Sia Pd che Cinque Stelle sono stati al governo assieme a Forza Italia e dunque hanno in qualche modo normalizzato la grande anomalia italiana. Questa è la vera vittoria postuma di Silvio Berlusconi, altro che la riforma (mancata) della Giustizia

Marina Berlusconi ha ereditato molto da suo padre Silvio: soldi, immobili, partecipazioni nelle principali holding dell’impero, e ha ereditato anche il conflitto di interessi. Quello che non era ovvio è che lo praticasse nelle stesse modalità del defunto Cavaliere.

Arrivata a 59 anni sempre con un profilo molto defilato, oggi Marina Berlusconi è al centro della scena politica. Non è “scesa in campo”, secondo l’usurata espressione associata a Silvio, che a sua volta l’aveva ripresa dal gergo sportivo.

Ma c’è davvero bisogno di candidarsi a qualcosa per essere politicamente determinanti?