L’industria della difesa è stata consacrata come sostituto occidentale della politica. Non viene presentata come una mobilitazione bellica, perché nessuno vuole chiamarla così. Viene descritta come politica industriale, come investimento nella sicurezza, come dimostrazione di determinazione. Non è nulla di tutto questo. È il riflesso di un sistema ormai capace soltanto di reagire agli shock esterni, perché ha dimenticato come prepararsi a quelli ordinari

Sophia Kalantzakos