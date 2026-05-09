Il manifesto di Ventotene rappresenta un’idea, un progetto antitetico a quello di Giorgia Meloni: federalismo contro sovranismo Gianluca Passarelli

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“È uno struzzo, quello di Einaudi che non ha mai messo la testa sotto la sabbia”. Così Norberto Bobbio descriveva la celebre casa editrice torinese, condensando il piglio di impegno civile oltre che letterario della società fondata da Giulio Einaudi.

Quella frase sovente accompagna il famoso logo editoriale, assumendo significato quale monito morale, sociale e politico.

Ventotene. Storia di un manifesto antisovranista (Einaudi 20205) l’ho scritto per alzare la testa, per guardare direttamente negli occhi la società politica italiana ed europea e dire cosa penso del dilagante sovranismo, del veleno nazionalista che riemerge violentemente.

Non avevo in mente le parole di Bobbio, perché le ho casualmente lette dopo, ma le ho trovate perfettamente sintoniche con il mio stato d’animo, la voglia di smontare una serie di menzogne perpetrate dalla destra e culminate nella costruzione propagandistica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni proprio dinanzi al Parlamento.

La confessione di Meloni

Giusto un anno fa, alla vigilia di un vertice europeo dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea, Meloni ha attaccato il modello che tende al federalismo, ma per indirizzare i suoi strali al modello sovranazionale ha preferito partire da quella che, secondo lei, sarebbe una dimensione nazionale, ossia il Manifesto di Ventotene.

Meloni fa una operazione politicamente legittima, ma storicamente fasulla e riporta pezzi del testo, con omissioni e citazioni artificiosamente ridotte nonché decontestualizzate.

“La rivoluzione europea, per rispondere alle nostre esigenze, dovrà essere socialista”, scrivono Spinelli e Rossi, certo. Ma aggiungono che non possa “essere il principio puramente dottrinario”. Insomma, il Manifesto punta soprattutto alla “emancipazione delle classi lavoratrici e la realizzazione per esse di condizioni più umane di vita”. Per cui non è punto vero che “la proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”. Qui, poi, c’è proprio una manomissione, un furto, una frode, un’appropriazione indebita, reato di plagio (con aggravante di errore) per un reato, guarda caso, introdotto nel 1941, anno della stesura del Manifesto di Ventotene.

Lo staff di Meloni, omette un inciso - “non dogmaticamente” - che Spinelli e Rossi inseriscono alla fine del passo malamente scopiazzato. Il senso letterale, grammaticale e politico prende una direzione completamente diverso, ossia il testo incriminato dice esattamente il contrario di quanto Meloni vorrebbe che dicesse.

Del resto, la Carta costituzionale riconosce e garantisce la proprietà privata, sebbene, in casi limitati e preveduti dalla legge, consenta allo Stato di procedere all’esproprio per l’interesse generale (per esempio: un latifondo inutilizzato a favore di un ospedale) (art. 42).

La mistificazione continua poi: “nelle epoche rivoluzionarie, in cui le istituzioni non debbono già essere amministrate, ma create, la prassi democratica fallisce clamorosamente”.

Nel 1941, c’era in Italia un regime sanguinario, servo del Terzo Reich, non so se è chiaro dalla letteratura scientifica e storica che circola a Palazzo Chigi. È l’anno dell’attacco giapponese a Pearl Harbour, la Wehrmacht ha lanciato “operazione Barbarossa” e le forze dell’Asse appaiono inarrestabili. Quindi, l’auspicio era il sovvertimento dell’ordine fascista. Un testo, il Manifesto (Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto), che va a braccetto con il “contesto”, e in ogni caso su alcuni passaggi Spinelli e Rossi sono tornati quasi subito con autocritiche e revisioni.

Il partito “rivoluzionario” cui Meloni fa riferimento è nel Manifesto uno strumento per penetrare con la sua propaganda metodica ovunque vi siano degli oppressi dell’attuale regime.

Certo, da un regime autoritario si esce eliminando il dittatore, lo riporta proprio la letteratura scientifica (Juan J. Linz): i sistemi non democratici personalistici terminano con la fine (anche fisica) del dittatore. Così è stato – per somma fortuna dell’Italia.

Cosa dovevano fare gli oppressi, se non provare a spezzare le reni al regime fascista? Come dovevano comportarsi per liberarsi dal giogo nazifascista? Dalle leggi razziali? Dalle discriminazioni, dalla carcerazione arbitraria, dalla corruzione, dal machismo del duce?

L’Europa di Meloni

Il deliberato, pianificato e istituzionalmente sguaiato intervento della presidente Meloni contro Ventotene e la “sua” Europa, celano in realtà un ben più articolato programma di smantellamento e stravolgimento della Costituzione. Attacchi concentrici, mirati e coordinati per delegittimare, screditare, intere pezzi e principi costituzionali al fine di modificarli.

Un’azione politica che punta non solo e non già al cambiamento di parti della Carta, quanto a stravolgerne il senso, la natura, la genetica: dal “premierato”, all’”autonomia differenziata”, “alla separazione delle carriere” dei magistrati, legge elettorale di impianto simil Acerbo del 1923.

Una mosca cocchiera che ambisce a dirigere le riforme per modificare il ruolo della Costituzione italiana e con questa la presenza italiana in Europa. Che per la destra sovranista italiana significa al massimo una confederazione. Un sovranismo simil cooperativo su aspetti tutto sommato marginali che poi si palesano quali ininfluenti durante le crisi.

Il libro parla di Ventotene, capitale morale d’Europa perché simbolo della resistenza al nazifascismo che oggi rappresenta il baluardo contro il nazionalismo e il sovranismo rampante che vediamo riemergere dagli Stati Uniti all’Europa e anche all’Italia. Il Manifesto di Ventotene non è un documento vecchio, va certamente contestualizzato, riletto, riadattato, ma rimane molto vivo per ciò che riguarda il messaggio di pace e di diritti e di visione di pace e di Europa unita.

L’Europa nata per la pace, e non solo contro la guerra, è fumo negli occhi dei nazionalisti. Proprio Spinelli e Rossi considerano il nazionalismo, un cancro, il problema da superare, al netto dell’ideologia di base (nazismo o comunismo all’epoca).

Lo disse anche François Mitterrand di fronte ai parlamentari europei nel 1995: le nationalisme, c’est la guerre. Lui che aveva una grande considerazione della Francia e della sua grandeur, lui che aveva serrato la mano a Helmut Kohl a Verdun nel 1984 a sancire il ravvicinamento tra le due grandi forze europee, dopo la tappa degli incontri tra il generale Charles de Gaulle e il Cancelliere Konrad Adenauer. culminati con il Trattato dell’Eliseo del 1963.

Contro la disuguaglianza

Il secondo punto saliente di Ventotene è la lotta alle disuguaglianze. “L’ideologia dell’indipendenza nazionalista portava i germi dell’imperialismo capitalista […] sino alla formazione degli Stati totalitari ed allo scatenarsi delle guerre mondiali”, e ancora, “sono conservate le colossali fortune di pochi e la miseria delle grandi masse, escluse da ogni possibilità di godere i frutti della moderna cultura”. Le prime pagine del Manifesto di Ventotene sono dirette e crude sulla permanenza di oligopoli, sulla vecchia società classista da superare.

Molti dei punti presenti nel Manifesto sono stati ripresi nella Carta costituzionale: uno per tutti l’articolo 3 che, non solo sancisce l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla Legge (principio enunciato in vari ordinamenti), inserisce un punto fondamentale e rivoluzionario: il ruolo della Repubblica che ha quale compito la rimozione degli ostacoli che rendano “di fatto” l’enunciazione del diritto all’uguaglianza un semplice proclama, senza il quale, come avrebbe detto Sandro Pertini, la Costituzione si limiterebbe ad essere un “buon documento”. E che spetti ai cittadini far in modo che non resti lettera morta.

Nell’accalorato intervento alla Camera il 19 marzo del 2025, Giorgia Meloni ha solennemente, e molto onestamente, sancito cosa pensi della Carta costituzionale e di Ventotene: “Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia”.

La chiosa della presidente del Consiglio Meloni è un manifesto dei sovranisti: “Non mi è chiarissima neanche la vostra idea di Europa, perché […] è stato richiamato da moltissimi partecipanti il Manifesto di Ventotene: spero non l’abbiano mai letto, perché l’alternativa sarebbe spaventosa”.

Ventotene rappresenta un’idea, un progetto antitetico al suo: federalismo contro sovranismo.

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