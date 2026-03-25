Appunti - di Stefano Feltri

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LEONE MINUSCOLI
2hModificato

Il papa ha detto cose giustissime e l’articolo è dichiaratamente contro la Chiesa e il suo insegnamento. Respinto al mittente. Classico articolo che mira a mettere in cattiva luce la Chiesa e il Papa.

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Fabio Marri
33m

La superficialità con cui gli autori lanciano i loro anatemi (ormai ripetitivi) si vede dalla frase finale "il Papa ha fatto sapere oggi che per lui uno come Rupnik non è un criminale ma un peccatore. E che alle vittime la Chiesa riserva “attenzione”, agli abusatori “misericordia”. Cioè perdono senza giustizia.". Misericordia e perdono sono le peculiarità del cristianesimo, che non è (per ripetere una frase di moda) un plotone d'esecuzione, ma una religione che non rigetta nessuno (Gesù perdonò chi lo crocifiggeva). Ciò non significa impunità. Quando andavo al catechismo, 60 e più anni fa, dicevano per per essere assolti/ perdonati, occorre anche la "riparazione o penitenza". Non basta confessare il peccato. Dunque il papa non ha detto "liberi tutti". La chiesa si interessa di peccati, ai delitti ci pensa l'autorità costituita ("date a Cesare quel che è di Cesare").

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Assolutamente, procediamo.

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