La domanda che tutti si fanno, soprattutto in Europa, è: ma cosa vuole Donald Trump? Sta spingendo gli Stati Uniti verso la guerra civile, anche se per ora è solo una delle due parti a usare la violenza? Che senso hanno queste operazioni dell’ICE, la milizia anti-immigrati che sta uccidendo e terrorizzando cittadini americani, bianchi, peraltro?

La morte di Alexander Pretti, il 24 gennaio, dopo quella di Rene Good, il 7 gennaio, sempre a Minneapolis, in Minnesota, non sembra un modo per ottenere consenso: questi agenti federali ICE hanno commesso due omicidi senza giustificazione, nonostante i tentativi di raccontare versioni distorte dei fatti, i video mostrano che nessuna delle due vittime rappresentava una minaccia per gli agenti.

Renee Good stava allontanando la sua auto dopo la richiesta di scendere da parte di un agente ICE, Alexander Pretti stava riprendendo le proteste con il suo smartphone. L’amministrazione Trump ha difeso in entrambi i casi gli agenti, ha ordinato all’FBI di non avviare un’indagine federale e ha cercato di ostacolare le autorità locali che volevano indagare.

Tutto questo non sembra popolare, secondo un sondaggio del New York Times il 61 per cento degli americani disapprova i comportamenti di ICE, si è spinto “troppo oltre”. Va detto però che questa percentuale di disapprovazione è al 94 per cento tra gli elettori Democratici e soltanto al 19 tra quelli Repubblicani.

Però Trump deve fare attenzione anche al 71 per cento di disapprovazione tra gli elettori indipendenti, quelli che possono risultare decisivi.

Scatenare questa milizia di uomini mascherati e dal grilletto facile sembra però far perdere più consensi di quanti ne porta, dunque che senso ha nell’ambito della strategia trumpiana per le elezioni di medio termine a novembre, quando il presidente rischia di perdere il controllo del Congresso?