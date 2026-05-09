Appunti - di Stefano Feltri

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Leonardo
16m

Mi piacerebbe ascoltare Meloni in un confronto approfondito sulla questione.

Si potrebbe rivolgerle la sua stessa domanda: “Non ci è chiarissima, Presidente Meloni, la Sua idea di Europa. L' alternativa al Manifesto di Ventotene potrebbe anche essere spaventosa”.

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Assolutamente, procediamo.

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