oppositori sono in fibrillazione.

Se i sospetti fossero confermati, ci troveremmo di fronte a uno spartiacque nella storia di Budapest. Finora Orbán ha testato la resistenza dell’ordine democratico, lo ha messo sotto pressione e lo ha svuotato dall’interno, ma lo ha fatto stando attento a non varcare quelle linee rosse che avrebbero fatto dell’Ungheria uno Stato autoritario.

Il timore è più diffuso di quanto si possa immaginare. Anche Lendvai lo condivide: «Gli strumenti non mancano. Si può truccare il voto, mandare l’esercito in strada, provocare incidenti. Ricordo che siamo ancora in uno stato di emergenza».

Per il giornalista, una prima indicazione potrebbe arrivare da una figura chiave del governo, Sándor Pintér, ministro dell’Interno ed ex generale di polizia durante il regime comuni- sta. «Pintér è considerato come una forza moderatrice» spiega. «Se si dimettesse o fosse rimosso, sarebbe un segnale che stan- no per arrivare tempi difficili.»

La stessa incolumità di Magyar, già colpito da minacce e campagne diffamatorie, sarebbe a rischio: «È il bersaglio numero uno» sentenzia lo scrittore. «Ha detto che l’imperatore è nudo, che è un regime corrotto. Ha mobilitato i cittadini sui problemi reali del Paese. Ha avuto molto coraggio».

Lo stesso che ebbe Orbán in piazza degli Eroi quasi qua- rant’anni fa, quando sfidò la nomenklatura agonizzante. Era l’inizio. Oggi potrebbe essere la fine. «Nella storia europea ci sono esempi, a partire da Napoleone, di governanti che perdono il loro tocco» dice Lendvai. Non vedono i rischi, specie se si circondano di consiglieri che non osano dire la verità. L’istinto politico o l’astuzia non esistono per sempre». Vale per tutti, anche per Orbán.

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