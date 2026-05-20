Negli Stati Uniti c’è una certa confusione. Da un lato Trump si è fatto paladino dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, liberalizzandola e quindi togliendo ogni e qualsiasi vincolo al suo sviluppo. Dall’altro lato, però, deve fare i conti con l’elettorato: in base agli ultimi sondaggi, sembra che la popolazione americana sia molto spaventata da questo sviluppo eccessivo dell’intelligenza artificiale e vorrebbe fare un passo indietro Laura Turini

Doveva essere il processo del secolo, capace di riscrivere la traiettoria di sviluppo dell’intelligenza artificiale, invece è stato il processo del mese. Nel senso che le udienze sono durate poche settimane, venerdì le arringhe finali, lunedì la sentenza: Elon Musk ha perso, Sam Altman di Open AI ha vinto.

Non cambierà nulla, il tentativo di Musk di sabotare la quotazione in Borsa di Open AI è fallito, la sua richiesta di smantellare l’entità for profit che ha di fatto preso il posto del laboratorio non profit originario è stata respinta, così come quella di cacciare Altman, amministratore delegato di Open AI, assieme al presidente Greg Brockman.

La giuria ha stabilito che è passato troppo tempo dai fatti - la rottura tra Musk e Altman risale al 2018 - e dunque le richieste di Musk violano lo “statute of limitations”, sono cadute in prescrizione, diremmo in italiano.

La giuria popolare ci ha messo appena due ore a decidere e la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha raccolto senza indugio il suggerimento non vincolante della giuria e ha chiuso il caso con la sconfitta di Musk.

Tutto come prima. O forse no.