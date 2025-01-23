Dobbiamo prendere i soldi dati alla polizia e stornarli ai centri per la salute mentale, alle palestre popolari, alle scuole, agli sportelli giuridici. Dobbiamo definanziare la polizia, in un’ottica di progressiva depoliziazione Christian Raimo

Il video dell’inseguimento che ha portato alla morte di Ramy Elgaml continua a essere visto, commentato, discusso e ha riportato al centro del dibattito politico un tema esplosivo: la violenza delle forze dell’ordine. Il filmato è impressionante: i carabinieri braccano il motorino con Ramy Elgaml e Fares Bouzidi finché cadono e Elgaml muore.

Le accuse per i carabinieri coinvolti, quelli alla guida e quelli delle altre pattuglie accorse, sono di omicidio preterintenzionale, ma anche depistaggio, frode processuale, e favoreggiamento personale; avrebbero manipolato verbali, mistificato, cancellato prove.

Nei giorni appena successivi il governo ha lanciato l’ipotesi di inserire uno scudo penale per le forze dell’ordine nel ddl Sicurezza.

L’ipotesi è ancora molto vaga, ma la reazione che ne è scaturita invece è molto chiara: c’è una parte politica che ci tiene a schierarsi con la polizia incondizionatamente, anche quando sembra clamoroso che ci sia una violenza spesso strutturale nei comportamenti delle forze dell’ordine.

La polizia italiana è violenta? La polizia può non essere violenta? Che questa violenza sia consustanziale alla stessa idea di polizia è la tesi che sostiene Walter Benjamin nel suo famoso saggio Per una critica della violenza. Spesso viene citato quando parliamo di polizia:

La violenza poliziesca crea il diritto (poiché l'essenza del diritto non è promulgare le leggi, ma dar forza di legge ad ogni decreto) e conserva il diritto (posto a disposizione di quei fini). È falso dire che i fini della violenza poliziesca siano sempre identici o almeno connessi a quelli del restante diritto. Anzi, il «diritto» della polizia segna proprio il punto in cui lo Stato (vuoi per impotenza, vuoi per le connessioni immanenti di ogni ordinamento giuridico) non riesca più a garantirsi con l'ordinamento giuridico il raggiungimento dei suoi fini empirici, che intende raggiungere ad ogni costo. Al che la polizia interviene, «per ragioni di sicurezza», in casi in cui manca una chiara situazione giuridica (quando, senza alcun rapporto con fini giuridici, accompagna il cittadino con una vessazione brutale attraverso una vita regolata da ordinanze, o addirittura lo sorveglia). Al contrario del diritto (che fa della «decisione» determinata nello spazio e nel tempo una categoria metafisica, vulnerabile alla critica) l'analisi della polizia nulla incontra di sostanziale. Il suo potere è informe come la sua presenza spettrale, inafferrabile e onnipresente nella vita degli Stati civilizzati.

Il potere e il diritto

La prima volta che ho avuto a che fare con la polizia avevo diciassette anni e giocavo con dei miei amici al parco vicino casa mia a fare canestro con dei sassi in un cassonetto.

Mi venne sotto un agente in borghese, tirò fuori la pistola e ci disse di smettere. Da lì in poi ho visto, assistito, subito talmente in talmente tanti casi questa violenza poliziesca che ogni volta che la vedo mi sembra connaturata alla stessa divisa.

In questo senso la tesi di Benjamin è una tesi abbastanza convincente per chiunque abbia avuto esperienza delle forze dell’ordine, per molte caratteristiche evidenziate da Benjamin:in una gamma che va dalla incomprensibilità all’arbitrio al potere discrezionale all’abuso, il surplus di potere detenuto da un carabiniere o un poliziotto è ciò che descrive perfettamente il suo ruolo: crea diritto, in modo coercitivo, in una terra di nessuno, che è quella dove per esempio si parla di “sicurezza” o di “controllo”, o di “ordine”.

Tanto più sono evanescenti questi concetti, tanto più funzionano. Così, per esempio, far rispettare la sicurezza diventa un compito i cui confini sono davvero impercettibili.

Il video dell’inseguimento di Ramy Elgaml e Fares Bouzidi è uscito grazie al Tg3 il 7 gennaio scorso. Una settimana dopo è invece uscita la serie su Netflix dedicata alle vicende di una squadra antisommossa, i celerini, e ai loro comportamenti violenti, Acab.

Nella prima puntata c’è la scena tipica degli scontri: celerini contro manifestanti. La polizia viene vista come un corpo unico, i manifestanti – in questo caso i No Tav– sono ancora meno delineati, ma ridotti a una specie di unica macchietta in un gioco a somma zero.

L’obiettivo drammaturgico della serie è quello di mostrare come all’interno del corpo unico della polizia, quello che va compatto agli scontri, ci siano invece varie anime, conformi e non conformi a un’ideale repressivo, personaggi ambivalenti e contraddittori in sé.

L’Acab del titolo, All cops are bastards vuole essere letto con un punto interrogativo: l'ambizione di chi ha realizzato la serie è quella di rendere trasparente e sfaccettato un universo che consideriamo opaco e uniforme; ma al di là delle buone e anche esaudite intenzioni, l’interrogativo rimane lo stesso e anzi si duplica: se le vite singole possono essere piene di complessità, che cos’è la polizia? cos’è che disumanizza degli esseri umani rendendoli obbedienti a un sistema che crea spesso violenza istituzionalizzata?

A partire da questi due racconti, uno terribile e reale e ancora incompleto, l’altro finzionale che vuole essere verosimile, si può ragionare non solo di gestione dell’ordine pubblico in Italia, di sicurezza, ma prima bisogna mettere a fuoco cos’è la “cultura della polizia”, e ancora più in generale cos’è la polizia, e di cosa potrebbe essere. Sembra una domanda demenziale, ma davvero l’evanescenza non solo della funzione, ma persino dell’essenza della polizia è una questione democratica.

“Qui ci vorrebbe la polizia”

Dal profilo Instagram della Polizia di Stato

Alla polizia viene data da gran parte dell’opinione pubblica, incoraggiata da governi securitari non solo di destra, un ruolo salvifico.

Qui ci vorrebbe la polizia è il refrain che in modo trasversale il discorso politico del potere, anche quando non vuole essere esplicitamente repressivo, intona. È un discorso trasversale a destra e sinistra.

È il paesaggio con cui abbiamo una dimestichezza sempre maggiore. Sempre in più luoghi, con funzioni preventive, educative, esemplari, paradigmatiche, emergenziali… le forze dell’ordine sono chiamate a operare, anche semplicemente mostrando la loro presenza.

Di fronte a ogni forma di problematica sociale, l’invocare l’intervento della polizia è un automatismo. E questo intervento non deve avvenire per forza, o non dev’essere per forza repressivo, può anche essere semplicemente implicito.

Nelle interazioni con il pubblico la polizia non ha sempre la necessità di ricorrere all’uso della forza, tuttavia questa possibilità resta sullo sfondo. Le interazioni tra pubblico e autorità di polizia sono fortemente asimmetriche, se i cittadini non manifestato deferenza, o sfidano l’autorità dell’agente di polizia, la base coercitiva dell’autorità di polizia riaffiora immediatamente. La risorsa latente della forza è in sostanza la quint’essenza del potere della polizia, nonché il fondamento della sua autorità.

Questa è una citazione di Giuseppe Campesi, Che cos’è la polizia? Un’introduzione critica (DeriveApprodi), un libretto esemplificativo che delinea i punti essenziali di cui dobbiamo tenere conto quando proviamo a mettere a fuoco questa cosa informe della polizia.

Uno dei modi scontati con cui riflettiamo intorno alla polizia è quello di relegare la dimensione della violenza solo alla violenza agita – entro i limiti della legge o creando i limiti della legge come direbbe Benjamin – e non anche alla violenza implicita, che è quella del controllo.

Oggi, nell’azione della polizia, sfuma il confine tra repressione di reati, spesso difficili da definire, e prevenzione di potenziali futuri reati. Dove finisce la repressione e dove inizia la sorveglianza? È difficile tracciare un termine tra il poliziotto che fa rispettare la legge e il poliziotto come custode dell’ordine o della semplice tranquillità. E se già l’interpretazione della legge ha una gamma di discrezionalità estesissima, cosa vogliano dire ordine, sicurezza, controllo è del tutto arbitrario.

La violenza contro il disagio

Vediamo il caso dell’omicidio di Moussa Diarra nella stazione di Verona. Il 20 ottobre scorso, davanti alla stazione di Verona, un poliziotto uccide con un colpo di pistola un uomo maliano di 26 anni, Moussa Diarra.

Cosa sia successo è ancora da chiarire, l’agente della polizia ferroviaria che ha sparato è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. Secondo la difesa del poliziotto, Moussa Diarra aveva un coltello che teneva alzato, ed è per questo che l’agente è intervenuto.

Secondo il comitato che chiede giustizia per Diarra la presunta aggressione è da dimostrare, come non sarebbe giustificata la legittima difesa se il poliziotto ha sparato da almeno cinque metri come dicono varie testimonianze, non ci sono i video delle telecamere della stazione che corroborino la tesi della difesa dell’omicida.

Il processo si farà. Ma al di là della verità processuale, la scena della stazione di Verona è perspicua a chiunque si sia trovato in una situazione del genere. Persone in stato di alterazione, ubriache, con problemi psichiatrici, che vengono trattate come persone che possono mettere a rischio l’ordine e la sicurezza, qualunque cosa ordine e sicurezza significhino, in una scala che spesso è semplicemente percettiva.

Quale è spesso l’interazione della polizia in questi casi? Che quell’alterazione deve sparire, in ogni caso, anche dal campo visivo. Il controllo non di rado finisce con un allontanamento, un fermo, un arresto, e in molti casi questi arresti sono determinati da una resistenza al controllo. Il reato per cui molte persone finiscono in questura è la resistenza al pubblico ufficiale, una specie di meta-reato.

Il caso delle indagini su 18 agenti alla questura di Verona – un episodio gigantesco di malapolizia, praticamente assente dal dibattito pubblico – è emblematico: una parte consistente delle persone che operavano all’interno della questura è accusata a vario titolo di tortura, lesioni, falso in atto pubblico e abuso del ruolo, per presunti maltrattamenti nei confronti di indagati trattenuti in loro custodia, tossicodipendenti o stranieri senza fissa dimora.

Immaginiamo cosa voglia dire in tutti questi casi la possibilità di uno scudo penale o di un dispositivo del genere. Campesi commenta questa ipotesi su Dinamopress:

Gli agenti di polizia sono anche assoggettati a uno stringente sistema disciplinare, ma esso è prevalentemente concepito come strumento di garanzia della coesione interna dei corpi più che di controllo della cattiva condotta. Naturalmente lo strumento penale offre adeguate garanzie di indipendenza e terzietà, cionondimeno non appare particolarmente efficace quale strumento di controllo della cattiva condotta. Ciò per diversi motivi. In primo luogo per la tradizionale difficoltà a definire attraverso parametri normativi certi la condotta più appropriata nei casi specifici. Valutazioni circa la necessità o proporzionalità del ricorso all’uso della forza che appaiono talvolta semplici in astratto, sono più complesse quando si tratta di raggiungere la soglia di evidenza necessaria a giustificare una condanna in un caso specifico. In secondo luogo a causa del tradizionale “potere epistemico” delle forze di polizia. Gran parte delle interazioni potenzialmente critiche si svolgono infatti in condizioni di scarsa visibilità, all’esito delle quali il resoconto degli agenti direttamente coinvolti è sovente l’unica versione dei fatti disponibile. Le vittime della cattiva condotta di polizia sono spesso persone appartenenti a fasce di popolazione stigmatizzate e marginali, entrate in contatto con le forze di polizia a causa di comportamenti critici o di incidenti che compromettono la loro credibilità, o peggio perché sospette di reato. Nel conflitto di rappresentazioni contrapposte, difficilmente sarà la versione degli agenti a soccombere.

Spesso viene raccontato come dagli anni settanta in Italia ci sia stato un processo di democratizzazione della polizia; lo fa molto bene l’ultimo libro di Michele Di Giorgio, Il braccio armato del potere (Nottetempo), che fa proprie le migliori indagini sociologiche sulla polizia, da Donatella Della Porta a Angelo D’Orsi.

Democratizzare è stato sinonimo per molto tempo di aggredire proprio lo spirito di corpo e il senso di appartenenza acritico che erano stati l’ideologia in grado di legittimare violenza, abusi, e cultura antidemocratica tra le forze dell’ordine, dall’ottocento in poi.

Dalla lettura del libro di Di Giorgio sembra proprio questo il nodo: è impossibile tenere insieme spirito di corpo e democrazia.

Nonostante questa cesura, determinati sistemi mentali continuarono a essere innervati nelle culture profonde del corpo e riemersero in maniera ciclica nel corso di tutti gli anni Ottanta, specialmente nei casi di abusi e anomalie, che avvennero di frequente anche dopo la riforma. In queste occasioni l’istituzione tendeva a chiudersi in sé stessa, facendo affidamento sui vecchi legami e sulle regole non scritte che indicavano di non esporsi e lavare in casa i panni sporchi.

La storia della polizia raccontata da Di Giorgio sembra la storia di un’istituzione, che per quanto riformata, riformabile, mantiene comunque un grado di resistenza a un ideale democratico.

Fra i molti esempi c’è la storia dei sindacati di polizia che Di Giorgio ricostruisce (non solo in Italia, ma anche in altri stati europei, o negli Stati uniti): come molti sindacati, nati per rivendicare diritti, welfare, e contrastare anche l’obbedienza di corpo, sono diventati spesso l’opposto, una duplicazione ancora più muscolare del corporativismo:

Tornando al lavoro dei sindacati di polizia, in tempi più recenti diversi osservatori e studiosi hanno osservato una trasformazione profonda del loro ruolo, mettendo in evidenza la capacità di queste organizzazioni di entrare nei meccanismi di gestione delle istituzioni e di influenzarne le scelte in maniera decisiva e non sempre positiva e trasparente. Si pensi alle fitte e rumorose campagne finalizzate a scongiurare provvedimenti democratici o di maggiore trasparenza nelle operazioni di polizia (per esempio, l’opposizione al numero identificativo da apporre sui caschi degli agenti nei servizi di ordine pubblico), o alle iniziative di difesa cieca e a oltranza degli agenti coinvolti in abusi o crimini, anche brutali.

La storia della polizia italiana raccontata da Di Giorgio è una storia spesso terribile: la quantità di soprusi, violenze, abusi, connivenza con un potere repressivo è una parte significativa della storia italiana, e questo ci fa capire quale siano le ragioni della sfiducia e anche dell’odio che molte provano nei confronti della polizia.

Dalle stragi dell’Ottocento o del primo novecento al G8 del 2001 a Genova, gli episodi di piazza si aggiungono ai casi personali, il caso Cucchi, il caso Aldrovandi, i mille casi di malapolizia fino a quelli di Elgaml o Diarra.

Le due narrazioni

Dall’altra parte però spesso vengono citati sondaggi che mostrerebbero come il gradimento per le forze dell’ordine è sempre alto. Come mai?

L’interrogativo su che cos’è la polizia e su qual è il suo ruolo diventa, dopo aver letto Campesi e Di Giorgio, meno astratto. È come se ci fossero sempre due narrazioni della polizia in contrapposizione.

Una è quella del potere che, di fronte all’ideologia antidemocratica espressa dalla polizia,prova soprattutto a umanizzare il corpo, l’arma. Fa parte di questa narrazione la citazione trita della poesia di Pasolini Il Pci ai giovani.

«Le forze dell’ordine non si toccano. Sono figli del popolo, non sono figli di radical chic. Pasolini aveva ragione: a Valle Giulia da una parte c’erano i figli del popolo e dall’altra gli studenti» (Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, per esempio dopo le manganellate agli studenti di Pisa).

Non conta come per tutta la vita Pasolini sia stato oggetto di persecuzione da parte della polizia, e ne abbia denunciato infinite volte le violenza – l’articolo di Wu Ming 1 di qualche anno fa è definitivo.

Dall’altra parte c’è una narrazione più semplice: è quella di chi fotografa la dimensione materiale della violenza della polizia, togliendola dai coni d’ombra e dalla sua giustificazione formale e informale.

Sulla polizia, per esempio, invece di citare Pasolini 1968, si potrebbe citare Franco Fortini 1972:



Il cinque di maggio del Settantadue nella città di Pisa in Italia in mezzo alla città alcuni miei concittadini armati

agenti della polizia repubblicana scatenati coi fucili rompendogli le ossa del cranio hanno ammazzato e a calci un giovane manifestante chiamato Franco Serantini. A quelli che lo hanno ucciso

il governo ha benedette le mani con un sorriso. Alla radio hanno parlato dei nostri doveri. La gente ha altri pensieri. Negli anni della mia vita le vittime innocenti hanno coperto di corpi i continenti e ogni giorno il potere squarcia e distrugge chi non accetta chi non acconsente chi non si consuma con rabbia o devozione. Lo so perché io

guardo dalle due parti come un ridicolo iddio. Non voglio impietosire, non lo mostro denudato

con la fronte nera che i grandi gli hanno spezzato. E potrei farvi piangere saprei farvi gridare

ma non serve al difficile lavoro che abbiamo da fare. Per questo queste parole non sono poesia se non per una rima debole che va via di riga in riga sibilo e memoria

o augurio o rimorso di qualcosa che fu gloria o pietà per la nostra storia feroce

canto che serbò un nome voce che amò una croce. Non c’è ragione che valga il male né vittoria una vita. La mia lo sa che fra poco sarà finita. Ma se tutto è un segno solo e diventano i destini uno solo e noi portiamo Serantini finché possiamo.

Queste due narrazioni sono in qualche modo incommensurabili, e lo sforzo che fa per esempio Acab, di tenere da una parte le ragioni delle violenze e dall’altra le denunce delle violenze, non regge, per una semplice motivazione: occulta il senso politico di quella violenza.

Nello scontro che apre la prima puntata, che poi è la scaturigine di tutta la drammaturgia della serie, si perde completamente il senso politico. Ci sono manganelli contro bombe carta. Il fatto che i manifestanti No Tav abbiano un’idea di mondo, e di democrazia, diversa da quella dei celerini non viene nemmeno evocato.

L’articolo che i comitati No Tav hanno scritto dopo aver visto la serie lo dice chiaramente: l’azione fondamentale della polizia, quello che la polizia fa, quello che la polizia è essenzialmente criminalizzazione del dissenso, della povertà, della marginalità.

La polizia comunque, e sempre di più, si muove nelle democrazie come una sorta di vigilanza privata finanziata con soldi pubblici: difende i benestanti, i bianchi, gli italiani, dai poveri, dagli stranieri, dalle persone con problemi.

In questo modo, in ogni modo, restringe gli spazi della democrazia. Il consentimento della violenza matura all’interno del discorso sulla sicurezza, o sull’opposizione decoro/degrado: le zone rosse, i Cicaloni, i don Coluccia, i decreti sicurezza, il retequattrismo, nutrono il brodo culturale in cui le violenze e gli abusi della polizia, la sua ideologia antidemocratica, cresce e si riproduce.

Una società senza polizia

Non esiste un antidoto a tutto questo se non pensare che possiamo lottare per immaginare una società senza polizia. In cui alla denuncia degli abusi e delle violenze si accompagni un ideale veramente democratico di riduzione e di smantellamento dell’apparato poliziesco.

Abbiamo bisogno di meno poliziotti e più operatori sociali, che per esempio sappiano gestire i casi di persone con problemi psichiatrici nello spazio pubblico. Abbiamo bisogno di più educatori di strada e meno poliziotti che sappiano costruire presidi in quartieri socialmente complessi.

Dobbiamo prendere i soldi dati alla polizia e stornarli ai centri per la salute mentale, alle palestre popolari, alle scuole, agli sportelli giuridici. Dobbiamo definanziare la polizia, in un’ottica di progressiva depoliziazione.

Ogni volta che qualcuno dice Qui ci vorrebbe la polizia dobbiamo immaginare e contrapporre un Qui la polizia non ci vorrebbe. Eliminare i posti di blocco, chiudere i commissariati e le caserme.

Esistono movimenti e ragioni in tal senso. Occorre cominciare a ascoltarle. Si potrebbe per esempio cominciare a tradurre The end of policing di Alex Vitale, uscito per Verso Books nel 2017. Possiamo finire citando le sue parole:

Dobbiamo spezzare questi sistemi di oppressione intrecciati. Ogni volta che guardiamo alla polizia e alle prigioni per risolvere i nostri problemi, rafforziamo questi processi. Non possiamo “chiedere alla polizia di sbarazzarsi di quei ‘fastidiosi’ senzatetto nel parco o dei giovani ‘minacciosi’ all'angolo e contemporaneamente chiedere alloggi a prezzi accessibili e posti di lavoro per i giovani, perché lo Stato offre solo i primi e ci negherà sempre i secondi. Sì, le comunità meritano di essere protette dal crimine e persino dal disordine, ma dobbiamo sempre pretenderlo senza fare affidamento sulla coercizione, la violenza e l'umiliazione che sono alla base del nostro sistema di giustizia penale. Lo Stato può cercare di risolvere questi problemi attraverso il potere di polizia, ma non dovremmo incoraggiare o premiare questi approcci miopi, controproducenti e ingiusti. Dovremmo chiedere sicurezza e protezione, ma non per mano della polizia. Alla fine, raramente forniscono l'una o l'altra cosa.

