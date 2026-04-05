La differenza principale fra la crisi del 2008-2009 e la potenziale crisi attuale è che allora si trattava prevalentemente di una crisi di prodotti cartolarizzati, quindi di una situazione in cui si poteva intervenire acquistando titoli. Oggi, invece, si tratterebbe di una crisi di credito privato, in larga parte non cartolarizzato, e quindi, se fosse necessario intervenire, bisognerebbe farlo direttamente sulle istituzioni che hanno erogato questo credito: imprese, società di assicurazione, fondi pensione e altri soggetti non bancari Ignazio Angeloni

Voi non avete mai sentito nominare il fondo di investimento in credito privato Blue Owl Capital, il “gufo blu”.

Ma, d’altra parte, chi aveva mai sentito parlare tra il pubblico generalista degli hedge funds che nell’agosto 2007 non erano più in grado di restituire i capitali investiti nel settore immobiliare americano e quindi, per evitare la bancarotta, avevano iniziato a limitare la restituzione del denaro agli investitori?