Il vero impatto del processo Musk -Altman
L’uomo più ricco del mondo voleva fermare il concorrente di maggior successo, Open AI, ma ha perso. Però sul piano culturale ha trionfato
Negli Stati Uniti c’è una certa confusione. Da un lato Trump si è fatto paladino dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, liberalizzandola e quindi togliendo ogni e qualsiasi vincolo al suo sviluppo. Dall’altro lato, però, deve fare i conti con l’elettorato: in base agli ultimi sondaggi, sembra che la popolazione americana sia molto spaventata da questo sviluppo eccessivo dell’intelligenza artificiale e vorrebbe fare un passo indietro
Laura Turini
Doveva essere il processo del secolo, capace di riscrivere la traiettoria di sviluppo dell’intelligenza artificiale, invece è stato il processo del mese. Nel senso che le udienze sono durate poche settimane, venerdì le arringhe finali, lunedì la sentenza: Elon Musk ha perso, Sam Altman di Open AI ha vinto.
Non cambierà nulla, il tentativo di Musk di sabotare la quotazione in Borsa di Open AI è fallito, la sua richiesta di smantellare l’entità for profit che ha di fatto preso il posto del laboratorio non profit originario è stata respinta, così come quella di cacciare Altman, amministratore delegato di Open AI, assieme al presidente Greg Brockman.
La giuria ha stabilito che è passato troppo tempo dai fatti - la rottura tra Musk e Altman risale al 2018 - e dunque le richieste di Musk violano lo “statute of limitations”, sono cadute in prescrizione, diremmo in italiano.
La giuria popolare ci ha messo appena due ore a decidere e la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha raccolto senza indugio il suggerimento non vincolante della giuria e ha chiuso il caso con la sconfitta di Musk.
Tutto come prima. O forse no.