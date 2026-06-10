Il nuovo suicidio di Israele
Trump rivela l’impotenza e il declino degli Stati Uniti nel tentativo di controllare Netanyahu, che lo ignora e così condanna lo Stato ebraico all’isolamento senza ritorno
Un Israele piccola, isolata, sola, con un’organizzazione interna di apartheid che discrimina i cittadini di origine araba non è certo un Israele più sicuraoe forte, anche se dovesse neutralizzare tutti i suoi nemici nella regione, obiettivo che al momento sembra comunque lontano
Le implicazioni di quello che sta succedendo in Medio Oriente sembrano epocali. Donald Trump ha trasformato una guerra che doveva sancire la leadership americana in un mondo sempre più multipolare nella certificazione definitiva della fine dell’egemonia degli Stati Uniti. Altro che Make America Great Again.
Prima Trump ha dovuto accettare la sconfitta sul piano militare nel conflitto con l’Iran, adesso sul piano diplomatico nei confronti di Israele.