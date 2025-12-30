Giovanni Donzelli, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera e responsabile organizzazione del partito, uno che quando parla esprime la linea, ha detto prima di Natale che a certi magistrati “non interessava il tema dell’Albania o degli immigrati. Volevano ricattare il governo sulla riforma della giustizia. Ma l’abbiamo fatta la riforma e gli italiani col referendum diranno la loro”

Come regalare Appunti a Natale Stefano Feltri · December 19, 2025 Diverse persone mi hanno chiesto come potevano fare per regalare un abbonamento ad Appunti per Natale ai loro cari. Se regalate l’abbonamento a qualcuno, poi mandatemi il vostro indirizzo e quello del beneficiario e avrete entrambi in omaggio l’iscrizione ad Appunti di Geopolitica Read full story

Verso la guerra? - Leggi la serie

Il Consiglio dei ministri doveva fissare la data del referendum sulla giustizia, ma ha rinviato la decisione. A conferma che il tema è sempre più delicato e che la campagna elettorale già in corso può cambiare tutto.

L’esito della consultazione e il suo impatto politico dipenderanno molto da come si evolverà la narrazione della riforma nelle prossime settimane, e le scelte del governo saranno quelle decisive, ma pure l’opposizione ha una certa capacità di incidere.

Sarà un voto sulla credibilità della magistratura? Sui rapporti tra giudici e politica? O sul tentativo del governo di avere “pieni poteri” a danno degli equilibri costituzionali, come ha suggerito ancora l’altro giorno la segretaria del PD Elly Schlein?

Quel che è certo è che il tentativo della premier Giorgia Meloni di evitare una replica del 2016, quando il voto sulla riforma costituzionale del Senato diventò il giudizio definitivo sul governo Renzi, è in parte già fallito.

I calcoli di Meloni

La riforma della magistratura con la separazione delle carriere è un progetto che arriva dalla tradizione di Forza Italia, perseguito da Silvio Berlusconi nel suo lungo duello privato con i giudici che cercavano di perseguirlo ai sensi della legge che l’imputato, dai banchi del governo, continuava a cambiare per assicurarsi proscioglimenti.

Dunque, non è la battaglia esistenziale per Fratelli d’Italia che invece voleva il presidenzialismo o il premierato, cioè l’elezione diretta da parte dei cittadini di chi detiene il massimo del potere.

Certo, indebolire il potere giudiziario finisce per rafforzare l’esecutivo, come ha chiarito più volte lo stesso ministro della Giustizia Carlo Nordio, ma Meloni non aveva - e non ha - un interesse particolare ad appendere la serenità del finale della legislatura a un voto sul destino dei magistrati.

Però la premier sa leggere i sondaggi e fiutare l’opportunità politica.