L’Europa non può più essere la custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che non c’è più e che non tornerà. Continueremo sempre a difendere e sostenere il sistema fondato su regole che abbiamo contribuito a costruire con i nostri alleati, ma non possiamo più fare affidamento su di esso come unico modo per difendere i nostri interessi, né presumere che le sue regole ci mettano al riparo dalle minacce complesse che affrontiamo. Dobbiamo dunque costruire una nostra via europea e trovare nuovi modi di cooperare con i partner.

Ursula von der Leyen