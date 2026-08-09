Appunti - di Stefano Feltri

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Italo Pelinga
Aug 9Modificato

Per me che ho più o meno l'età che aveva Guccini è stato molto utile leggere queste considerazioni di Gianfranco Pelegrino, per capire meglio alcuni dei motivi per cui Guccini ha lasciato un segno così profondo in una generazione. Ora possiamo dire che le sue canzoni siano diventate un fenomeno classico, buono cioè per tutte le stagioni o per tutte le teste, ma è indubbio che la sua opera sia stata profondamente legata a quella precisa generazione e a quella precisa "palette" ideologica. Quella generazione che, secondo gli amici propagandisti della Meloni, sarebbe giunta ormai al copolinea, cosa che per altro ha anche un fondo di verità, se non altro anagraficamente. Se pure Salvini può citare senza vergogna brani di Fabrizio De André, vuol dire proprio che "a canzoni non si fan rivoluzioni", come dire che un po' di ingenua presunzione l'avevamo, noi che abbiamo indossato con orgoglio l'Eskimo. Ma l'essere un classico vuol dire anche, per me, la certezza che la storia non finisce in questa palude, governata dall'arroganza ignobile dei Bignami e dei Donzelli.

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Gabriella Longu
Aug 9

Guccini ha accompagnato la mia giovinezza e ha, senza saperlo, aiutato la costruzione di una mia identità politica. Trovo che questo articolo sia semplicemente perfetto! Mi sono ritrovata in tante riflessioni ma mi ha arricchito dandomi altre chiavi di lettura.

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