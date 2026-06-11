Per il 2026 il governo non è riuscito a trovare i soldi per allungare il secondo scaglione dell’Irpef con aliquota al 33 per cento da 50 fino a 60 mila euro l’anno di reddito imponibile. Figuriamoci quali sconquassi bisognerebbe fare per applicare a tutti una flat tax

In vista delle elezioni politiche, sono state aperte ufficialmente le danze per le promesse elettorali. Per il governo l’occasione sono state le assemblee delle grandi associazioni imprenditoriali.

Sotto i riflettori sono finite soprattutto le riunioni degli industriali associati alla Confindustria, tenutasi il 26 maggio, e quella della Confcommercio del 10 giugno, nelle quali è intervenuta la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ma in realtà era già stato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, a inaugurare la stagione nei giorni precedenti.

La lobby delle case

Il 19 maggio, all’assemblea annuale della Confedilizia, l’associazione dei grandi proprietari di immobili, il presidente Giorgio Spaziani Testa ha incassato con nonchalance la possibilità di chiudere con varie agevolazioni i debiti con il fisco per il mancato pagamento dell’Imu offerta dall’allargamento della rottamazione quinquies (mancano ogni anno circa 5 miliardi all’appello).

Quindi, ha chiesto al governo di applicare anche alle locazioni commerciali la cedolare secca al 21 per cento, invece che le normali aliquote Irpef (23, 33 e 43 per cento del reddito imponibile).

In altre parole, ha chiesto di rendere strutturale una agevolazione che era stata approvata in via temporanea a fine 2019, in concomitanza con l’emergenza Covid, per far risparmiare molte tasse ai proprietari di negozi, in modo che potessero tener conto delle difficoltà dei propri inquilini.

Leo non ha battuto ciglio. “Tenere differenziate locazioni commerciali e abitative è una sperequazione che non ha senso. Ma dobbiamo vedere le risorse che possiamo mettere a terra” ha detto il viceministro.

“Bene che il viceministro Maurizio Leo si dica d’accordo con una proposta a cui Forza Italia tiene molto”, si è affrettato a impadronirsi della promessa Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia. Ed è chiaro che se la sperequazione vale tra abitazioni e negozi non si vede perché debba restare per gli uffici.

Non a caso nei lavori preparatori per la legge di bilancio una delle proposte era proprio quella di estendere a tutte le forme di locazione la cedolare secca, continuando così ad erodere il “criterio” della progressività iscritto nella nostra Costituzione.

Come d’incanto diversi studi tecnici hanno fatto qualche stima. Se la norma fosse simile a quella varata nel 2019, potrebbero essere interessati 90 mila contratti. La spesa, cioè la perdita di gettito per lo Stato, potrebbe aggirarsi - stime de Il Sole 24 Ore di lunedì 8 giugno - intorno a 160 milioni di euro l’anno.

Senza contare che già si è aperta per via giudiziale anche un’altra, interessante finestra che potrebbe riguardare gli affitti nei confronti delle società, che oggi figurano come reddito imponibile delle normali aliquote Irpef: il 7 luglio la Corte di Cassazione a Sezioni Unite dovrebbe decidere se si può applicare la cedolare secca anche sugli affitti di immobili adibiti a foresteria o comunque ad abitazione dei dipendenti di una impresa che opera sotto forma di società.

Flat tax per tutti

Altro che progressività da recuperare, flat tax über alles, con buona pace della progressività e di una realtà dei conti pubblici che non lascia margini di manovra. E non solo sugli affitti.

In vista delle elezioni è ricominciata a circolare anche la proposta di ridurre le aliquote Irpef oggi in vigore da tre a due, anzi ad una, applicando così la tassa piatta anche a lavoratori, pensionati e autonomi con più di 85 mila euro di fatturato l’anno. Ricordate?

Era la proposta fatta da Fdi, Lega e Fi in campagna elettorale per le elezioni del 2022 e rinnovata subito dopo dal governo proprio mentre decideva di aumentare da 65 a 85 mila euro di fatturato la tassa piatta del 15 per cento sul 75 per cento degli incassi.

Poi toccherà ai dipendenti, si disse. Ma era solo uno specchietto per le allodole: il costo sarebbe stato proibitivo per le casse dello Stato. E lo sapevano bene.

Per il 2026 il governo non è riuscito a trovare i soldi per allungare il secondo scaglione dell’Irpef con aliquota al 33 per cento da 50 fino a 60 mila euro l’anno di reddito imponibile. Figuriamoci quali sconquassi bisognerebbe fare per applicare a tutti una flat tax (la stessa degli autonomi? Diversa? E per quali ragioni?)

Eppure, l’idea è tornata a circolare, per ora solo come dibattito tra gli addetti ai lavori. Poi, se il luccichio funziona, chissà che Fdi, Lega e Fi non la riprendano anche ufficialmente. Basterà aggiungere la frase prudenziale “se si trovano le risorse” e il gioco è fatto.

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