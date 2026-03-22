Il mio criterio per valutare le riforme è questo: se chi le propone non è in grado di descrivere in modo comprensibile il problema che vuole risolvere, la soluzione prospettata e il modo di misurare se - a riforma approvata - il problema viene risolto, beh, allora quella riforma o non vale niente o risponde a esigenze diverse da quelle dichiarate.

Riconosco legittimità a uno degli argomenti usati da alcuni che voteranno Sì al referendum sulla riforma della magistratura: ogni riforma in questo Paese genera sempre una risposta conservatrice. Vero.

Gli stessi che difendono le riforme per principio, diciamo, aggiungono poi: se salta la riforma della magistratura, non si fanno più riforme per un pezzo.

Ecco, a me questo sembra però un ottimo argomento per il No.

Perché il punto è esattamente che, in caso di approvazione della riforma della magistratura, questa destra si sentirà legittimata a procedere con il suo pacchetto di interventi di revisione della Costituzione e del rapporto tra poteri.