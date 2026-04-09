Il primo punto di non ritorno riguarda la stabilità mentale di Donald Trump: ormai non è più una questione da sottovalutare, o un argomento degli avversari più aggressivi. Le azioni del presidente degli Stati Uniti e la sua comunicazione indicano la mancanza - occasionale o costante, chissà - della lucidità minima per guidare l’America e il mondo

Tutto come prima? Decisamente no. L’annuncio della tregua di quindici giorni tra Stati Uniti, Israele e Iran sembra aver riportato le lancette della cronaca, se non della storia, al 27 febbraio, il giorno prima dell’attacco a sorpresa contro Teheran.

Oppure ancora prima, al 2015 quando gli Stati Uniti di Barack Obama e l’Unione europea si erano convinti che fosse la diplomazia il modo migliore per trattare con il regime degli ayatollah, ammorbidirlo sugli abusi interni e rallentarlo nella marcia verso la bomba atomica. Da quella convinzione si era arrivati all’accordo sul nucleare JCPOA poi disdetto da Donald Trump nel 2017, durante il primo mandato da presidente degli Stati Uniti.

Siamo tornati al mondo di ieri, insomma? Soltanto se ci si ferma a un’analisi molto superficiale. Intanto resta da capire su cosa, esattamente, gli Stati Uniti si sono accordati con l’Iran. Quali punti di quale piano di pace sono parte dell’accordo e quali lo saranno.