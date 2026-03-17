Tutte le parti più coinvolte, esclusi gli Stati Uniti, stanno combattendo una lotta che percepiscono come esistenziale. E questo, ovviamente, cambia le carte in tavola, perché quando un attore combatte una lotta esistenziale aumentano le possibilità che possa compiere azioni irrazionali e, al contempo, si compattano società che altrimenti sarebbero molto più frammentate. Questo vale tanto per il Libano quanto per Israele e per l’Iran Lorenzo Kamel

A parte lo spagnolo Pedro Sanchez, nessuno dei principali leader europei ha condannato l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran. Questo può aver dato al presidente americano Donald Trump l’impressione di poter contare su un contributo attivo dei Paesi alleati per condividere i costi e gli sforzi militari della guerra.

Un’altra delle tante valutazioni sbagliate di Trump. La Francia di Emmanuel Macron ha già perso un soldato negli attacchi alla base di Erbil, in Iraq, e non ha alcuna intenzione di farsi coinvolgere.

In Gran Bretagna il premier Keir Starmer diffonde un messaggio che connette il rifiuto di impegnarsi a supporto degli Stati Uniti con il grande errore del Labour party di Tony Blair nel 2003, con l’appoggio all’invasione dell’Iraq: “Non ci faremo trascinare in una guerra più ampia”.

Il governo di Starmer è disposto a fare il necessario per affrontare i costi di breve periodo sul fronte dell’energia - con sconti fiscali e misure di emergenza - e indica già di voler negoziare un nuovo assetto con l’Iran dopo la fine delle ostilità.