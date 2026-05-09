Appunti - di Stefano Feltri

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Bruno
4h

Splendido articolo. Grazie!

Mi permetto di consigliare a chi non l’avesse mai letta, l’autobiografia di Altiero Spinelli “Come ho tentato di diventare saggio”.

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Assolutamente, procediamo.

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