Oggi Cuba non è controllata da alcuna “rivoluzione”. Cuba è controllata da GAESA. Uno “Stato nello Stato” che non risponde a nessuno e accumula i profitti delle proprie attività a beneficio di una piccola élite. E l’unico ruolo svolto dal cosiddetto “governo” è pretendere che voi continuiate a fare “sacrifici” e reprimere chiunque osi lamentarsi.

Marco Rubio