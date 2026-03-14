“Over, under and in between”, Mona Hatoum, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

L’opera di Mona Hatoum incanta e allo stesso tempo spaventa. L’artista non offre il conforto del “bello”. Le sue opere ci mettono a disagio per la loro ambiguità e ci indicano la minaccia che si nasconde nei gesti più semplici; esse confondono le nostre certezze su confini e territori e ci invitano a riflettere sulla nostra capacità di distruzione Martina Bagnoli

Una ragnatela di bolle di vetro sospesa sopra la testa del pubblico, una mappa del mondo disegnata da migliaia di instabili biglie di vetro rosso, un castello di metallo che tra cigolii e vibrazioni improvvisamente comincia ad oscillare, sono queste le tre opere di Mona Hatoum esposte nella sede milanese della Fondazione Prada fino al 9 Novembre 2026.

Mona Hatoum è una delle artiste più influenti della scena artistica internazionale. Nata a Beirut nel 1952 da una famiglia palestinese in esilio, nel 1975 rimane bloccata a Londra, dove è in visita, a causa dello scoppio della guerra civile libanese.

Questa condizione di perpetuo sradicamento diventa tema centrale della sua ricerca artistica. Nelle sue installazioni, sculture, video e performance, Hatoum usa il corpo, l’instabilità dei materiali, e l’ambiguità della percezione per sottolineare la vulnerabilità dell’esistenza umana.

Temi ricorrenti della sua opera sono le minacce che si nascondono negli ambienti familiari e domestici, la fragilità del presente, l’ambiguità del confine tra rifugio e prigione. Tutte idee che si ritrovano anche nella mostra alla Fondazione Prada dal titolo Over, under and in between.

In Web, l’artista crea una ragnatela di cavi decorati con sfere di vetro soffiato. L’effetto è quello di una ragnatela coperta di gocce d’acqua, un’immagine di effimera bellezza. Ma guardandola dal basso, la delicatezza della ragnatela di Hatoum si trasforma in gabbia generando un senso di oppressione.

Lo spettatore si sente schiacciato e intrappolato dalla struttura sovrastante anche se questa è leggerissima.

Questa sensazione straniante di oppressione fisica è uno dei temi ricorrenti dell’artista, sin dalle sue prime performances.

“Over, under and in between”, Mona Hatoum, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

In Under Siege del 1982, Hatoum rimase per ore confinata in un piccolo cilindro di plastica trasparente riempito di argilla liquida che la schiacciava. Il suono amplificato dei suoi gemiti si mescolava a brani musicali folkloristici palestinesi e a reportage radiofonici sulla guerra ricreando con il suo corpo il dramma della situazione palestinese.

Map (red), la seconda opera dell’artista a Milano, consiste in una mappa del mondo tracciata seguendo la proiezione di Gall-Peters, che essendo una proiezione cilindrica-equivalente conserva le proporzioni reali dei continenti ma distorce le forme.

Le masse terrestri appaiono così stirate, un effetto controbilanciato dalla sfericità delle biglie che creano riflessi di luce ondivaghi. Scegliendo la proiezione di Gall-Peters, Hatoum riequilibra pesi e misure tra Nord e Sud globale.

“Over, under and in between”, Mona Hatoum, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

Infatti, la proiezione del Mercatore, usata per secoli, essendo una proiezione cilindrica-conforme distorce enormemente le aree man mano che ci si allontana dall’equatore, così che la Groenlandia appare grande quanto l’Africa, quando in realtà è circa 14 volte più piccola.

Nell’opera di Hatoum, l’importanza della cartografia nella percezione dei rapporti di forza tra culture diverse è sottolineata dalla materia con cui la mappa è disegnata: biglie di vetro che da un momento all’altro possono scivolare per scompigliare geografia e confini.

Hatoum ha spesso rappresentato l’idea della violenza politica e la precarietà dei confini, come ad esempio in Present Tense, un’opera del 1996. In quest’occasione Hatoum creò una mappa della Palestina usando 2.200 cubetti di sapone di oliva, un prodotto artigianale tradizionale della regione.

Delle linee rosse tratteggiate sui cubetti riproducevano i confini stabiliti dagli accordi di Oslo. L’opera rendeva evidente l’amputazione del territorio palestinese e la fragilità degli accordi politici, che come i cubetti di sapone erano destinati a sciogliersi. Vulnerabilità che purtroppo si è rivelata veritiera.

Ma se in questa e altre opere di Hatoum, come ad esempio Hot Spot (un mappamondo realizzato con una struttura metallica illuminata al neon rosso che traccia i confini politici della Terra), il tema è quello della metamorfosi dei confini, in Map (red) è l’esistenza stessa del pianeta che sembra essere in pericolo.

Un semplice gesto può scompigliare le biglie, a ricordarci di come ciascuno di noi sia al tempo stesso attore e spettatore della propria distruzione.

La terza opera in mostra a Milano, All of a Quiver, è una scultura cinetica composta da una torre costruita con sbarre di metallo. Ad intervalli regolari, la torre comincia a muoversi cambiando inclinazione e dando l’impressione di rovinare a terra prima di riprendersi e raddrizzarsi.

“Over, under and in between”, Mona Hatoum, Ph. Roberto Marossi, Courtesy Fondazione Prada

Il movimento è accompagnato da stridori meccanici che echeggiano nella stanza anche quando la scultura recupera il suo equilibrio originale.

La risonanza meccanica accompagna la memoria visiva: una volta che si è stati spettatori dello slittamento, non si riesce più a percepire la struttura nella sua integrità. La sensazione è quella di totale precarietà e senso di pericolo.

L’opera di Mona Hatoum incanta e allo stesso tempo spaventa. L’artista non offre il conforto del “bello”. Le sue opere ci mettono a disagio per la loro ambiguità e ci indicano la minaccia che si nasconde nei gesti più semplici; esse confondono le nostre certezze su confini e territori e ci invitano a riflettere sulla nostra capacità di distruzione.

Riflesso di un mondo attraversato da conflitti che sparigliano frontiere e alleanze e che schiudono scenari di distruzioni senza fine, le opere di Mona Hatoum prefigurano il nostro essere spettatori incantati e indifesi di fronte alle sciagure della storia, come nelle più belle tragedie greche.

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