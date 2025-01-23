Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Enrico Febbraro
Enrico Febbraro
Jan 23, 2025

Mha, resto assai perplesso. Sono proprio questi approcci ideologici e antagonisti che stanno contribuendo in maniera decisiva a spingere le opinioni pubbliche verso i Trump e le destre xenofobe. La gestione dell’ordine pubblico e’ necessità irrinunciabile per qualsiasi sistema che vogliamo definire democratico, polarizzare con lo slogan meno soldi alla polizia e più soldi alla scuola e’ un approccio che a mio avviso è terribile. Se l’opposizione lo facesse proprio manderebbe la Meloni al 60% alle prossime elezioni. Tra le altre cose emerge un’idea punitiva della polizia in quanto tale, non invece un approccio per discutere di come fare a rendere il più coerente possibile il comportamento delle forze dell’ordine con i principi democratici e costituzionali.

Le forze dell’ordine sono un asset fondamentale di uno Stato democratico e devono essere autorevoli onde evitare che qualcuno possa pensare che la gestione dell’ordine pubblico diventi contendibile dai privati ed allo stesso tempo non devono essere autoritarie. Discutiamo di questo magari. Mettersi in curva a tifare non mi piaceva neanche a 20 anni. In questa fase storica penso sia proprio l’ultima cosa da fare.

Rispondi
Condividi
Avatar di Carla Ramella
Carla Ramella
Jan 23, 2025

Bellissimo ! Anche a me ha fatto pensare a Basaglia. Forse perché sto ancora vivendo gli strascichi causati da una violenza subita da mio figlio (ragazzo con gravi problemi psichici) proprio da parte di poliziotti giovani ed impreparati che, alla fine di tutto, sono stati anche capaci di chiedere 30mila euro di risarcimento per una “presunta” frattura al setto nasale. Bah …

Potenziamo i servizi sociali e i centri di salute mentale dove lavorano professionisti, sicuramente bravissimi, ma in numero assolutamente inadeguato. Grazie

Rispondi
Condividi
Ancora 10 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura