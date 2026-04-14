La sindrome messianica di Trump
La macchina trumpiana di costruzione del messia ha incontrato una resistenza inattesa e paradossale nella meno democratica tra le istituzioni globali: la Chiesa cattolica
Nelle conferenze stampa che il Segretario alla Guerra (non più come prima di Trump, alla Difesa) Pete Hegseth ha tenuto regolarmente per fare il punto sulla «guerra preventiva» scatenata da Trump contro l’Iran, non può non colpire l’insistenza sulla dimensione religiosa: «Possa Dio Onnipotente continuare a benedire le nostre truppe in questa battaglia. Al popolo americano chiedo di pregare per loro ogni giorno in ginocchio, insieme alle vostre famiglie, nelle vostre scuole, nelle vostre chiese, nel nome di Gesù Cristo…».
Giuseppe Savagnone
In un rovesciamento paradossale, gran parte del nuovo ordine mondiale dipende oggi dallo scontro tra la fragile immunità della cittadinanza — incarnata da Papa Leone — e il potere dell’immunità messianica di Trump. In altre parole, il destino del mondo è ormai anche una questione teologica
Marcello Neri