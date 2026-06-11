Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Roberto Seghetti
Roberto Seghetti
2h

Rispondo volentieri a chi mi dice che ridurre le imposte sugli immobili è giusto: beh, anche a me farebbe piacere pagare meno tasse. Tuttavia segnalo sommessamente che: 1) in un paese che non cresce bisognerebbe semmai favorire non la rendita ma chi produce (imprese, lavoratori); 2) La flat tax tradisce la Costituzione (art.53); 3) ridurre la progressività e favorire la rendita fa venir meno molti denari per i servizi (insomma, è una proposta che ha come contraltare la privatizzazione della sanità, della scuola ecc, cosa che infatti sta lentamente accadendo).

Rispondi
Condividi
Avatar di VITTORE DA RIN BETTA
VITTORE DA RIN BETTA
1h

più pilu per tutti

Rispondi
Condividi
Ancora 7 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura