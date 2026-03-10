Quando Trump ha affondato i mercati mondiali con i suoi “dazi reciproci” nell’aprile 2025, è bastato l’annuncio della sospensione a riportare la situazione a una simil normalità. Con la guerra in Iran ogni giorno che passa diventa più difficile fare lo stesso

Calma e sangue freddo. Gli eventi intorno all’Iran e le loro conseguenze economiche si sviluppano così in fretta che può venire la tentazione di lasciarsi prendere dal panico: succedono troppe cose, tutte insieme, tutte drammatiche.

Un modo spontaneo per gestire la complessità è attraverso paragoni con altre fasi all’apparenza simili: l’operazione in Venezuela poche settimane fa, l’invasione dell’Iraq nel 2003, la crisi petrolifera degli anni Settanta.

Ma dopo ogni grande trauma, il mondo si riorganizza, dunque la crisi successiva non produrrà mai gli stessi effetti e le stesse reazioni della precedente.

Guardiamo l’aspetto del petrolio e del gas, che al momento è quello che ha ripercussioni più concrete sulle nostre vite.