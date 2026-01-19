Che significa essere pacifisti di fronte a Ucraina, Venezuela, Groenlandia? Significa rinunciare a difendersi se qualcuno ti attacca militarmente, o ritirare il proprio appoggio concreto a chi è ingiustamente aggredito? Paola Giacomoni

Non sono pacifista, lo dichiaro subito. Ma ho amiche e amici che sono pacifiste/i, con cui ogni tanto ho qualche scambio di vedute, ma osservo che negli ultimi tempi questo accade sempre più raramente.

Sono persone che partecipano alle marce per la pace, frequentano ambienti e organizzazioni pacifiste, in grado di rafforzare, emotivamente e razionalmente, l’importanza di questa scelta.

È noto che è pacifista chi, di fronte a qualsiasi scenario di minaccia - guerra, invasione, cambio di regime e simili - ritiene che nessuna risposta armata sia legittima o auspicabile.

L’argomento che la pace si prepara non con la guerra ma con la pace è decisivo. Naturalmente il fine della pace è condiviso da tutti, a parte i guerrafondai dichiarati, il problema è il comportamento da tenere per raggiungerla.

Il ragionamento secondo cui sarebbe indispensabile resistere anche con la forza se qualcuno, come è successo in Ucraina, invadesse il nostro Paese, o in generale l’Europa, non appare rilevante agli occhi di chi si professa pacifista.

Il pacifismo come testimonianza

Anche nei vari articoli sul pacifismo che si leggono in giro non si trova una risposta a questo problema: è legittima e opportuna una scelta pacifista, un comportamento che rifiuta di imbracciare le armi nel caso in cui qualche pazzo – ne girano parecchi – minacci concretamente la nostra democrazia o la nostra integrità territoriale?

Le risposte sono sempre argomentazioni di principio che non considerano le conseguenze di una tale scelta.

Spesso si cita la non violenza di Gandhi a supporto di queste considerazioni: ma si sa bene che se Gandhi praticava un rifiuto totale della violenza, si faceva promotore di iniziative senza precedenti, molto efficaci contro il dominio inglese, come la scelta di danneggiare economicamente la Gran Bretagna ad esempio con il boicottaggio di massa delle merci inglesi o con la scelta di “fare il sale”sfidando il monopolio britannico.

In tal modo si minavano dall’interno le basi del predominio britannico anche con l’uso molto deciso dei simboli. Aveva inventato una nuova metodologia, un nuovo stile, molto efficace, di lotta contro il colonialismo.

Il pacifismo, almeno in Italia, vuole invece essere testimonianza, affermazione di un principio considerato non discutibile, di cui non si ritiene importante considerare le conseguenze effettive, la sua efficacia pratica.

È proprio questo che mi colpisce: osservo una difficoltà ad accettare un confronto razionale su questo: si preferisce lasciare questo tema fuori da una discussione aperta, come se si trattasse di qualcosa che non può essere oggetto di confronto perché sta al di sopra e al di fuori di ogni argomentazione.

È quello che alcuni chiamano il tema dei “sacri valori”.

I “sacri valori”

Si sostiene da parte di alcuni filosofi di ambito anglofono che è eticamente rilevante e razionalmente accettabile orientare le proprie scelte in base a valori considerabili “sacri “non in senso religioso ma in quanto prioritari rispetto ad altri obblighi e concepibili come inviolabili, estranei al ragionamento costi/benefici e perseguiti in modo indipendente da una loro giustificazione razionale.

Questo non significa che siano irrazionali, ma semplicemente che l’impegno nei loro confronti non deve la sua forza alle possibili argomentazioni pro o contro, perché la loro cogenza è legata alla reverenza e al rispetto che suscitano e alla reazione di orrore e di ripugnanza nel caso di una loro violazione.

Si sostiene che molti dei nostri impegni più profondi non provengono né sono influenzati da singoli ragionamenti di giustificazione, ma sono il risultato, il “distillato” dalle nostre esperienze più significative, che orientano le scelte di fondo.

Per questo tendiamo a non metterli in discussione, e diamo per scontato il loro valore, che costituisce e supporta il significato profondo della nostra vita.

Mentre i valori ordinari che orientano la quotidianità possono essere sottoposti ad analisi critica in ogni momento ed essere in parte interscambiabili, i valori di fondo forniscono il tono, lo stile essenziale della nostra esistenza e per questo si pongono al di fuori del normale confronto di opinioni.

In questo senso si parla di “valori sacri” che sono importanti perché evitano un’attenuazione, un dissiparsi del loro significato e una conseguente diminuzione dell’impegno profuso.

Nell’atmosfera nichilista di oggi, attenersi ad alcuni valori indiscutibili può essere importante per non perdere la bussola e fare scelte significative anche controcorrente.

La testimonianza di un valore contribuisce sempre a rafforzarlo all’interno di una cultura, creando un’atmosfera di partecipata tensione, di diffusa, accorata condivisione di ideali che innalzano il significato della vita quotidiana al di là delle singole contingenze.

I fini e le conseguenze

Il pacifismo come opzione morale di fondo assume i significati indicati sopra ed è comprensibile che si presenti come una scelta che non ammette un più e un meno e sia vissuta come pregna di valore esistenziale.

Il fine della pace è da tutti condivisibile, ma il modo per raggiungerlo ci differenzia se si considerano le conseguenze di queste scelte.

Salvo i casi – molto evidenti - in cui diventano schermo per politiche opportunistiche che fanno dei valori pacifisti una bandiera identitaria buona per qualche stagione e non certo un impegno esistenziale.

Da questo punto di vista sono problematiche le situazioni che abbiamo sotto gli occhi oggi, come il caso gravissimo dell’Ucraina e le decisioni del nostro parlamento sulla continuità del nostro sostegno, per non parlare dei recenti fatti del Venezuela o delle minacce alla Groenlandia.

Che significa essere pacifisti in questi casi? Significa rinunciare a difendersi se qualcuno ti attacca militarmente, o ritirare il proprio appoggio concreto a chi è ingiustamente aggredito? Dal punto di vista dell’efficacia questa posizione sembra molto debole, oppure mirata opportunisticamente ad altri scopi.

Non potrei condividere un atteggiamento pacifista se improvvisamente l’Austria, memore del suo antico impero, invadesse l’Alto Adige germanofono – naturalmente lo dico per puro esperimento mentale – ma è esattamente quello che ha fatto Vladimir Putin col Donbass russofono, che ora rivendica addirittura per intero, comprese le parti non conquistate sul campo.

È evidente che nella spinta al riarmo, cui molti sono dediti ultimamente, proni ad arbitrarie imposizioni, sono presenti massicci interessi americani, ma non per questo occuparsi di difesa o almeno di deterrenza è insensato.

Per tale ragione l’atteggiamento di chi si sottrae al confronto sugli esiti pratici del pacifismo mi pare poco condivisibile.

Il pacifismo come testimonianza e come valore non discutibile può contribuire a evitare derive nichiliste e a mettere in discussione la legge del più forte come valore assoluto, che invece sta circolando ultimamente come “verità” delle relazioni tra gli uomini.

Tuttavia disinteressarsi delle conseguenze del rifiuto della difesa anche militare mi pare decisamente poco produttivo.

Lascia un commento

Il podcast di Appunti di Geopolitica

Lascia un commento

Su Appunti leggi anche

Regala un'iscrizione