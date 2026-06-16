Non si tratta di prevedere il futuro, né di applicare formule rigide agli eventi internazionali. Si tratta piuttosto di imparare a distinguere i dati rilevanti dal rumore, a riconoscere le forze strutturali dietro le crisi e a costruire analisi leggibili, documentate e coerenti Registrati alla Summer School

La geopolitica è ovunque, ma spesso viene usata come una parola vaga per spiegare tutto e il contrario di tutto.

La Summer School di analisi geopolitica nasce per fare il contrario: imparare a leggere i fatti internazionali con metodo, ordine e strumenti analitici.

Il percorso è organizzato con lo Spykman Center e con la partecipazione di Manlio Graziano, Stefano Feltri, Mariam Qureshi e altri esperti di politica internazionale, sicurezza e analisi geopolitica.

L’obiettivo è introdurre studenti, giovani ricercatori e lettori interessati a un metodo di analisi che parte dai fatti, li colloca nel loro contesto storico, politico e geografico, e li dispone in un ordine utile a capire meglio come funziona il mondo.

Non si tratta di prevedere il futuro, né di applicare formule rigide agli eventi internazionali. Si tratta piuttosto di imparare a distinguere i dati rilevanti dal rumore, a riconoscere le forze strutturali dietro le crisi e a costruire analisi leggibili, documentate e coerenti.

La Summer School

La Summer School offre un’introduzione al metodo dello Spykman Center: un’analisi equilibrata degli eventi mondiali attraverso gli strumenti della geopolitica, con i dati di fatto al centro dell’indagine.

Durante il percorso, i partecipanti lavoreranno su casi concreti e impareranno a organizzare informazioni, fonti e variabili strategiche in una forma utile per produrre analisi di qualità.

La Summer School è pensata come primo livello di formazione: un ingresso nel metodo, nel linguaggio e nelle domande fondamentali dell’analisi geopolitica.

Il programma

Il programma è articolato in tre parti: un ciclo principale di lezioni di analisi geopolitica, una serie di guest lectures con esperti internazionali e due workshop pratici condotti da analisti che hanno già pubblicato con lo Spykman Center.

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Il ciclo principale prevede quattro lezioni, ciascuna della durata di due ore, distribuite nell’arco dei quattro giorni. Le lezioni saranno dedicate a diversi aspetti dell’analisi geopolitica e offriranno una prima introduzione agli strumenti concettuali e metodologici del percorso.

Tra i relatori e gli ospiti

Prof. Manlio Graziano

Presidente dello Spykman Center.

Mariam Qureshi

Executive Director dello Spykman Center, dottoranda all’Università di Reading, MA in International Affairs al King’s College London.

Stefano Feltri

Fondatore di Appunti.

Benjamin Sutherland

Giornalista per The Economist e docente di geopolitica.

Giulia Shaughnessy

Operations Manager Spykman Center.

Giorgio Boiteux

VOYCE.

Guest lectures

Accanto al ciclo principale, la Summer School prevede una serie di lezioni con esperti di geopolitica, sicurezza e politica internazionale.

Tra i relatori:

Mattia Ferraresi

Giornalista, scrive per Domani, New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Foreign Policy e The Free Press.

Gabrielė Valodskaitė

European Security Programme Coordinator presso lo European Council on Foreign Relations, Berlino.

Bill Emmott

Già direttore di The Economist.

Analyst workshops

Il programma include anche due workshop condotti da analisti che hanno pubblicato con lo Spykman Center.

I workshop serviranno a mostrare come nasce un’analisi geopolitica: dalla scelta del tema alla costruzione dell’argomento, dalla selezione delle fonti alla forma finale del testo.

Tra i relatori:

James Simpson

BA (Hons) in Political and International Studies, University of Melbourne. MA in International Security, Sciences Po Paris.

Il Tutoring Program

Alla Summer School seguirà un Tutoring Program più approfondito e personalizzato, che si svolgerà in parallelo con i semestri universitari.

Il programma prevede lezioni settimanali e un carico di lavoro limitato, così da permettere agli studenti di migliorare le proprie competenze senza essere sovraccaricati durante l’anno accademico.

L’obiettivo è imparare a produrre analisi geopolitiche rigorose, ben strutturate e leggibili.

I partecipanti più motivati saranno invitati a presentare una traccia per una possibile analisi. L’accesso al secondo livello del Tutoring Program sarà selettivo e dipenderà dalla qualità della proposta, dalla motivazione e dalla partecipazione dimostrata durante il percorso.

Chi sarà selezionato riceverà un tutoraggio individuale per sviluppare ulteriormente le proprie competenze e trasformare la traccia iniziale in un lavoro più compiuto.

Prezzi

Prezzo standard della Summer School: 250 euro

Prezzo ridotto: 200 euro

Il prezzo ridotto è disponibile per studenti universitari, dottorandi e abbonati ad Appunti.

Borse di studio

È previsto un numero limitato di borse di studio.

Ad alcuni partecipanti selezionati potrà essere richiesto soltanto un contributo minimo di impegno di 25 euro, necessario a confermare il posto nella Summer School.

Altri partecipanti potranno ricevere un sostegno parziale, in base alla loro situazione specifica e alla disponibilità di fondi.

Chi intende richiedere un sostegno economico deve inviare un curriculum e una breve lettera di motivazione, spiegando l’interesse per la Summer School e le ragioni della richiesta.

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