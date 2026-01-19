Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Duilio Carli
Duilio Carli
Jan 19

Gli esponenti di quella 'scienza triste' che è l' economia (da prendere con le 'molle' visti i disastri che ha favorito/non previsto), considererebbe le "scelta profonde" o "valoriali" come 'ordinamenti lessicografici delle preferenze', o anche (Sen) come 'modelli incompleti' di rappresentazione della complessità analizzata [è famoso il 'malinteso' paradosso della democrazia impossibile secondo una lettura ipersemplificata di un famoso saggio degli anni '50].

Credo che il pacifismo incrollabile che nega anche "che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione" (cfr. Dichiarazione universale dei diritti umani, Preambolo, 1948) che nella Costituzione della Repubblica Italiana diviene "sacro dovere del cittadino" di "difesa della patria" (cfr.art.52).

Di fatto quindi, e non per mero 'ossequio' alla Costituzione o altre Leggi, il 'pacifismo incrollabile' è, a ben vedere, contrario ai Diritti Umani, e per molte delle considerazioni espresse nell'articolo di oggi che condivido.

Rispondi
Condividi
4 risposte
Avatar di Lorenzo Dondi
Lorenzo Dondi
Jan 19

Punto di vista che condivido appieno. La Costituzione ripudia la guerra come strumento di offesa, ma la difesa del proprio territorio e della sicurezza nazionale sono un dovere anche per chi si professa pacifista intransigente

Rispondi
Condividi
Ancora 34 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura