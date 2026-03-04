In base ad alcuni test sembra, ad esempio, che l’intelligenza artificiale sia molto più propensa all’uso della bomba atomica in situazioni di guerra di quanto lo siano gli uomini Laura Turini

L’attacco americano all’Iran è giunto, forse non casualmente, a pochissime ore dallo scadere dell’ultimatum che il Pentagono aveva imposto ad Anthropic.

La società di Dario Amodei, padre del modello di intelligenza artificiale Claude, avrebbe dovuto consentire al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti l’utilizzo della sua AI senza alcun tipo di restrizioni entro le ore 17 e un minuto del 27 febbraio 2026.

In caso contrario Washington avrebbe interrotto il contratto di fornitura in corso con Anthropic e adottato misure straordinarie nei confronti dell’azienda.

Amodei ha resistito fino alla fine e ha avvisato il mondo intero dei rischi che una tale concessione poteva recare all’umanità intera.

Così il giorno prima della scadenza dell’ultimatum, il 26 Febbraio, ha pubblicato una sua dichiarazione su Anthropic per spiegare le ragioni della sua presa di posizione.

Lo ha fatto cercando anche di ingraziarsi il governo degli Stati Uniti, ribadendo la sua fedeltà verso lo stato e riconoscendo che un giorno le armi completamente automatizzate saranno probabilmente la realtà.

Al tempo stesso ha però evidenziato come, in questo momento storico, in un contesto tecnologico in cui l’intelligenza artificiale è ancora immatura, cedere alle richieste del Pentagono sarebbe troppo rischioso.

I pericoli maggiori sono stati ravvisati nella sorveglianza di massa e nell’uso bellico dell’intelligenza artificiale.

Pete Hegseth, segretario alla Guerra (ex Difesa) degli Stati Uniti d’America, ha invece affermato di volere disporre di un sistema di intelligenza artificiale privo di “interferenze” di natura etica.

Si tratta di una questione di principio. A decidere come usare una tecnologia deve essere il governo che deve disporne liberamente, poco importa se l’AI può sbagliare o se assume decisioni che possono nuocere all’essere umano.

In base ad alcuni test sembra, ad esempio, che l’intelligenza artificiale sia molto più propensa all’uso della bomba atomica in situazioni di guerra di quanto lo siano gli uomini.

Questo braccio di ferro si è concluso il 27 Febbraio con la sconfitta di Amodei, se così la si vuole chiamare. Il Pentagono, non avendo ricevuto quanto aveva richiesto, ha chiuso i rapporti con Anthropic ma ha trovato subito qualcun altro ben disposto a dargli ciò che voleva.

Ecco che spunta OpenAI, società che ha lanciato ChatGPT, che era già pronta a collaborare con il governo degli Stati Uniti al quale, evidentemente, concederà ciò che Anthropic non ha voluto dare, senza porsi alcuno degli scrupoli di cui si era fatto carico Dario Amodei.

Lo scoppio del conflitto in Iran, in cui l’intelligenza artificiale è usata massicciamente, anche se sembra sia ancora quella di Anthropic non essendoci stato il tempo di adottare la nuova di OpenAI, ha scatenato una tacita rivolta nei confronti di ChatGPT, con una fuga di massa dall’uso di questo sistema di intelligenza artificiale.

In realtà la mobilitazione contro OpenAI era già in corso da alcuni mesi.

Sul sito QuitGPT si raccontano le ragioni di un movimento che vuole indebolire OpenAI, sperando di farla collassare a favore di altri sistemi. Peggio di OpenAI, scrivono gli attivisti, c’è solo Grok di Elon Musk, ma per fortuna lo utilizzano in pochi.

Per i promotori di QuitGPT, la questione non è semplicemente tecnica ma etica e politica.

Si contesta il fatto che OpenAI avrebbe finanziato la campagna elettorale di Donald Trump, favorendo il movimento MAGA, e che sistemi basati su GPT-4 sarebbero usati dall’ICE, l’Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti per operazioni di riconoscimento e deportazione degli immigrati.

Non si tratta di una protesta isolata. Sui social network hashtag come #QuitGPT stanno guadagnando milioni di visualizzazioni.

I sostenitori dei QuitGPT invitano a cancellare l’abbonamento a ChatGPT Plus, a eliminare l’app dal proprio smartphone e a passare ad alternative considerate più etiche o meno allineate a interessi politici controversi.

Dietro il boicottaggio c’è però una questione più profonda, ovvero la crescente consapevolezza che scegliere un prodotto equivale sempre più a una scelta di responsabilità e a una presa di posizione valoriale.

Anche se nessuno di noi può fermare da solo una guerra assurda che nessuno vuole, ciascuno di noi può scegliere verso chi indirizzare le proprie scelte di consumatore.

Rinunciare ad utilizzare ChatGPT non significa solo togliere sostegno economico ad OpenAI, per chi utilizzasse la versione a pagamento, ma anche smettere di essere gli addestratori di un sistema che non dimostra di avere alcuna barriera etica e che si schiera apertamente a favore del potere, qualsiasi natura esso abbia.

Dopo il rifiuto di Dario Amodei di piegarsi al Pentagono, alla domanda del perché dovremmo abbandonare OpenAI, i sostenitori di QuitGPT rispondono così:

«Nel giro di poche ore, il CEO di OpenAI Sam Altman è intervenuto e ha accettato l’accordo corrotto del Pentagono, mettendo tutti noi a rischio di un’AI letale per il profitto della sua azienda. OpenAI ha accettato di permettere al Pentagono di usare la propria tecnologia per “qualsiasi scopo legale”, inclusi robot killer e sorveglianza di massa. Inoltre, il presidente di OpenAI Greg Brockman e sua moglie hanno donato 25 milioni di dollari a MAGA Inc nel 2025 (e il CEO Sam Altman ha donato 1 milione di dollari al Fondo Inaugurale di Trump del 2025). Hanno dato a Trump 26 volte più di qualsiasi altra grande azienda di AI. Lo strumento di selezione dei curricula di ICE è alimentato dal GPT-4 di OpenAI. Stanno spendendo 50 milioni di dollari per impedire agli Stati di regolamentare l’AI, così che solo Trump possa farlo. Si stanno avvicinando a Trump mentre ICE sta uccidendo americani e il Dipartimento di Giustizia sta cercando di prendere il controllo delle elezioni. ChatGPT favorisce crisi di salute mentale attraverso la compiacenza e la dipendenza, sostituendo relazioni umane con fidanzate/fidanzati IA. Molti dipendenti hanno lasciato OpenAI a causa delle bugie, dell’inganno e dell’imprudenza della leadership».

Di fronte a questa ipotesi di boicottaggio collettivo, è dovuto uscire allo scoperto in prima persona Sam Altman, CEO di OpenAI, che il 3 Marzo ha pubblicato un post su X in cui dichiara che modificherà il suo accordo con il dipartimento per fare in modo che l’AI non sia utilizzata “intenzionalmente” per la sorveglianza dei cittadini statunitensi.

Per quanto riguarda l’uso in ambito militare non è stato invece del tutto esplicito su quali limiti sarebbero previsti all’uso dell’AI, affrettandosi soltanto a scusarsi per avere annunciato troppo presto la collaborazione con il governo USA.

Insomma, sembra che il movimento #QuitGPT nelle sue variegate forme abbia già prodotto un risultato concreto che dovrebbe essere incoraggiante per tutti noi.

Non sono sicura che questo sarà sufficiente per spingerci a rinunciare a quel bel giocattolino di nome ChatGPT che ci facilita il lavoro e che ci distrae nel tempo libero.

Spero però che ci spinga a riflettere e a spalancare gli occhi in fretta, perché mentre noi ci pensiamo su, le bombe cadono in zone sempre più estese del pianeta guidate dall’intelligenza artificiale e da esseri umani che sembrano avere perso completamente la ragione.

Il commento di Stefano Feltri

Appunti non è il Pentagono, ma anche noi, nel nostro piccolo, avviamo le procedure per abbandonare ChatGpt e OpenAi e passare a Claude di Anthropic

Stefano Feltri

