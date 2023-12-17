Il ritorno della società
La destra di Giorgia Meloni rivela la sua assenza di visione del mondo, proprio quando c'è necessità di ripensare il modo di stare insieme
Con buona pace di Margaret Thatcher e degli alfieri contemporanei del neoliberismo, c’è ancora e sempre ci sarà qualcosa di più grande degli individui, capace di tenerli insieme
Giorgia Serughetti
Buona domenica,
ho seguito a distanza un po’ dei lavori di Atreju, la convention politica di Fratelli d’Italia che si chiude oggi.
Ero particolarmente incuriosi…