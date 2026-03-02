Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Cristina_M
Cristina_M
42m

Molto interessante e chiaro. Mettere in fila tutti i fatti e riguardarli negli insiemi che si formano è illuminante. Grazie.

La domanda sorge spontanea: che cosa può fare in concreto il cittadino per riappropriarsi delle “redini” del voto di cui dispone?

Rispondi
Condividi

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura