La premier è consapevole che questa posizione nella quale si è intrappolata da sola non le porta consensi, e sa che questo è doppiamente pericoloso alla vigilia di un referendum sulla magistratura nel quale ha iniziato a impegnarsi in prima persona proprio in questi giorni

Giorgia Meloni sembra rimasta intrappolata nel personaggio che ha costruito negli ultimi due anni: il mondo cambia intorno, ma lei non riesce ad adattare l’approccio a un contesto radicalmente diverso.

Il suo intervento in Parlamento tradisce la difficoltà del momento fin dalle questioni di agenda: è una specie di informativa sulla linea politica del governo nella guerra in Iran, ma per timore di un confronto troppo nel merito e di prendere qualche posizione troppo netta, la premier ha preferito confezionare l’intervento come un anticipo della relazione obbligatoria prima di ogni vertice Consiglio europeo che riunisce i capi di Stato e di governo.

Come le fa notare qualcuno dall’opposizione, però, la scelta è un po’ strana: del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo non è nota neppure l’agenda, il presidente Antonio Costa sulla guerra ha posizioni molto più critiche della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che auspica il cambio di regime a Teheran.

Una settimana è un tempo molto lungo, l’agenda di quel Consiglio può cambiare parecchio, potrebbe perfino finire la guerra - chissà - e dunque che senso ha concordare con il Parlamento la linea politica da tenere a Bruxelles con tanto preavviso?

L’unica risposta è che questa strana formula consente a Giorgia Meloni di annacquare la sua analisi della guerra in un contesto più ampio. Usa molte parole la premier, ma la sintesi è la stessa che aveva usato in televisione qualche giorno fa: “Non condanno né condivido”.

Donald Trump non viene mai nominato, gli Stati Uniti di passaggio. Le responsabilità della guerra sono dell’Iran.

Il mondo secondo Meloni