Appunti - di Stefano Feltri

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antonio
3d

È predicare una cosa e farne un'altra .È questo è solo propaganda in tutti i settori..

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Claudio Livolsi
3d

Come mai gli elettori ancora vadano dietro a gente così ipocrita è un mistero. Non ce n'è uno che non sia separato convivente, divorziato, eppure passano il tempo a difendere la "famiglia tradizionale". Viene da pensare che alla fine anche i loro elettori siano così: formalmente sposati e poi con 2 amanti e 3 figli illegittimi. È un po come se venisse fuori che la Schlein o Fratoianni pagano la colf in nero, solo che in quel caso verrebbero subito massacrati, giustamente, dalla pubblica gogna. Qui invece nulla, tutto regolare.

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Assolutamente, procediamo.

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