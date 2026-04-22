L’amore per il denaro come possesso - non come mezzo per godere dei veri piaceri della vita - sarà riconosciuto per ciò che è: una ripugnante passione morbosa, una di quelle tendenze a metà tra il criminale e il patologico che di solito si affidano, tremanti, allo specialista di malattie mentali John Maynard Keynes

Diceva John Maynard Keynes che chi prende decisioni di politica economica molto rilevanti spesso è schiavo di qualche economista defunto. Che probabilmente non ha neppure letto, ma che pensa di conoscere per via di qualche citazione approssimativa come questa.

E così, ora che si moltiplicano le iniziative per celebrare gli 80 anni dalla scomparsa del grande economista inglese, viene da chiedersi se non ci siano molti decisori politici o intellettuali pubblici che usano Keynes, o meglio le sue citazioni approssimative, per cercare di dare una base teorica alle loro scelte.

Siamo reduci da un quindicennio di discussioni sulla austerità nei conti pubblici e l’uso corretto dell’indebitamento, una scelta che ha finito per essere condensata nella distinzione tra debito “buono” e debito “cattivo”, brutale sintesi di Mario Draghi, che poi è stata utilizzata per sostenere che il debito è buono se lo fa il governo in carica e cattivo se ereditato da quelli del passato.

Ma tutto questo non c’entra molto con il John Maynard Keynes che durante la Grande depressione sosteneva che non sarebbe stato il mercato da solo, tramite l’abbassamento dei salari, a far ripartire la crescita. Soltanto una domanda artificiale, creata dallo Stato, avrebbe potuto scuotere l’economia dall’equilibrio socialmente negato nel quale si era assestata, con troppi disoccupati.

Questi non sono tempi di depressione, e dunque quel Keynes non è il più interessante da discutere.

La fine di un mondo