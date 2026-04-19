Sono i sistemi illiberali, come il fascismo storico, o come il nuovo regime trumpiano, a fondarsi sull’imprevedibilità, a basare le proprie decisioni sulla sensazione di un presente minacciato e in pericolo, cui può mettere rimedio solo il despota, che dispone di presunti “poteri superiori” a riassestare il presente in modo nuovo, totalmente sottratto al controllo dei cittadini Paola Giacomoni

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Ogni giorno una nuova sfida, una “trovata” impensabile o un’azione senza precedenti, in un susseguirsi nevrotico e insensato di gesti che vorrebbero essere epocali.

Ogni azione intrapresa da Donald Trump viene presentata come una resa dei conti, come qualcosa di irreversibile, che ci avvicina alla fine dei tempi, o almeno alla fine di un’epoca.

Si avverte una sorta di pressione sul tempo, in un precipitare incontrollabile di fatti, che si susseguono senza una logica riconoscibile se non quella di un potere che vorrebbe essere assoluto.

Viviamo un tempo di emergenze, sempre imprevedibili, inaspettate, per le quali non si è mai del tutto preparati; in queste condizioni occorre trovare espedienti impensati per risolvere problemi, per evitare che le questioni slittino senza soluzioni.

Si è spinti a cercare risultati a breve termine per far fronte a un tempo ristretto, a un orizzonte chiuso e a uno stato di necessità.

Questa situazione nuoce gravemente alla democrazia, scrive Jonathan White, nel libro In the Long Run. The Future as a Political Idea, pubblicato a Londra nel 2024. La democrazia soffre se il tempo è percepito come scarso, se siamo sotto pressione.

La democrazia fiorisce se può contare sulla continuità, su processi a lungo termine, ampiamente prevedibili, in vista dei quali ci si può preparare, anche nel caso di trasformazioni rilevanti; molto difficilmente può funzionare al meglio nel caso di rotture improvvise o di sterzate della storia.

La democrazia fa fatica a sopravvivere in un futuro minacciato perché dipende da un futuro condiviso.

La democrazia e l’imperfezione

Questo perché la democrazia si basa sull’idea della fallibilità, sulla possibilità di correggere ciò che è imperfetto.

Se vigono leggi insufficienti o sbagliate, se le costituzioni sono carenti o il governo è in mani incompetenti, queste condizioni non minano il sistema democratico perché si può pensare che queste carenze saranno superabili con un governo diverso, con nuove leggi che correggono i limiti delle precedenti, sulla base del consenso dei cittadini.

Il processo democratico è sempre aperto e mai concluso, è per sua natura imperfetto e quindi modificabile. Si basa sulle aspettative dei cittadini, che fanno conto su un futuro in cui le cose possono cambiare, in cui gli errori si possono correggere.

Difficile trascurare il tema delle ingiustizie se si è consapevoli che si possono modificare, se sono sentite come temporanee e non come “naturali” e dunque insuperabili.

Occorre dunque che il futuro sia aperto e modificabile e non minacciato da eventi improvvisi che restringono l’orizzonte dell’azione umana, da emergenze che richiedono risposte a breve termine. La democrazia lavora sui tempi lunghi, che consentono uno sguardo ampio.

Solo in un orizzonte aperto è stato possibile storicamente coltivare ideali come socialismo o liberalismo, che necessitano per la loro realizzazione di tempi lunghi, di possibilità di correggere sulla base dell’esperienza decisioni e legislazioni inopportune. Il sistema democratico funziona se ha il tempo dalla sua parte.

La logica della “resa dei conti”

Sono i sistemi illiberali, come il fascismo storico, o come il nuovo regime trumpiano, a fondarsi sull’imprevedibilità, a basare le proprie decisioni sulla sensazione di un presente minacciato e in pericolo, cui può mettere rimedio solo il despota, che dispone di presunti “poteri superiori” a riassestare il presente in modo nuovo, totalmente sottratto al controllo dei cittadini.

Continuamente si parla di “farla finita” con questo e con quello, di rese dei conti immediate che cambieranno tutto, come se le diverse nazioni non avessero storia e non disponessero di risorse culturali e istituzionali su cui contare.

Niente è stabile, prevale un inquietante sentimento di impazienza e di urgenza, la logica della decisione impulsiva è spacciata per “autenticità” quando non di ispirazione divina, come si è visto con le follie degli ultimi giorni.

La politica dell’emergenza vuole superare le istituzioni democratiche perché pressata dalla necessità di decisioni a breve termine che spingono in secondo piano le questioni di principio e trascurano di affrontare le ingiustizie, che sembrano meno urgenti.

Il presente viene visto come una situazione degenerata, che ha bisogno di essere superato attraverso una sorta di “rinascita” che il despota si propone di offrire. Le scadenze a breve termine, le deadline legate agli ultimatum o alle politiche dei dazi indicano un senso di necessità che è incompatibile con la democrazia perché toglie valore all’azione strategica.

Un sistema democratico è basato sull’idea che è possibile cambiare e correggere le imperfezioni perché il tempo è dalla nostra parte: non esistono regimi perfetti, ma solo perfettibili, cioè modificabili secondo le diverse esigenze che emergono dal tessuto sociale.

Questo perché la democrazia è autodeterminazione, capacità di dare leggi a noi stessi e di cambiarle quando è rilevante.

Il futuro è l’ispirazione della democrazia

Rende possibile l’idea che i cittadini possono contare, perché non ereditano un mondo così com’è ma sono forniti del diritto di cambiarlo, essendone protagonisti.

Il futuro è la vera ispirazione della democrazia.

Le costituzioni, come quella italiana, si formano intorno a valori che durano nel tempo, i quali tuttavia possono essere rivisti e reinterpretati, ma certo, come si è visto, non stravolti.

Naturalmente le difficoltà della democrazia restano e sono ben evidenti: gli strumenti democratici appaiono lentissimi, letargici nell’affrontare i problemi, che talvolta sono urgenti e vanno trattati con prontezza. La sensazione prevalente dei cittadini è quella di contare poco attraverso il solo strumento elettorale, che fornisce rare opportunità di influenzare ciò che accade.

Talvolta lo strumento referendario può essere utile in determinati momenti a evitare decisioni inopportune, come abbiamo visto, o come stimoli a un’azione più efficace.

White parla dello strumento della revocabilità degli eletti come mezzo per accrescere il loro senso di responsabilità, ma anche questo può avere aspetti controproducenti e ridurre gli eletti a esecutori senza autonomia.

Conta moltissimo invece un’opinione pubblica libera, che sappia farsi sentire, orientando un governo che sappia ben interpretarla senza falsi populismi, nella direzione giusta.

Non è facile trovare una ricetta per una democrazia efficiente, ma è chiaro che l’alternativa dispotica porta nella direzione sbagliata e comunque ha una durata limitata. Si aspettano proposte e nuove idee capaci di lungimiranza e di efficacia al tempo stesso.

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