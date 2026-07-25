Il secolo che l’Occidente ha scambiato per un campo di battaglia
La gestione delle crisi militari sottrae spazio alla politica necessaria per affrontare il cambiamento climatico, tecnologico ed economico
L’industria della difesa è stata consacrata come sostituto occidentale della politica. Non viene presentata come una mobilitazione bellica, perché nessuno vuole chiamarla così. Viene descritta come politica industriale, come investimento nella sicurezza, come dimostrazione di determinazione. Non è nulla di tutto questo. È il riflesso di un sistema ormai capace soltanto di reagire agli shock esterni, perché ha dimenticato come prepararsi a quelli ordinari
Sophia Kalantzakos
Appunti di Geopolitica: la rivista
Scopritela qui: