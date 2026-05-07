Gli Stretti possono essere usati come arma di ricatto, come leva negoziale, come opportunità di sviluppo. Allo stesso modo, costringono gli attori, anche in contrasto tra loro, a dover interfacciarsi mediante tutti i mezzi a loro disposizione Francesco Iovine

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Che cos’è il Mediterraneo? Mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma una serie di civiltà, accatastate le une sulle altre. (F. Braudel, Il Mediterraneo, p. 5)

La crisi causata dalla guerra tra Stati Uniti e Iran ha riproposto la questione degli Stretti e dei “choke points”: snodi di interconnessione attraverso i quali passa la gran parte del commercio globale.

Punti vitali per le economie di numerosi Stati, tra cui l’Italia e, più in generale, l’intera Unione Europea. All’interno del quadro del “Mediterraneo Allargato” essi sono numerosi: il Canale di Suez, lo Stretto di Bab el-Mandeb, lo Stretto di Hormuz, lo Stretto di Gibilterra.

All’elenco va aggiunto il Canale di Sicilia: dal Mediterraneo passano il 20 per cento dei flussi di merci globali e il Canale di Sicilia viene elevato, nella Strategia di difesa e di sicurezza per il Mediterraneo dell’Italia, a un vero choke point.

Tali vie di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nell’approvvigionamento globale di merci che, per l’80 per cento, passa via mare.

Per assicurare la stabilità delle economie europee è essenziale garantire libertà di passaggio e di navigazione, un costo contenuto delle materie prime e una riduzione dell’impatto dei costi assicurativi.

Gli Stretti rappresentano vie di passaggio anche per le flotte militari. Il quadro generale è restituito dal Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (nota come Convenzione di Montego Bay del 1982), la quale regola il regime di “passaggio in transito”.

In particolare, è consentito alle navi e alle imbarcazioni militari il passaggio “innocente” negli stretti, senza che essi vengano occupati o che le imbarcazioni rallentino per motivazioni ingiustificate.

L’impianto giuridico bilancia la sovranità degli Stati rivieraschi - i quali detengono importanti diritti nelle Acque Territoriali (AT) e nelle Zone Economiche Esclusive (ZEE) - con l’interesse generale nell’approvvigionamento globale di merci e della libertà di navigazione.

Il Canale di Suez, uno dei nodi strategici più importanti dell’intero commercio globale, costituisce un’eccezione nel regime giuridico e politico degli Stretti, in quanto regolato dalla Convenzione di Costantinopoli del 1888.

Il mantenimento di un regime normativo stabile, di presenza securitaria affidabile e di un transito scorrevole costituiscono dei pilastri per l’integrità del commercio globale.

L’Italia e il “Mediterraneo Allargato”

Canale di Suez (fonte: ESA )

In un simile contesto, il vettore della politica estera italiana è triplice: se, da un lato, i primi due “cerchi” sono rappresentati dalla fedeltà atlantica e dall’europeismo, dall’altro il terzio cerchio è rappresentato dal Mediterraneo – e dal concetto di “Mediterraneo Allargato”. Costituisce un paradigma strategico in cui l’Italia riconosce le proprie priorità regionali.

Il concetto è la chiave per comprendere l’importanza delle vie di comunicazione marittime citate. La quasi naturale predisposizione dell’Italia verso il Mediterraneo soggiace in una lunga tradizione: noti sono i contributi del Capitano Bertonelli – il primo che parlò di un “Mediterraneo sud-orientale” in riferimento al Mar Rosso – e della sistematizzazione degli anni Settanta voluta dall’ammiraglio De Giorgi. Il “Mediterraneo Allargato” è considerato uno spazio

[…] che include aree immediatamente contigue al Mediterraneo “in senso stretto”, incorporando il Medio Oriente e il Golfo arabico e passando per la fascia del sub-Sahara, che dal Corno d’Africa, attraverso il Sahel, si estende al Golfo di Guinea […]

In tale enorme area si intersecano interessi energetici, economici, politici e militari essenziali per il fianco sud dell’Alleanza Atlantica e per l’Italia stessa.

Dato questo contesto strategico, per l’Italia e l’Europa la declinazione concreta di tali assunti va nel mantenimento di relazioni con numerosi Paesi in differenti aree: Egitto, Arabia Saudita, Paesi del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman), Israele, India e gli Stati a ridosso del Sahel.

La presenza italiana si istituisce mediante alcune direttrici essenziali per la garanzia di tali stretti: in primo luogo il mantenimento di relazioni amichevoli con la maggior parte di questi Stati attraverso un’ampia rete di cooperazione e collaborazione multilivello; in secondo luogo, mediante una discreta cooperazione e presenza militare portata avanti periodicamente.

Oggi l’Italia è attiva in sette missioni militari nel “Mediterraneo Allargato”, sia in chiave nazionale, quanto europea o multinazionale. Nello specifico, l’Italia ha attive le missioni “Operazione Mediterraneo Sicuro” e l’operazione “EUNAVFOR Irini” nel Mediterraneo; l’operazione “EUNAVFOR Aspides” nel Mar Rosso; le operazioni “EUNAVFOR Atalanta” e l’operazione “Emasoh-Agenor” nell’Oceano Indiano; l’operazione “Prima Parthica” e la missione UNIFIL nel quadro del Medio Oriente. La politica mediterranea è l’unico dei cerchi entro il quale l’Italia cerchi di ritagliarsi sempre maggiori spazi di autonomia, pur nella grande cornice della fedeltà euro-atlantica.

Dalla sponda sud del Mediterraneo (Algeria e Libia), dalla regione del Golfo, dal Golfo di Guinea e dall’Oceano Indiano, mediante la presenza dell’Eni, l’Italia riesce a garantirsi uno spazio di autonomia energetica e di approvvigionamento costante di energia. Il mantenimento di buone relazioni con i Paesi coinvolti risponde, pertanto, a numerosi obiettivi. Innanzitutto, la possibilità di garantire la stabilità della presenza economica italiana nelle regioni considerate.

È bene evidenziare come, a tale obiettivo, corrisponda anche la necessaria sicurezza per le infrastrutture e il personale in loco. Le operazioni di estrazione, di carico, di passaggio e di stoccaggio degli idrocarburi sulle coste italiane è essenziale, pur nel costante incremento delle FER (fonti di energia rinnovabile), per il fabbisogno energetico italiano.

L’interesse italiano è, pertanto, strettamente legato alla sicurezza della navigazione all’interno degli Stretti. Le evoluzioni e gli sviluppi del teatro mediterraneo a seguito del 2022, anno spartiacque a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia per l’esser stato un revival della guerra in Europa e una svolta securitaria nel Vecchio Continente, consente di comprendere come le tematiche risultano essere sempre più note, seppur non pienamente comprese, dal grande pubblico.

Sia l’operato della Commissione europea (Von Der Leyen I e II) sia dei governi italiani (Draghi e Meloni) è stato segnato fortemente dal perseguimento della sicurezza energetica, degli obiettivi energetici strategici per lo sviluppo economico e dalla ricerca di vie sostenibili e alternative a seguito della guerra in Ucraina prima e dei numerosi conflitti mediorientali poi.

L’Italia nel quadrante mediterraneo si muove in modo triplice. La prima direttrice è rappresentata dall’Africa settentrionale e in particolar modo dall’Algeria; la seconda dall’intensificazione del disegno in Medio Oriente del corridoio IMEC e dal dialogo con gli attori del Golfo, in chiave europea; il terzo nella ricerca di maggiori collegamenti con l’Asia Centrale, mediante una maggiore cooperazione con i Paesi della regione.

Le posture internazionali e regionali

Stretto di Hormuz (fonte: ESA )

Sul piano internazionale, il quadro degli Stretti mediterranei risulta essere un teatro affollato, a dimostrazione della rilevanza geoeconomica e geostrategica.

Gli Stati Uniti, a fronte di una presenza consolidata nella regione, sono in fase di riassestamento a seguito delle operazioni in Iran. Il governo di Washington è il più presente nel quadrante mediorientale: la struttura di comando integrata, mediante il CENTCOM, è coinvolta in numerose operazioni, dal counterterrorism al mantenimento della libertà di navigazione.

Il conflitto iniziato a fine febbraio del 2026 tra gli Stati Uniti e l’Iran costituisce un caso essenziale per la valutazione critica dell’importanza degli Stretti e il loro impatto nella vita degli Stati e delle popolazioni.

Gli Stretti sono tali, poiché gli Stati, di volta in volta, ne fanno dei vettori di potenza o degli strumenti economici, vincolandoli alla propria sicurezza, sia economica quanto politica. Le ben note vicende dello Stretto di Hormuz e della sua chiusura afferiscono a questo schema.

La chiusura o il rallentamento dei traffici entro una delle vie di comunicazione evidenziano le debolezze strutturali delle economie europee, mettendo a rischio il tessuto produttivo ed economico.

In questa cornice, l’atteggiamento degli attori europei rispecchia questo vulnus intrinseco. Da un lato, la Francia e il Regno Unito hanno favorito un approccio assertivo, puntando a garantirsi uno spazio di manovra volto a garantire i propri interessi primari di libertà di navigazione.

La dichiarazione di principio è accompagnata dalla fissazione di una missione internazionale di stampo difensivo, per garantire protezione e passaggio dei mercantili da e verso il Golfo Persico.

Gli attori locali si concentrano su paradigmi differenti. In primo luogo, l’Egitto vive una tensione duplice: da un lato risulta essere il principale beneficiario del Canale di Suez; dall’altro, l’aumento delle tensioni regionali contribuisce a rendere sempre più difficoltoso e costoso il passaggio e, di conseguenza, ciò provoca una netta riduzione dei traffici.

Ciò corrisponde ad una riduzione delle entrate di valuta estera nella bilancia dei pagamenti egiziana e, quindi, un peggioramento dell’equilibrio macroeconomico complessivo. Il sostegno al traffico nel Canale di Suez, pertanto, equivale al sostengo dell’interesse nazionale egiziano e al mantenimento della propria sicurezza.

In secondo luogo, gli Stati rentier (tra tutti le monarchie del Golfo) non possono prescindere dai traffici derivanti dagli Stretti. Per Stati come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti la priorità consiste nel favorire la cooperazione, soprattutto tra i membri del Gulf Cooperation Council, per garantire la stabilità e gli interessi economico-politici dentro la regione.

Un ulteriore ruolo è giocato da due attori rilevanti. Da un lato, la Russia, pur in un ruolo ridimensionato a causa dello sforzo bellico in Ucraina e della caduta del regime di Bashar al-Asad in Siria, mantiene una presenza militare nella regione.

Le basi di Tartus e di Hmeimim, nelle regioni occidentali della Siria, sono un vettore di estensione della presenza russa nel Mediterraneo. Dall’altro, la Repubblica Popolare Cinese gioca un ruolo multidimensionale. In primo luogo, favorisce un approccio port-based, ossia l’acquisizione di porti (il caso del Porto del Pireo è esemplificativo) o parti di essi in punti strategici per controbilanciare i rischi derivanti dalla possibile chiusura o riduzione dei traffici negli Stretti. In secondo luogo, l’approccio cinese è basato sull’investimento in corridoi terrestri o alternativi, con l’obiettivo di aggirare i chokepoints mediterranei.

I mari sono luoghi affollati e, quando essi si restringono fino a far quasi toccare le sponde opposte l’una all’altra, divengono luoghi di tensione e di opportunità. I chokepoints a ridosso del “Mediterraneo Allargato” corrispondono a questa descrizione.

Da un lato, gli Stretti contribuiscono all’approvvigionamento globale di merci e su di essi convergono numerosi interessi. Ciò ha consentito, finché tale comunione di interessi risultava solida, una tenuta generale del commercio globale.

Dall’altro, essi costituiscono delle importanti leve nelle mani degli attori che si ritrovano a ridosso di essi.

Gli Stretti possono essere usati come arma di ricatto, come leva negoziale, come opportunità di sviluppo. Allo stesso modo, costringono gli attori, anche in contrasto tra loro, a dover interfacciarsi mediante tutti i mezzi a loro disposizione.

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